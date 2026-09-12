Santiago Giménez se salva de un oso y anota su primer gol con el Porto: llega a 100 anotaciones en su carrera

El mexicano convirtió desde los once pasos. REUTERS/Rodrigo Antunes

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La espera terminó para Santiago Giménez. Después de meses complicados en los que las lesiones y la falta de continuidad condicionaron su rendimiento en el AC Milan, el delantero mexicano encontró una oportunidad para ser protagonista con su nuevo equipo en Portugal.

El partido ante Casa Pia dejó una jornada especialmente significativa para el atacante, quien necesitaba recuperar sensaciones y comenzar a responder a la confianza que el Porto depositó en él.

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Santiago Giménez casi hace un oso en su cobro desde el punto penal

En los minutos finales del encuentro, el Porto consiguió una pena máxima y Giménez no dudó en tomar la responsabilidad. El mexicano colocó el balón y decidió ejecutar el disparo al centro de la portería, una apuesta que estuvo muy cerca de convertirse en un momento incómodo.

Así le pegó el mexicano

(redes sociales)

El guardameta de Casa Pia alcanzó a reaccionar y metió el muslo en el camino del balón. Por algunos instantes parecía que podía evitar la anotación, pero el esférico terminó superando al arquero y cruzó la línea de gol.

Giménez respiró después de una ejecución que pudo haber terminado en un error muy señalado, pero que finalmente le permitió celebrar.

Más allá de la forma en que llegó la anotación, el delantero mostró personalidad para hacerse cargo del lanzamiento en una etapa del encuentro en la que el resultado ya estaba prácticamente definido.

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Esa decisión también puede representar un paso importante para recuperar confianza después del complicado periodo que atravesó en los últimos meses.

Soccer Football - Primeira Liga - Casa Pia v FC Porto - Estadio Municipal de Rio Maior, Rio Maior, Portugal - September 12, 2026 FC Porto's Santiago Gimenez scores their fourth goal from the penalty spot REUTERS/Rodrigo Antunes

La anotación también tuvo un significado especial porque representó el primer gol de Santiago Giménez con el Porto.

El atacante disputó su tercer partido desde su llegada al futbol portugués, después de haber visto actividad en la Primeira Liga y posteriormente en la Champions League frente al Manchester City.

Giménez comenzó el encuentro contra Casa Pia como suplente y recibió minutos en la segunda mitad.

Durante su participación tuvo algunas intervenciones que mostraron una mayor movilidad y disposición para involucrarse en el juego ofensivo de los Dragones.

El mexicano llegó a Portugal procedente del Milan, club con el que no consiguió tener la continuidad esperada debido, entre otras circunstancias, a diferentes problemas físicos.

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Ahora, con el Porto, busca recuperar protagonismo y demostrar que puede volver a ser una pieza importante dentro de un proyecto que compite tanto en el campeonato portugués como en Europa.

Soccer Football - Primeira Liga - Casa Pia v FC Porto - Estadio Municipal de Rio Maior, Rio Maior, Portugal - September 12, 2026 FC Porto's Santiago Gimenez celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Rodrigo Antunes

Santiago Giménez llega a 100 goles en su carrera profesional

La jornada tuvo todavía mayor relevancia por un dato individual: el tanto ante Casa Pia significó que Santiago Giménez alcanzó los 100 goles como futbolista profesional.

El delantero mexicano llegó a esta cifra después de construir buena parte de su trayectoria entre México y Europa.

Sus goles con Cruz Azul, Feyenoord y posteriormente Milan le permitieron alcanzar una marca que ahora amplió con su primera anotación como jugador del Porto.

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El momento también sirve para poner en perspectiva el periodo que atravesó recientemente. Giménez llevaba 354 días sin marcar a nivel de clubes.

Su último gol había sido el 23 de septiembre de 2025, cuando todavía defendía la camiseta del Milan y consiguió marcar frente al Lecce.

Desde entonces, las lesiones limitaron su participación y, cuando tuvo oportunidades tanto con el cuadro italiano como con la Selección Mexicana, no consiguió volver a encontrar el camino del gol.

La sequía terminó finalmente en Portugal, precisamente durante una etapa en la que necesita recuperar confianza y ritmo competitivo.