Vans Warped Tour México 2026: horarios y escenarios para ver a Papa Roach, Rise Against, Yellowcard y más

Vans Warped Tour México revela su cartel por día y los horarios de este sábado 12 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Papa Roach, Rise Against, Yellowcard, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, Allison y 2 Minutos entre los actos programados.
El festival llega por primera vez a Ciudad de México con más de 90 bandas repartidas en dos jornadas. La edición mexicana conserva una de las dinámicas que distinguen al evento: los asistentes conocen la distribución de escenarios y los horarios al ingresar al recinto.
PUBLICIDAD
El encuentro se realiza este 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco.
La jornada de este sábado reúne proyectos de punk, emo, post-hardcore, ska, metalcore y rock alternativo. El cartel distribuye sus presentaciones en seis escenarios: Vans Stage, Corona Stage, Ghost Stage, Beanbox Stage, Little Caesars Stage y Corona Cero Stage.
Entre los nombres que encabezan el primer día están Papa Roach, Rise Against, Yellowcard, Taking Back Sunday, The All-American Rejects, Bowling for Soup, Goldfinger, Dropkick Murphys, Destroy Boys, The Home Team y 2 Minutos.
PUBLICIDAD
Horarios y escenarios del Vans Warped Tour México este 12 de septiembre
- Vans Stage
- 12:00 — Letlive.
- 1:30 — 3OH!3
- 3:00 — Dropkick Murphys
- 4:50 — Insite
- 6:30 — Taking Back Sunday
- 8:00 — Rise Against
- 9:00 — Papa Roach
- Corona Stage
- 12:00 — Girlfriends
- 1:00 — Finch
- 2:00 — Mayday Parade
- 4:00 — Chiodos
- 5:00 — Allison
- 7:00 — Yellowcard
- 8:00 — The All-American Rejects
- Ghost Stage
- 1:15 — BLNKO
- 2:30 — Glassjaw
- 3:55 — Joyce Manor
- 5:20 — Saosin
- 6:10 — The Devil Wears Prada
- 7:45 — We Came As Romans
- 9:00 — Bowling for Soup
- Beanbox Stage
- 12:00 — Don Tetto
- 12:45 — Goldfinger
- 2:00 — The Aquabats!
- 3:00 — Anberlin
- 5:00 — Of Mice & Men
- 6:00 — Atreyu
- 7:00 — Story of the Year
- 11:05 — Kevis y Maykyy
- Little Caesars Stage
- 12:15 — Omega Heart
- 1:00 — Segundos Auxilios
- 2:00 — Raue
- 2:55 — Spanish Love Songs
- 4:00 — Winona Fighter
- 5:00 — Less Than Jake
- 6:00 — Here Comes The Kraken
- 6:55 — Destroy Boys
- 7:55 — The Ataris
- 8:55 — San Venus
- Corona Cero Stage
- 12:30 — Muérete Tú
- 1:20 — Perra Brava
- 2:15 — Pedro y el Lobo
- 3:10 — Big Ass Truck
- 4:10 — MOD SUN
- 5:00 — Cardiel
- 6:10 — The Home Team
- 7:00 — Say Ocean
- 9:00 — 2 Minutos
Simple Plan, Destroy Boys y Escape the Fate estarán en el segundo día del Vans Warped Tour México
El Vans Warped Tour México cierra este domingo 13 de septiembre con Simple Plan, Destroy Boys y Escape the Fate entre los nombres que integran la segunda jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Simple Plan vuelve a México como una de las bandas con mayor reconocimiento dentro del pop punk. El grupo canadiense forma parte de una jornada que también reúne a proyectos de punk, post-hardcore, emo, metalcore y rock alternativo.
Destroy Boys lleva al festival su propuesta de punk rock. La agrupación comparte cartel con Escape the Fate, banda estadounidense que se suma a la programación del domingo para completar la oferta dirigida a quienes siguen las distintas vertientes de la música alternativa.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD