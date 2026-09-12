Adrián Marcelo insiste en que Arath de la Torre tiene “un cajoncito” para la comunidad LGBT+

El enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre continuó fuera de La Casa de los Famosos México tras las recientes declaraciones del regiomontano. (Captura de pantalla YouTube El 5)

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El creador de contenido, Adrián Marcelo reiteró sus acusaciones contra Arath de la Torre y lo señaló de mantener una conducta discriminatoria hacia la comunidad de la diversidad sexual dentro de La Casa de los Famosos México.

El conductor regiomontano hizo estas declaraciones durante el episodio más reciente de su pódcast “Un Porro Con”.

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El episodio contó con la participación del creador de contenido Ricardo Peralta, quien compartió foro con ambos en la segunda temporada del reality show.

La emisión abordó tensiones que se prolongaron desde la competencia, ocurrida en 2024, cuando Arath de la Torre obtuvo el cuarto lugar tras 68 días de encierro.

Al hablar sobre las fricciones vividas en el foro, Adrián Marcelo sostuvo que el actor reaccionaba de forma estrecha ante la orientación sexual de otros participantes.

El conductor regiomontano hizo estas declaraciones durante el episodio más reciente de su pódcast “Un Porro Con”. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El comunicador reconoció que su contraparte respondió con rapidez mental durante los careos frente a cámaras. Pese a esa agilidad en el intercambio directo, insistió en que el comportamiento observado reflejaba dificultades para aceptar identidades diversas dentro del programa.

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“Yo sí sigo de acuerdo en que Arath tiene un cajoncito especial para las personas de la comunidad y por más que esa ocasión en el posicionamiento te haya devuelto con su agilidad mental, ‘esa historia ya se contó’. Pero yo sigo pensando que viste a un cabrón que batalla para digerir que existen personas con una orientación sexual diferente”, comentó Adrián Marcelo.

Durante la conversación, Ricardo Peralta respaldó la postura de Adrián Marcelo sobre el presentador, “Total, pues yo lo viví”, contestó el creador de contenido al recordar las discusiones que sostuvo con el actor durante los domingos de eliminación.

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Peralta cuestionó además el desempeño profesional de Arath de la Torre en los espacios matutinos de la televisión abierta.

Señaló que el conductor carecía de la estructura necesaria para encabezar formatos de revista y cuestionó el respaldo que recibió por parte de la productora.

Las discusiones semanales y los posicionamientos dentro del foro generaron momentos de alta tensión entre los participantes del concurso. (@mrrobot, X)

Los enfrentamientos marcaron la convivencia dentro del reality

Las fricciones entre los tres competidores alcanzaron su punto más alto durante las galas de posicionamiento, dinámicas en las que los habitantes exponían frente a la audiencia sus motivos para solicitar la salida de sus compañeros.

En uno de esos intercambios, Peralta recriminó a Arath de la Torre comentarios sobre su vestimenta e invocó el concepto de expresión de género.

La organización Círculo Diverso criticó en su momento la utilización de causas sociales para obtener ventajas dentro del juego.

Adrián Marcelo también sostuvo enfrentamientos constantes con la actriz Gala Montes a inicios de agosto de 2024.

Los comentarios dirigidos contra la salud mental de la participante motivaron un pronunciamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sobre los discursos emitidos en televisión.

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Las discusiones sobre el manejo de la depresión y el estado emocional de los concursantes derivaron en peticiones de salida por parte de Arath de la Torre, quien manifestó sentirse amenazado por las estrategias verbales de su contraparte durante las noches de gala.

Posteriormente, en el programa Hermanos de Leche, Adrián Marcelo reveló que guardaba información sobre la situación fiscal y personal de Arath de la Torre.

Mencionó que planeaba usar esos datos en las dinámicas semanales antes de abandonar de forma voluntaria la competencia en septiembre de 2024.

Las fricciones entre los competidores alcanzaron su punto más alto durante las galas de posicionamiento (Captura de pantalla YouTube El 5)

El trato a los concursantes eliminados generó críticas contra Televisa

Durante la emisión de Un Porro Con, los dos exparticipantes analizaron el tratamiento de Televisa hacia los concursantes que abandonaban la casa.

Adrián Marcelo calificó como un recorrido difícil la recepción que brindaron a figuras como Mariana Echeverría y Agustín Fernández.

El regiomontano cuestionó las entrevistas realizadas en el programa matutino Hoy tras cada eliminación, mencionó de manera específica la intervención de conductoras como Tania Rincón durante los cuestionamientos a los exhabitantes que salían del concurso.

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Adrián Marcelo afirmó que los espacios de la emisión matutina expusieron a los participantes a cuestionamientos severos.

Señaló que algunos integrantes recibieron apenas unos segundos para explicarse frente a las cámaras tras semanas de encierro.

A pesar de los reclamos por el trato recibido, el presentador afirmó sentirse agradecido con la empresa por la proyección obtenida.

“Y no es queja, ya hay que dejarlo pasar. Agradecidisimo con Televisa y hasta con Hoy, que nos hizo lo que somos. Pero la ruta del viacrucis que le hicieron a Agustín, de darle quince segundos, a Mariana Echeverría, lo que le hicieron las compañeras, que se prestó incluso Tania Rincón, que mis respetos para ella, pero estar ahí y estarla acuchillando a Mariana Echeverría”, señaló Adrián Marcelo.

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Adrián Marcelo afirmó que los espacios de la emisión matutina expusieron a los participantes a cuestionamientos severos. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Ambos creadores coincidieron en que el público los percibió como antagonistas dentro de la estructura dramática del show.

Peralta ironizó sobre el desarrollo del concurso al señalar que las estrategias diseñadas por su equipo no obtuvieron los resultados esperados.

El influencer comparó su paso por la casa con personajes de ficción a quienes las acciones planificadas les salen al revés.

El paso de Adrián Marcelo por la competencia concluyó la madrugada del 4 de septiembre de 2024, cuando la producción anunció su retiro definitivo.