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Novia desata locura al cantar el himno del América en pleno lanzamiento de ramo

La influencer compartió fotografías de su celebración con una bandera azulcrema y reveló el peculiar ritual que realizó durante el himno del club

La influencer compartió fotografías de su celebración con una bandera azulcrema y reveló el peculiar ritual que realizó durante el himno del club.

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La pasión por el futbol puede aparecer incluso en los momentos más personales, y una aficionada del Club América decidió convertir su amor por las Águilas en uno de los recuerdos más especiales de su boda. Se trata de la creadora de contenido Ana Pau, conocida en redes sociales como @_princesspoli, quien sorprendió al compartir imágenes de su celebración portando una bandera del conjunto azulcrema y revelando una curiosa anécdota relacionada con el campeonato que consiguió el equipo.

La influencer, reconocida principalmente por generar contenido relacionado con el universo Disney, recordó en Instagram que el futbol estuvo presente desde antes de llegar a la ceremonia religiosa. Mientras se trasladaba a la iglesia para contraer matrimonio, Ana Pau permanecía atenta a lo que ocurría en el partido de Cuartos de Final del Clausura 2025 entre América y Toluca.

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El América ganó mientras ella iba rumbo a su boda

La afición por el Club América acompañó a Ana Pau hasta el altar y quedó plasmada en una peculiar celebración que se volvió viral.
La afición por el Club América acompañó a Ana Pau hasta el altar y quedó plasmada en una peculiar celebración que se volvió viral.

Recordar que en aquella tarde terminó de manera inmejorable para la aficionada americanista, pues el conjunto de Coapa se impuso 2-0 ante los Diablos Rojos y avanzó en la Liguilla. La victoria coincidió con uno de los días más importantes de la vida de Ana Pau, quien decidió llevar la celebración por el triunfo hasta su propia boda.

Sin embargo, el momento que terminó convirtiéndose en la anécdota más llamativa ocurrió durante la interpretación del himno del América. La creadora de contenido decidió cambiar una de las frases tradicionales de la canción para lanzar una predicción sobre lo que podía conseguir el equipo durante aquel torneo.

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“Así que cuando terminó la canción, en vez de cantar ‘tú serás el campeón’, grité ‘tú serás TRICAMPEÓN’ y puse un 3 con mis deditos en el aire así como lo ven en la foto. Bueno, pues el Ame efectivamente fue tricampeón ese torneo. Me gusta pensar que yo les eché mis mejores vibras desde mi boda”, escribió en su publicación.

La anécdota tomó un significado todavía mayor con el paso de las semanas, debido a que América terminó consiguiendo el campeonato que Ana Pau había anticipado durante su celebración.

Su sueño era cantar el himno del América en su boda

La creadora de contenido sorprendió a sus invitados al demostrar su pasión por las Águilas durante uno de los momentos más especiales de su boda.
La creadora de contenido sorprendió a sus invitados al demostrar su pasión por las Águilas durante uno de los momentos más especiales de su boda.

La relación de la creadora de contenido con el conjunto azulcrema viene de tiempo atrás. De acuerdo con lo que compartió, su afición por las Águilas era tan importante que incluso desde que comenzó su relación con quien actualmente es su esposo le hizo saber uno de sus deseos para el día de su boda.

Ana Pau quería que el himno del América formara parte de la celebración y que pudiera cantarlo durante uno de los momentos tradicionales de la fiesta: el lanzamiento del ramo.

La novia convirtió el lanzamiento de ramo en un momento azulcrema que rápidamente llamó la atención en redes sociales.
La novia convirtió el lanzamiento de ramo en un momento azulcrema que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La presencia de la bandera americanista y las fotografías de la celebración terminaron por mostrar que el equipo de sus amores tuvo un espacio especial en una fecha que para ella representaba el inicio de una nueva etapa personal.

La propia creadora de contenido aprovechó su publicación para agradecer al club por la atención que recibió y cerró su mensaje con una declaración de cariño hacia la institución: “@clubamerica te amo, por tu atención gracias”.

Una creadora de contenido con miles de seguidores

La influencer americanista cumplió uno de sus grandes deseos el día de su boda y entonó el himno de las Águilas frente a sus invitados.
La influencer americanista cumplió uno de sus grandes deseos el día de su boda y entonó el himno de las Águilas frente a sus invitados.

Además de su afición por el futbol, Ana Pau ha construido una comunidad importante en redes sociales alrededor de Disney. Su contenido se concentra en la difusión, análisis y divulgación de temas relacionados con la compañía y su universo de personajes, películas y parques.

Actualmente, la creadora de contenido supera los 115 mil seguidores en Instagram y se acerca a los 150 mil en TikTok. Su publicación sobre la boda y el América permitió combinar dos de los aspectos que forman parte de su presencia en internet: su trabajo como creadora digital y su pasión por las Águilas.

La historia también llamó la atención por la coincidencia entre su predicción y el desenlace deportivo del torneo. Lo que comenzó como un grito durante su boda terminó convirtiéndose, para Ana Pau, en una divertida forma de recordar el campeonato del América y de atribuirle a aquel momento sus “mejores vibras” para que el equipo cumpliera con el objetivo.

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