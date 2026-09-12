Hija de Peña Nieto confiesa cómo se lleva con Sofía Castro y Angélica Rivera

Paulina Peña habla sobre Angélica Rivera. Credito:cuartoscuro

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Paulina Peña Pretelini, hija del expresidente Enrique Peña Nieto, reveló cómo es su relación actual con Angélica Rivera y con la hija de esta, Sofía Castro, tras el divorcio de sus padres ocurrido en 2019. La empresaria aseguró que mantiene comunicación constante con ambas, especialmente en fechas importantes.

“Nos hablamos siempre cuando son fechas importantes para desearnos todo el amor del mundo y todo muy bien”, dijo Peña Pretelini sobre el vínculo que conserva con quien fuera su madrastra. Sobre Rivera, agregó que “siempre fue lo máximo”, en referencia a la etapa en que convivieron bajo el mismo techo.

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Paulina Peña dice estar “muy al pendiente” de la novela de Sofía Castro

En varias revistas salieron demostrando el aprecio que se tienen.

La primogénita del expresidente contó que sigue de cerca la carrera de Sofía Castro, protagonista de la telenovela Tierra de Amor y Coraje. “Con Sofi sí he hablado, he estado muy al pendiente de su novela”, afirmó, y añadió que le comparte cada vez que la actriz “tiene buenas noticias o algo”.

Peña Pretelini también defendió a Castro de las críticas que recibió por el vestuario que usó en la premier de la serie Hotel Todo Incluido, a finales de agosto. “A mí me encantó”, dijo, y consideró que “hay gente que nada le acomoda”.

Sobre el matrimonio de Sofía Castro con Pablo Bernot, Paulina desmintió rumores que cuestionan su autenticidad. “Sofía está enamorada, Pablo es una gran persona, como matrimonio son sólidos”, aseguró, y destacó el apoyo del empresario a la carrera artística de la actriz.

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Tras la difusión de la entrevista, Angélica Rivera colocó varios emojis de corazón en la publicación de un programa matutino de Univision que retomó las palabras de Paulina. La reacción confirma la cercanía que ambas describen pese al fin del matrimonio con Peña Nieto en 2019.

El escándalo de la Casa Blanca marcó el papel de Angélica Rivera como primera dama

Casa Blanca Angelica Rivera (Foto: Captura de pantalla)

Durante el sexenio de Peña Nieto, Rivera protagonizó uno de los episodios más señalados de la administración: el caso de la Casa Blanca, una propiedad de 7 millones de dólares en Lomas de Chapultepec construida por Grupo Higa, contratista beneficiado con obras públicas en el Estado de México y con la licitación del tren México-Querétaro.

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En noviembre de 2014, la investigación periodística de Carmen Aristegui reveló que la mansión estaba a nombre de Rivera. El propio Peña Nieto reconoció después que fue un error que su esposa diera la cara por él: “Creo que nunca debió ella haber dado la cara de un tema que correspondía al presidente de la República”, declaró en la serie PRI: crónica del fin.

A la polémica de la Casa Blanca se sumaron otros señalamientos contra Rivera, como el pago de 15,000 dólares a su maquillista durante una gira de Estado a China, los costosos atuendos usados en una visita a Reino Unido y dos propiedades de 5.5 millones de dólares reveladas por el diario The Guardian en Miami, Florida.

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Ayotzinapa, Odebrecht y la Estafa Maestra definieron el sexenio de Peña Nieto

El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció error en el manejo de la crisis por la llamada Casa Blanca al exponer a su entonces esposa, Angélica Rivera (Diseño: Jovani Pérez/Infobae México)

Además de la Casa Blanca, el gobierno de Peña Nieto enfrentó otros escándalos de corrupción. La Estafa Maestra, destapada en 2017 por Animal Político, documentó una red de 128 empresas fantasma que desvió más de 400 millones de dólares a través de 11 dependencias federales y ocho universidades públicas.

El caso Odebrecht involucró pagos de 10 millones de dólares de la constructora brasileña a la campaña presidencial de Peña Nieto, además de 1,480,000 dólares transferidos a una cuenta ligada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para sobornar legisladores y aprobar la reforma energética de 2013.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 se mantiene como uno de los episodios sin resolver del sexenio. A esto se agregaron los gasolinazos de 2017 y el escándalo de espionaje con el software Pegasus, que habría sido usado contra periodistas y empresarios como Carlos Slim.

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Paulina Peña protagonizó en 2011 el escándalo de “Soy Prole”

Paulina Peña (Archivo)

Antes de que su padre llegara a la presidencia, Paulina Peña generó una crisis mediática propia. En diciembre de 2011, tras un tropiezo de Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde confundió los títulos de dos libros, Paulina retuiteó un mensaje de su entonces novio, José Luis Torre.

El mensaje decía: “Un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y sólo critican a quien envidian”. La publicación generó los trending topics mundiales #SoyProle y #ProleForever, y provocó que Paulina cerrara su cuenta de Twitter.

Peña Nieto ofreció una disculpa pública por el mensaje de su hija. “El retuit de Paulina fue una reacción emotiva por mi error en la FIL. Fue un exceso de su parte y he hablado con mis hijos sobre el valor del respeto”, escribió el entonces candidato presidencial. Paulina también publicó una disculpa: “Fue un impulso de mi parte al leer algunos tweets que ofendían a mi papá y a la memoria de mi mamá. Hoy aprendí una gran lección”.

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