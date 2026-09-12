Vans Warped Tour México 2026: horarios y escenarios para ver a Papa Roach, Rise Against, Yellowcard y más

Una multitud asiste a un concierto nocturno en el Vans Warped Festival 2026, realzado por un diseño gráfico que evoca la cultura skate, punk y underground. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vans Warped Tour México revela su cartel por día y los horarios de este sábado 12 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Papa Roach, Rise Against, Yellowcard, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, Allison y 2 Minutos entre los actos programados.

El festival llega por primera vez a Ciudad de México con más de 90 bandas repartidas en dos jornadas. La edición mexicana conserva una de las dinámicas que distinguen al evento: los asistentes conocen la distribución de escenarios y los horarios al ingresar al recinto.

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El encuentro se realiza este 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco.

La jornada de este sábado reúne proyectos de punk, emo, post-hardcore, ska, metalcore y rock alternativo. El cartel distribuye sus presentaciones en seis escenarios: Vans Stage, Corona Stage, Ghost Stage, Beanbox Stage, Little Caesars Stage y Corona Cero Stage.

Entre los nombres que encabezan el primer día están Papa Roach, Rise Against, Yellowcard, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, Bowling for Soup, Goldfinger, Dropkick Murphys, Destroy Boys, The Home Team y 2 Minutos.

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(Ocesa)

Horarios y escenarios del Vans Warped Tour México este 12 de septiembre

Vans Stage 12:00 — Letlive. 1:30 — 3OH!3 3:00 — Dropkick Murphys 4:50 — Insite 6:30 — Taking Back Sunday 8:00 — Rise Against 9:00 — Papa Roach

Corona Stage 12:00 — Girlfriends 1:00 — Finch 2:00 — Mayday Parade 4:00 — Chiodos 5:00 — Allison 7:00 — Yellowcard 8:00 — The All-American Rejects

Ghost Stage 1:15 — BLNKO 2:30 — Glassjaw 3:55 — Joyce Manor 5:20 — Saosin 6:10 — The Devil Wears Prada 7:45 — We Came As Romans 9:00 — Bowling for Soup

Beanbox Stage 12:00 — Don Tetto 12:45 — Goldfinger 2:00 — The Aquabats! 3:00 — Anberlin 5:00 — Of Mice & Men 6:00 — Atreyu 7:00 — Story of the Year 11:05 — Kevis y Maykyy

Little Caesars Stage 12:15 — Omega Heart 1:00 — Segundos Auxilios 2:00 — Raue 2:55 — Spanish Love Songs 4:00 — Winona Fighter 5:00 — Less Than Jake 6:00 — Here Comes The Kraken 6:55 — Destroy Boys 7:55 — The Ataris 8:55 — San Venus

Corona Cero Stage 12:30 — Muérete Tú 1:20 — Perra Brava 2:15 — Pedro y el Lobo 3:10 — Big Ass Truck 4:10 — MOD SUN 5:00 — Cardiel 6:10 — The Home Team 7:00 — Say Ocean 9:00 — 2 Minutos



Simple Plan, Destroy Boys y Escape the Fate estarán en el segundo día del Vans Warped Tour México

El Vans Warped Tour México cierra este domingo 13 de septiembre con Simple Plan, Destroy Boys y Escape the Fate entre los nombres que integran la segunda jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Simple Plan vuelve a México como una de las bandas con mayor reconocimiento dentro del pop punk. El grupo canadiense forma parte de una jornada que también reúne a proyectos de punk, post-hardcore, emo, metalcore y rock alternativo.

Destroy Boys lleva al festival su propuesta de punk rock. La agrupación comparte cartel con Escape the Fate, banda estadounidense que se suma a la programación del domingo para completar la oferta dirigida a quienes siguen las distintas vertientes de la música alternativa.

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