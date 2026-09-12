México

Analistas advierten que el 80% del presupuesto de México para 2027 ya está comprometido

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria hizo un análisis del documento que entregó la Secretaría de Hacienda al Congreso

El CIEP habló sobre los riesgos que conlleva el Paquete Económico 2027, sobre todo, su vulnerabilidad. Crédito: Gaceta UNAM
El CIEP habló sobre los riesgos que conlleva el Paquete Económico 2027, sobre todo, su vulnerabilidad. Crédito: Gaceta UNAM
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Después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el Paquete Económico 2027 al Congreso, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) hizo un análisis del documento.

De acuerdo con el CIEP, el Paquete Económico del año entrante es “realista”, pero también “vulnerable” ante la volatilidad de las tasas de interés, tipo de cambio e ingresos petroleros. Algo que otros analistas ya han advertido.

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“Aunque no se alcanza la prometida consolidación fiscal, sí se nota un esfuerzo, sí parece que dicen, ‘estamos escuchando, vemos los focos rojos’”, explicó Judith Méndez, directora ejecutiva del CIEP, en conferencia de prensa ayer.

¿Qué dice sobre los ingresos el Paquete Económico?

Respecto a los ingresos, José Luis Clavelina, director de investigación del CIEP, detalló que se esperan 9.1 billones de pesos, equivalentes a 22.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), impulsados, principalmente, por un crecimiento del 3.9 por ciento en los ingresos tributarios.

Sin embargo, advirtió, los ingresos petroleros “caen 20.8 por ciento, esto es 0.6 por ciento del PIB”.

Analistas del CIEP analizaron el Paquete Económico que entregó la SHCP al Congreso. Crédito: X/ @DNFMexico
Analistas del CIEP analizaron el Paquete Económico que entregó la SHCP al Congreso. Crédito: X/ @DNFMexico

Al tiempo que, precisó, la Miscelánea Fiscal 2027 aportaría solo 0.35 por centro del PIB, insuficiente para compensar la caída de los ingresos petroleros.

80 por ciento del presupuesto ya está comprometido

En materia de gasto, Sunny Villa Juárez, directora de Establecimiento y Administración del CIEP, sostuvo que el presupuesto asciende a 10.6 billones de pesos, con un incremento moderado de 1.1 por ciento.

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No obstante, reveló, “el 80 por ciento del presupuesto ya está comprometido” y que las presiones por pensiones y deuda reducen el espacio fiscal.

Específicamente, “el gasto en pensiones, se está comiendo 6.3 por ciento del PIB”.

Villa Juárez también señaló que la inversión total cae 12.3 por ciento en el Paquete Económico, aunque con un ligero aumento en la inversión física, enfocada principalmente en proyectos de transporte.

Gobierno mantiene subsidios a CFE y Pemex

Por otro lado, el análisis del CIEP señala que la política fiscal del año que viene aún mantiene subsidios para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y apoyos reducidos –pero aún presentes– para Petróleos Mexicanos (Pemex).

Pese a los cuestionamientos a dichas transferencias, sin estos apoyos “el déficit de la CFE sería de 65 mil millones de pesos y solo con las transferencias logra un superávit de 25 mil millones”, explicó el CIEP.

Para el CIEP, el Paquete Económico 2027 es "realista", pero también "vulnerable" ante diversos factores. Crédito: X / @DNFMexico
Para el CIEP, el Paquete Económico 2027 es "realista", pero también "vulnerable" ante diversos factores. Crédito: X / @DNFMexico

CIEP asegura que la consolidación fiscal avanza “lento”

Desde la perspectiva de Méndez, el paquete envía “una señal de que estamos atendiendo estos puntos” hacia la consolidación fiscal, aunque “es un inicio muy lento”. La creación de anexos transversales sobre género, diversidad, y movilidad visibiliza prioridades, pero no implica recursos adicionales.

Crecimiento de la deuda obstaculiza el desarrollo y la innovación en diversos sectores

Judith Méndez señaló que hubo un aumento en la deuda, con un indicador que alcanzó 55 por ciento del PIB, lo que superó el 51.4 por ciento previsto al inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, y con un costo financiero que fue ya mayor al endeudamiento en 2027.

Asimismo, apuntó que los requerimientos fiscales del sector público se ubicaron en 3.9 por ciento del PIB, ligeramente por debajo del 4.1 por ciento aprobado para 2026, pero por encima de los precriterios.

Por último, el CIEP advirtió que el crecimiento de la deuda y el limitado margen fiscal podrían obstaculizar el desarrollo de políticas innovadoras y el fortalecimiento de sectores estratégicos ante una economía global incierta.

IP pide preservar grado de inversión en México

Tras la entrega del Paquete Económico 2027 al Congreso, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que éste debe priorizar el grado de inversión del país, por lo que es necesario reducir el déficit fiscal y desacelerar el crecimiento de la deuda, mediante un gasto público eficiente y soluciones estructurales para las empresas del Estado.

Paquete Económico 2027
Presentación del Paquete Económico 2027. (Presidencia)

El CCE apuntó que es indispensable ampliar la base de contribuyentes, combatir la evasión fiscal y desmantelar las redes de facturación falsa. Para la inversión, señaló, se requieren reglas claras, certidumbre fiscal, así como acceso a energía y agua.

Además, el organismo valoró los incentivos a las pymes, responsables del 70 por ciento del empleo formal, así como el mecanismo de seguimiento para evaluar el impacto de las medidas.

Ya son varios los expertos que advierten sobre los riesgos que conlleva el Paquete Económico 2027, en este caso, el CIEP consideró que lo presentado por Hacienda es “realista”, pero también “vulnerable”.

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