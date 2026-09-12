México

Vans Warped Tour México 2026: horarios y escenarios para ver a Papa Roach, Rise Against, Yellowcard y más

Te damos todos los detalles sobre la distribución de los shows este sábado 12 de septiembre

Multitud en concierto nocturno. Marco ilustrado con logo Vans Warped, patineta, coche con esqueletos, calaveras, guitarras y fecha 12-13 Septiembre 2026.
Una multitud asiste a un concierto nocturno en el Vans Warped Festival 2026, realzado por un diseño gráfico que evoca la cultura skate, punk y underground. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Vans Warped Tour México revela su cartel por día y los horarios de este sábado 12 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Papa Roach, Rise Against, Yellowcard, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, Allison y 2 Minutos entre los actos programados.

El festival llega por primera vez a Ciudad de México con más de 90 bandas repartidas en dos jornadas. La edición mexicana conserva una de las dinámicas que distinguen al evento: los asistentes conocen la distribución de escenarios y los horarios al ingresar al recinto.

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El encuentro se realiza este 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco.

La jornada de este sábado reúne proyectos de punk, emo, post-hardcore, ska, metalcore y rock alternativo. El cartel distribuye sus presentaciones en seis escenarios: Vans Stage, Corona Stage, Ghost Stage, Beanbox Stage, Little Caesars Stage y Corona Cero Stage.

Entre los nombres que encabezan el primer día están Papa Roach, Rise Against, Yellowcard, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, Bowling for Soup, Goldfinger, Dropkick Murphys, Destroy Boys, The Home Team y 2 Minutos.

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(Ocesa)
(Ocesa)

Horarios y escenarios del Vans Warped Tour México este 12 de septiembre

  • Vans Stage
    • 12:00 — Letlive.
    • 1:30 — 3OH!3
    • 3:00 — Dropkick Murphys
    • 4:50 — Insite
    • 6:30 — Taking Back Sunday
    • 8:00 — Rise Against
    • 9:00 — Papa Roach
  • Corona Stage
    • 12:00 — Girlfriends
    • 1:00 — Finch
    • 2:00 — Mayday Parade
    • 4:00 — Chiodos
    • 5:00 — Allison
    • 7:00 — Yellowcard
    • 8:00 — The All-American Rejects
  • Ghost Stage
    • 1:15 — BLNKO
    • 2:30 — Glassjaw
    • 3:55 — Joyce Manor
    • 5:20 — Saosin
    • 6:10 — The Devil Wears Prada
    • 7:45 — We Came As Romans
    • 9:00 — Bowling for Soup
  • Beanbox Stage
    • 12:00 — Don Tetto
    • 12:45 — Goldfinger
    • 2:00 — The Aquabats!
    • 3:00 — Anberlin
    • 5:00 — Of Mice & Men
    • 6:00 — Atreyu
    • 7:00 — Story of the Year
    • 11:05 — Kevis y Maykyy
  • Little Caesars Stage
    • 12:15 — Omega Heart
    • 1:00 — Segundos Auxilios
    • 2:00 — Raue
    • 2:55 — Spanish Love Songs
    • 4:00 — Winona Fighter
    • 5:00 — Less Than Jake
    • 6:00 — Here Comes The Kraken
    • 6:55 — Destroy Boys
    • 7:55 — The Ataris
    • 8:55 — San Venus
  • Corona Cero Stage
    • 12:30 — Muérete Tú
    • 1:20 — Perra Brava
    • 2:15 — Pedro y el Lobo
    • 3:10 — Big Ass Truck
    • 4:10 — MOD SUN
    • 5:00 — Cardiel
    • 6:10 — The Home Team
    • 7:00 — Say Ocean
    • 9:00 — 2 Minutos

Simple Plan, Destroy Boys y Escape the Fate estarán en el segundo día del Vans Warped Tour México

El Vans Warped Tour México cierra este domingo 13 de septiembre con Simple Plan, Destroy Boys y Escape the Fate entre los nombres que integran la segunda jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Simple Plan vuelve a México como una de las bandas con mayor reconocimiento dentro del pop punk. El grupo canadiense forma parte de una jornada que también reúne a proyectos de punk, post-hardcore, emo, metalcore y rock alternativo.

Destroy Boys lleva al festival su propuesta de punk rock. La agrupación comparte cartel con Escape the Fate, banda estadounidense que se suma a la programación del domingo para completar la oferta dirigida a quienes siguen las distintas vertientes de la música alternativa.

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