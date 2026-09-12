Cowboys vs Giants: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el juego de la NFL?

(Ilustración: IA Infobae)

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Los Dallas Cowboys arrancarán su camino en la temporada 2026 de la NFL con una visita a uno de sus rivales divisionales, los New York Giants, en un partido que marcará el cierre de la actividad dominical de la Semana 1. El encuentro se disputará este domingo 13 de septiembre y podrá seguirse EN VIVO desde México a través de diferentes opciones de televisión y streaming.

El conjunto encabezado por Dak Prescott comenzará una nueva campaña con la obligación de mejorar después de haberse quedado fuera de los playoffs el año anterior. Frente a ellos estarán unos Giants que también buscan darle la vuelta a su situación y que iniciarán una nueva etapa bajo las órdenes del entrenador en jefe John Harbaugh.

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El duelo tendrá como escenario el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, casa de los Giants. Debido a que se trata de un enfrentamiento entre dos integrantes de la NFC Este, el resultado podría adquirir importancia desde el comienzo de la temporada, especialmente por la rivalidad que existe entre ambas franquicias.

¿Cuándo juegan Cowboys vs Giants?

El mariscal de campo de los Giants de Nueva York, Jameis Winston (19), lanza el balón durante la primera mitad de un partido de pretemporada de la NFL contra los New York Jets, el viernes 28 de agosto de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (Foto AP/Adam Hunger)

El partido entre Dallas Cowboys y New York Giants se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre de 2026, como parte de la primera jornada de la temporada regular de la NFL.

El encuentro fue programado para el horario estelar del domingo, por lo que será el compromiso encargado de cerrar la jornada dominical de la Semana 1.

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El escenario será el MetLife Stadium, donde los Giants recibirán a los Cowboys en uno de los primeros grandes duelos divisionales de la campaña.

¿A qué hora empieza Cowboys vs Giants en México?

Tyler Guyton (60), tackle defensivo de los Cowboys de Dallas, festeja durante el partido de pretemporada ante los Saints de Nueva Orleáns, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Gareth Patterson)

Para los aficionados que seguirán el encuentro desde México, el kickoff está programado para las 18:20 horas, tiempo del centro de México.

En Estados Unidos, el partido comenzará a las 20:20 horas del Este y a las 17:20 horas del Pacífico.

Por lo tanto, quienes quieran disfrutar del primer Sunday Night Football de la temporada deberán tener todo listo poco antes de las 18:20 horas del domingo.

¿Dónde ver EN VIVO Cowboys vs Giants desde México?

Aug 11, 2026; Woodland Hills, CA, USA; Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) takes the snap during a joint practice against the Los Angeles Rams at the Rams Practice Facility. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Los seguidores de la NFL en México tendrán diferentes alternativas para ver el enfrentamiento. La transmisión estará disponible a través de ESPN, mientras que también podrá seguirse mediante Disney+.

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Otra opción será NFL Game Pass, servicio que permite acceder a los partidos de la temporada de la NFL mediante streaming.

De esta manera, los aficionados podrán elegir entre televisión y plataformas digitales para seguir en directo el primer duelo de temporada regular entre Cowboys y Giants.

Cowboys y Giants buscan comenzar con el pie derecho

Aug 22, 2026; Miami Gardens, Florida, USA; New York Giants head coach John Harbaugh speaks to his players against the Miami Dolphins during the second half at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images

Más allá de tratarse del primer partido de la campaña, el encuentro tendrá un ingrediente especial por enfrentar a dos equipos de la NFC Este que no consiguieron alcanzar los playoffs en la temporada anterior.

Dallas afrontará su segundo año con Brian Schottenheimer como entrenador en jefe. El equipo espera que la continuidad del proyecto le permita recuperar protagonismo y competir nuevamente por los primeros lugares de su división.

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Nueva York, en cambio, inicia una etapa diferente con John Harbaugh como responsable del equipo. La llegada del nuevo entrenador representa uno de los principales cambios para unos Giants que intentarán dejar atrás los resultados de la campaña pasada.

Con dos equipos que necesitan empezar a sumar desde temprano y un duelo divisional de por medio, Cowboys y Giants protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la Semana 1.

Así, los aficionados mexicanos podrán disfrutar del Sunday Night Football este domingo 13 de septiembre desde las 18:20 horas, con opciones para verlo EN VIVO mediante ESPN, Disney+ y NFL Game Pass.

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