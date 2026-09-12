México

Monos del Zoológico de Chapultepec sorprenden al “imitar” a los Voladores de Papantla: video conquista las redes

La grabación muestra a varios ejemplares balanceándose y dando vueltas sobre una rama móvil dentro de su espacio

Los ejemplares utilizaron una estructura de su hábitat para girar, balancearse y moverse coordinadamente ante la mirada de los visitantes.

Guardar

Un grupo de monos del Zoológico de Chapultepec protagonizó una peculiar escena que rápidamente llamó la atención en redes sociales, luego de que varios ejemplares fueran captados balanceándose y girando sobre una estructura instalada dentro de su hábitat. La curiosa secuencia provocó que usuarios compararan los movimientos de los animales con los de los tradicionales Voladores de Papantla, una de las expresiones culturales más representativas de México.

Los monos protagonizan curiosa escena

El comportamiento natural de los animales generó una inesperada comparación con una de las tradiciones más emblemáticas de México.
El comportamiento natural de los animales generó una inesperada comparación con una de las tradiciones más emblemáticas de México.

El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en plataformas como TikTok y X, donde las imágenes generaron todo tipo de comentarios debido a la particular manera en que los animales utilizaron una rama colocada dentro de su espacio.

PUBLICIDAD

En la grabación se observa a varios ejemplares sujetándose de la estructura mientras esta presenta movimiento. Los monos aprovechan la movilidad para impulsarse, balancearse y girar alrededor de ella con notable coordinación.

La escena se prolonga durante varios segundos y permite observar cómo algunos animales permanecen sujetos en los extremos, mientras otros aprovechan el movimiento para desplazarse y dar vueltas.

¿Por qué los comparan con los Voladores de Papantla?

Hombres voladores de Papantla interpretan la "Danza de los Voladores", en la Ciudad de México, el miércoles 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)
Hombres voladores de Papantla interpretan la "Danza de los Voladores", en la Ciudad de México, el miércoles 20 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte)

La peculiaridad del video está en la posición que adoptan los monos mientras giran alrededor de la estructura. Sus movimientos recuerdan visualmente a los integrantes de la ceremonia de los Voladores de Papantla, quienes realizan un descenso giratorio desde lo alto de un poste como parte de una tradición ancestral.

PUBLICIDAD

La semejanza fue suficiente para que las imágenes se convirtieran en un contenido llamativo para los usuarios de internet, quienes encontraron en el comportamiento de los animales una inesperada versión animal de esta tradición mexicana.

Sin embargo, la comparación es únicamente visual. Los monos no están realizando la ceremonia ni intentando reproducirla, sino que están interactuando con uno de los elementos disponibles dentro de su hábitat.

Una estructura para estimular a los animales

Las imágenes rápidamente llamaron la atención en TikTok y X por la similitud visual entre los movimientos de los animales y la ceremonia mexicana
Las imágenes rápidamente llamaron la atención en TikTok y X por la similitud visual entre los movimientos de los animales y la ceremonia mexicana

La rama utilizada por los ejemplares forma parte de los elementos colocados en su espacio para favorecer la actividad y exploración de los animales.

Este tipo de recursos permite que los ejemplares tengan oportunidades para moverse, trepar, sujetarse y desarrollar comportamientos físicos naturales dentro de su entorno bajo cuidado humano.

En este caso, la estructura aparentemente móvil ofreció a los monos una oportunidad para poner a prueba su coordinación mientras se desplazaban alrededor de ella.

El resultado fue una escena particularmente llamativa, pues los animales aprovecharon el movimiento para realizar una especie de juego colectivo que terminó captando la atención de quienes observaron las imágenes.

Una tradición mexicana reconocida internacionalmente

(Foto: especial)
(Foto: especial)

La comparación también cobró relevancia debido al reconocimiento internacional de los Voladores de Papantla. Esta ceremonia tradicional forma parte del patrimonio cultural mexicano y fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El ritual tiene profundas raíces culturales y representa una expresión de identidad y tradición para las comunidades que lo preservan.

Por ello, aunque la escena de los monos no tiene ninguna relación ceremonial con los Voladores de Papantla, la semejanza en los movimientos generó una curiosa asociación entre ambas imágenes.

