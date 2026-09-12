¡Cruce de gigantes! Atlante y San Francisco 49ers estrechan lazos en la Ciudad de México

Los azulgrana tuvieron un momento para convivir con jugadores del equipo californiano. (IG Atlante)

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Integrantes del Atlante FC compartieron un emotivo encuentro con representantes de los San Francisco 49ers de la NFL. La reunión unió a dos franquicias que, a pesar de pertenecer a disciplinas y ligas distintas, comparten una arraigada tradición popular, identidades marcadas por el esfuerzo y una apasionada base de afición en territorio mexicano.

El evento contó con la presencia estelar del director técnico azulgrana, Miguel “Piojo” Herrera, acompañado por el histórico mediocampista Christian “Hobbit” Bermúdez y el joven volante Eugenio Pizzuto.

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Por parte de la organización pentacampeona del Súper Tazón asistieron miembros de la directiva y embajadores de la franquicia californiana, encabezados por figuras de desarrollo comercial como Yustis y Zárate, quienes se encargaron de afianzar lazos en el mercado azteca.

Los azulgrana tuvieron un momento para convivir con jugadores del equipo californiano. (IG Atlante)

Intercambio de camisetas entre los deportistas

El momento cumbre de la jornada se dio durante el tradicional intercambio de indumentarias oficiales. El “Piojo” Herrera y el “Hobbit” Bermúdez recibieron de manos de la delegación estadounidense los emparrillados jerseys de los 49ers en sus emblemáticos colores rojo y oro, personalizados con sus respectivos nombres en la espalda. Por su parte, la comitiva del conjunto californiano posó con orgullo luciendo las camisetas azulgranas del Atlante.

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Durante la convivencia, Miguel Herrera destacó el valor de este tipo de encuentros internacionales para proyectar la marca del club capitalino y fomentar el deporte entre las nuevas generaciones:

“Para una institución con tanta historia como el Atlante, acercarse a organizaciones del nivel de los San Francisco 49ers demuestra que el deporte no tiene fronteras. Compartimos valores como la garra, la disciplina y el amor incondicional de nuestras aficiones”, señaló el estratega mexicano.

Los azulgrana tuvieron un momento para convivir con jugadores del equipo californiano. (IG Atlante)

Por su parte, el “Hobbit” Bermúdez intercambió impresiones tácticas y anécdotas con los atletas de la NFL, posando para la foto del recuerdo sosteniendo tanto el balón de gajos como el ovoide de cuero.

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Este acercamiento forma parte de las estrategias de expansión de los San Francisco 49ers en México dentro del programa International Home Marketing Area de la NFL. La franquicia de la bahía afianza sus lazos con la capital mexicana de cara a su esperado compromiso del próximo 22 de noviembre de 2026, cuando enfrenten a los Minnesota Vikings sobre la cancha del Estadio Azteca.

Los azulgrana tuvieron un momento para convivir con jugadores del equipo californiano. (IG Atlante)

La actualidad deportiva de ambos equipos: ¿Cómo les fue esta semana?

Mientras que fuera de la cancha ambas escuadras celebraron esta alianza estratégica, la actividad deportiva en sus respectivos campeonatos dejó balances contrastantes durante sus compromisos semanales.

Atlante FC: duro tropiezo en el certamen local

El conjunto de los Potros de Hierro no tuvo la mejor de las jornadas en la Liga MX. Al disputar la octava fecha del Torneo Apertura 2026 frente a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Banorte, la escuadra dirigida por Miguel Herrera cayó con un contundente marcador de 0-3.

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El trámite del partido se complicó desde la primera mitad para los locales. El atacante venezolano Salomón Rondón abrió el marcador al minuto 13 con un certero remate de cabeza, seguido por una anotación del brasileño Kenedy al 20′ y un golazo de Oussama Idrissi al 38′. Pese a las modificaciones tácticas implementadas por el “Piojo” en el complemento —dando ingreso a hombres como Luis Puente y Jairón Charcopa— el Atlante no logró revertir la desventaja, sufriendo un descalabro que frenó su inercia en la parte media de la tabla.

San Francisco 49ers: histórico y dominante triunfo en la NFL

Por su parte, los San Francisco 49ers arrancaron la temporada regular 2026 de la NFL con el pie derecho de forma categórica. En un histórico enfrentamiento internacional disputado en el Melbourne Cricket Ground de Australia, la escuadra comandada por el entrenador en jefe Kyle Shanahan se impuso con autoridad 27-7 a sus rivales de división, los Los Angeles Rams.

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El mariscal de campo Brock Purdy firmó una actuación sobresaliente al lanzar tres pases de anotación —conectando con Deebo Samuel, Demarcus Robinson y Mike Evans—, mientras que la defensiva liderada por Fred Warner y Nick Bosa limitó por completo al ataque de Los Ángeles, consiguiendo su primera victoria del año y colocándose con marca de 1-0.

Los 49ers iniciaron de manera positiva la temporada 26-27. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

Próximos rivales y calendario inmediato

Ambas instituciones pasan la página de sus últimos resultados para enfocarse en sus siguientes compromisos oficiales:

Atlante FC: Buscará dar la vuelta a la página y reencontrarse con la victoria cuando visite la Angelópolis para medirse al Club Puebla en la Jornada 9 de la Liga MX. El cotejo está programado para el viernes 18 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc.

San Francisco 49ers: Regresarán a territorio estadounidense para hacer su debut en casa durante la Semana 2 de la NFL. Recibirán a los Miami Dolphins el domingo 20 de septiembre de 2026 a las 14:25 horas (Tiempo del Centro de México) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.