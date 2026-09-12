Pepe Aguilar se suma a las fiestas patrias con concierto gratis: horario y dónde será

La presentación se suma a una noche de festejos patrios que se replica en distintos puntos del país, con carteleras musicales que incluyen a artistas de géneros como la música regional mexicana, el pop y la cumbia. (IG)

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Pepe Aguilar celebrará el 216 aniversario de la Independencia de México en Morelia, tras confirmarse su participación en un concierto gratuito que se realizará luego del tradicional Grito, el próximo 15 de septiembre. El anuncio lo hizo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

La presentación se suma a una noche de festejos patrios que se replica en distintos puntos del país, con carteleras musicales que incluyen a artistas de géneros como la música regional mexicana, el pop y la cumbia.

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Pepe Aguilar/Historias Instagram

Anuncio del gobierno de Michoacán y detalles del evento

Ramírez Bedolla confirmó que Pepe Aguilar será el artista invitado para la celebración en la capital michoacana. El mandatario invitó a la población a disfrutar de “una gran noche de celebración, música y tradición en un ambiente familiar”.

El escenario para el concierto será el centro histórico de Morelia. La verbena patria dará inicio una vez concluya la ceremonia del Grito de Independencia, que el propio gobernador encabezará.

Ramírez Bedolla señaló que la presencia de “artistas de talla internacional” como Pepe Aguilar permitirá a los michoacanos disfrutar de una velada distinta. Adelantó que en los próximos días se informarán los puntos de acceso, la logística y los dispositivos de seguridad dispuestos para el evento.

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En sus redes sociales, el gobernador escribió: “Tras la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, el gran Pepe Aguilar engalanará el escenario para celebrar con todo el orgullo de nuestra tierra”. El cantante respondió con un mensaje breve: “Ahí nos vemos Morelia”.

Un cartel anuncia la presentación del cantante Pepe Aguilar en el Centro Histórico de Morelia con motivo del aniversario de la Independencia de México. (Gobierno de Michoacán)

El repertorio que corean sus seguidores

Entre los temas que forman parte del repertorio habitual de sus presentaciones y que el gobierno de Michoacán invitó a corear se encuentran canciones como Por mujeres como tú, Directo al corazón, Perdóname y Miedo, además de clásicos de sus discos Historias de mi tierra y 100% Mexicano.

Su catálogo combina géneros como la ranchera, la música norteña y el mariachi, con versiones de clásicos populares que Aguilar ha reinterpretado a lo largo de más de tres décadas de carrera, entre ellos temas del repertorio de Por el amor de siempre, disco compuesto por versiones de éxitos de los años setenta.

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Presentaciones recientes y próximas fechas de su gira

Pepe Aguilar mantiene una agenda activa de presentaciones en Estados Unidos como parte de su gira En Concierto USA, que respalda su más reciente material discográfico. Entre sus fechas confirmadas para 2026 figuran shows en Houston, Uncasville, Atlantic City, Las Vegas, Concord, Ontario, Fresno y Vienna.

De acuerdo con información de calendarios de conciertos, el cantante también tiene programadas presentaciones en Houston los días 28 y 29 de agosto en el Jones Hall, y una fecha en diciembre en el Yaamava Theater, en Highland, California.

Vida familiar de Pepe Aguilar

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Pepe Aguilar es hijo de dos figuras de la música mexicana: Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Estuvo casado con la cantante Carmen Treviño, con quien tuvo a su primer hijo, José Emiliano Aguilar Treviño, antes de divorciarse.

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Desde 1997 está casado con Aneliz Álvarez-Alcalá, con quien tiene tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar. En 2016, junto a su esposa, creó el sello Machin Records, enfocado en impulsar la carrera de sus hijos menores como artistas independientes.

Tanto Leonardo como Ángela Aguilar continuaron con la tradición musical de la familia. Ángela, además, es reconocida internacionalmente y está casada con el cantante Christian Nodal.

Pepe Aguilar y su legado en la música

Su producción más reciente, Mi Suerte es Ser Mexicano, se lanzó en 2025 como homenaje a la tradición mexicana y a la charrería, deporte del que Aguilar es aficionado. (FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM)

José Antonio Aguilar Jiménez, conocido artísticamente como Pepe Aguilar, nació el 7 de agosto de 1968 en San Antonio, Texas, mientras sus padres, los cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se encontraban de gira. Se crió en Zacatecas y debutó en un escenario a los tres años, cuando acompañó a su padre en el Madison Square Garden de Nueva York.

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En su adolescencia formó parte de una banda de rock llamada Equs, antes de volcarse de lleno a la música regional mexicana. Su carrera como solista comenzó en 1989 con el disco Pepe Aguilar con tambora, al que siguieron dos volúmenes adicionales entre 1990 y 1992.

En 1992 grabó por primera vez con acompañamiento de mariachi en el álbum Recuérdame bonito, producido por Joan Sebastián. El salto a la fama masiva llegó en 1998 con Por mujeres como tú, que se mantuvo por más de 50 semanas en las listas de popularidad de Billboard.

Ese disco inició lo que se conoce como la “Trilogía de los Por”, que completó con Por el amor de siempre (1998) y Por una mujer bonita (1999). En 2000 fundó su propio sello discográfico, Equinoccio Records, uno de los primeros proyectos independientes de la industria musical latina.

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A lo largo de su carrera, Aguilar ha publicado más de 30 álbumes en solitario. Ha ganado cuatro premios Grammy y cinco Grammy Latinos, además de 19 premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Discos como Historias de mi tierra (2005), 100% Mexicano (2007) y Bicentenario (2010) le valieron reconocimientos en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano.

Su producción más reciente, Mi Suerte es Ser Mexicano, se lanzó en 2025 como homenaje a la tradición mexicana y a la charrería, deporte del que Aguilar es aficionado. En 2026 publicó una segunda parte de ese proyecto, Mi Suerte es Ser Mexicano II.

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Otras celebraciones patrias en el país

La noche del Grito de Independencia también tendrá como escenario el Zócalo de la Ciudad de México, donde el grupo Intocable cerrará el espectáculo musical previo a la ceremonia que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

La cartelera en la capital del país incluye, además, la participación de agrupaciones militares como el Mariachi de la Guardia Nacional y el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la presentación de José Alfredo Jiménez Medel, nieto del compositor José Alfredo Jiménez.

Distintas alcaldías capitalinas prepararon sus propios festejos gratuitos. Entre los artistas confirmados figuran Aleks Syntek en Benito Juárez, Paty Cantú en Miguel Hidalgo, Calibre 50 y El Mimoso en Tlalpan, y Pancho Barraza en Iztapalapa.

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En el Estado de México, los municipios también anunciaron su programación musical. Entre los nombres confirmados están Lila Downs en Ecatepec, María José en Toluca, Belinda en Valle de Bravo y Santa Fe Klan en Naucalpan, entre otras agrupaciones que se presentarán en distintos puntos de la entidad.