El video conquista las redes sociales

La combinación de los movimientos coordinados, la estructura giratoria y la comparación con una tradición mexicana hizo que la grabación rápidamente comenzara a compartirse en redes sociales.

Los usuarios encontraron especialmente llamativo que los monos parecieran girar alrededor de la estructura de manera similar a los danzantes durante su descenso, aunque se trate simplemente de una conducta relacionada con el juego, la exploración y la actividad física.

Así, una escena cotidiana dentro del Zoológico de Chapultepec terminó convirtiéndose en un momento viral gracias a una coincidencia visual que permitió a miles de usuarios asociar las acrobacias de los animales con una de las tradiciones más reconocibles de México.

Temas Relacionados

Zoológico de ChapultepecmonosVoladores de Papantlaviralredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El método japonés para doblar ropa que libera espacio en el clóset

Entre menos espacio y más ropa acumulada crece también la sensación de desorden mental que puede resolverse con una famosa técnica japonesa

El método japonés para doblar ropa que libera espacio en el clóset

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 12 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 12 de septiembre

Kenia Os llega a la tendencia de los 3 gatitos “La Calabaza” con “Malas Mañas”: ¿De qué se trata el baile viral de TikTok?

La mexicana suma presencia en la moda internacional, estrenos en doblaje, premios, colaboraciones y hace el eco de una coreografía muy popular en redes, donde su comunidad usa su tema más reciente en redes sociales

Kenia Os llega a la tendencia de los 3 gatitos “La Calabaza” con “Malas Mañas”: ¿De qué se trata el baile viral de TikTok?

Cómo hacer un dip de nogada con queso de cabra para celebrar el 15 de septiembre

Te decimos paso a paso para que disfrutes con tus seres queridos durante la Independencia de México

Cómo hacer un dip de nogada con queso de cabra para celebrar el 15 de septiembre

Sujeto somete con una llave a conductora tras conflicto vial en Avenida Universidad de la CDMX

Las imágenes muestran el momento en que varios ciudadanos intervienen para separar a ambos protagonistas del altercado

Sujeto somete con una llave a conductora tras conflicto vial en Avenida Universidad de la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

La FGR cede ante el plantón: tomará muestras genéticas y abrirá reuniones con colectivos de tres estados

La FGR cede ante el plantón: tomará muestras genéticas y abrirá reuniones con colectivos de tres estados

Dos años de guerra en Sinaloa: golpes, capturas y presión de EEUU obligan a los cárteles a bajar el perfil

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: informe filtrado revela que Trump planea operaciones contra cárteles en México sin avisar

Lo absolvieron, ya casi era libre… y lo volvieron a atrapar: los crímenes que condenan a El Güero Palma a morir en prisión

Trump prepara acciones “cada vez más agresivas” contra los cárteles mexicanos, revela informe filtrado

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os llega a la tendencia de los 3 gatitos “La Calabaza” con “Malas Mañas”: ¿De qué se trata el baile viral de TikTok?

Kenia Os llega a la tendencia de los 3 gatitos “La Calabaza” con “Malas Mañas”: ¿De qué se trata el baile viral de TikTok?

Rosa María Noguerón aclara si dejará la producción de La Casa de los Famosos México tras misterioso mensaje

Aespa conquista la Ciudad de México con SYNK: COMPLæXITY pese a lluvias torrenciales: así fue el esperado concierto de la banda de K-pop

Frankie Muniz, el carismático Malcolm el de en medio, volverá a México: detalles, fechas y dónde estará

Liran’Roll dará El Grito de Independencia al ritmo del rock and roll en CDMX: lugar, fecha y horario

DEPORTES

¡Cruce de gigantes! Atlante y San Francisco 49ers estrechan lazos en la Ciudad de México

¡Cruce de gigantes! Atlante y San Francisco 49ers estrechan lazos en la Ciudad de México

México arrasa en el Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026 y ya suma 36 medallas

Gilberto Mora enciende las alarmas en los Xolos de Tijuana tras salir con molestias físicas durante su duelo contra Querétaro

Místico y Hechicero reciben duro golpe antes del 93 Aniversario del CMLL al ser humillados ante Averno y Zack Sabre Jr.

Casa Pia vs Porto, EN VIVO: dónde y cuándo ver GRATIS a Santiago Giménez en la Primeira Liga 2026-27