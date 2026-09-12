México

Ricardo O’Farrill acusa que fue vergonzoso que Televisa buscara rating con Gala Montes en LCDLF: “La salud mental no es un meme”

El comediante recordó el episodio que tuvo él en 2023 y por el cuál fue criticado públicamente

Ricardo O' Farrill y Gala Montes -*México- 12 septiembre
(La Casa de los Famosos/Instagram)
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Ricardo O’Farrill pidió no convertir en burla el momento que atravesó Gala Montes tras su salida de La Casa de los Famosos México. El comediante habló desde una transmisión en redes sociales y sostuvo que la actriz requería contención, descanso y apoyo de personas cercanas.

O’Farrill señaló que decidió intervenir públicamente porque identificó elementos que le recordaron el episodio de salud mental que atravesó en 2023. Aclaró que sus palabras partieron de su experiencia personal y no presentó un diagnóstico médico sobre la actriz.

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“Vamos a parar por un momento los chistes. En este momento hay una figura pública que está pasando por un momento bastante vulnerable”, dijo el standupero durante el live.

El comediante se refirió a los comentarios que compararon las publicaciones de Montes con las transmisiones que él realizó durante su crisis. En particular, rechazó que se le llamara “Richie O’Farrill 2” o que se utilizaran referencias a Joker para describir a la actriz.

“La salud mental no es un chiste, de verdad, no es una burla. Una persona en un brote psicótico no es un chiste”, afirmó Ricardo O’Farrill.

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Ricardo O’Farrill pidió frenar las burlas contra Gala Montes

El actor y comediante sostuvo que la exposición pública, los señalamientos y las versiones sobre el comportamiento de Montes podían incrementar el dolor de una persona que atraviesa un momento vulnerable.

Gala Montes con vestimenta negra, cabello oscuro con fleco rubio y maquillaje expresivo sobre un fondo de colores brillantes
Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

“Ha sido demasiado dura la gente con esta persona. Entiendo lo que es convertirse en el rival de un reality show, volverse enemigo, etcétera”, comentó.

O’Farrill mencionó que, desde su perspectiva, la actriz había enfrentado presiones personales y mediáticas. También dijo que su círculo cercano debía permitir el acercamiento de personas que buscaran cuidarla.

“Su círculo social en este momento es uno que la tiene protegida de que no se le acerque la gente que la quiere cuidar”, sostuvo el comediante.

Durante la transmisión, Ricardo O’Farrill explicó que ya había intentado contactar de forma privada a personas cercanas. Después, abrió la posibilidad de que familiares o amistades lo buscaran mediante el correo electrónico que compartió en pantalla.

“Si alguien tiene cómo acercarse a ella, sería lo óptimo en este momento de protegerla”, dijo.

El standupero hizo referencia a la posibilidad de que una persona vulnerable tomara decisiones que pusieran en riesgo su integridad o la de quienes se encontraban alrededor.

O’Farrill insistió en que el público debía evitar convertir los cambios físicos, declaraciones o publicaciones de una figura pública en material de entretenimiento. “No es un meme, no es una burla, no es un chiste”, repitió.

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)
Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

O’Farrill cuestionó la cobertura y las especulaciones sobre la actriz

Ricardo O’Farrill criticó que algunos medios o usuarios buscaran declaraciones de Gala Montes mientras ella atravesaba un momento de tensión pública. El comediante consideró que el interés por obtener contenido podía privilegiar el rating o el entretenimiento por encima del bienestar de una persona.

“Se me hace vergonzoso que una televisora contacte a una persona en ese estado por tener rating”, declaró y añadió:

Este video es para abiertamente darle mi apoyo a esta persona. Que se sepa que entendemos como sociedad que le ha dolido la vida muchos momentos y que después la tomamos como un referente y la hemos hecho que le duela más la vida. Y eso es justo lo que te termina quitando el sueño, lo que te termina tomando medicamentos sin control, lo que te termina a veces acercándote a las, a las sustancias y eso causa un brote psicótico.

El standupero ahondó en que confiaba en que la joven es una buena persona y volverá a estar bien:

“Yo confío enteramente en que vamos a tenerla de vuelta. Yo confío enteramente en que hay un buen ser humano ahí. Eh, confío enteramente en que hay una persona profesional, hay una actriz ahí, hay una buena persona con un buen corazón”.

También pidió que se frenaran las especulaciones sobre el posible consumo de sustancias. O’Farrill afirmó que Montes no se encontraba bajo los efectos de cocaína, aunque no detalló qué información directa tenía para sostenerlo.

“Les puedo garantizar que no está bajo el consumo de esa sustancia. Es una persona que soltó las naves, que su cabeza ya no pudo más, que necesita descansar”, aseguró.

El comediante cerró su mensaje con un llamado a tratar a Gala Montes como una persona y no como tema de conversación en redes sociales. “Estamos hablando de la seguridad y la integridad moral y física de una persona y las personas en su entorno”, afirmó.

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Gala Montes dijo que la producción la sacó de La Casa de los Famosos México

Las declaraciones de Ricardo O’Farrill ocurrieron días después de que Gala Montes diera su versión sobre su salida de La Casa de los Famosos México. La actriz aseguró que no abandonó el programa por voluntad propia, sino que fue retirada tras un conflicto con la producción.

Montes relató que pidió un tampón durante su menstruación y que no recibió respuesta del personal. La actriz sostuvo que salió de una zona del foro para buscar ayuda y que esa acción derivó en la intervención de una psicóloga.

“No me quería salir, me sacaron”, declaró Gala Montes en sus historias de redes sociales, de acuerdo con Infobae.

La producción del reality difundió un comunicado el martes 8 de septiembre en el que indicó que la actriz decidió salir voluntariamente del programa. Esa postura contrastó con el relato de Montes, quien negó que su estado físico o mental hubiera sido el motivo de su salida.

La artista también rechazó versiones sobre un supuesto consumo de pastillas. Reconoció que consumía marihuana, pero negó haber ingerido otros medicamentos o sustancias durante su participación en el programa.

“Yo estaba toda madre, rehabilitada, sin fumar, pasándomela de huevos, boxeando”, dijo la actriz.

Tras su salida del reality, la producción de Malinche El Musical informó que la participación de Gala Montes en el espectáculo quedaba pospuesta de manera indefinida. La actriz cuestionó inicialmente el anuncio y después acusó presuntas diferencias económicas con el proyecto.

Gala Montes ingresó como habitante definitiva a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.
Gala Montes ingresó como habitante definitiva a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y planteó una nueva estrategia de juego. (Captura de pantalla )

Ricardo O’Farrill recordó el episodio que atravesó en 2023

Ricardo O’Farrill relacionó el caso de Gala Montes con las transmisiones que realizó en abril de 2023, luego de la boda del comediante Mau Nieto. En aquel periodo lanzó acusaciones contra colegas del mundo del stand up y preocupó a sus seguidores por su comportamiento en redes sociales.

En noviembre de 2023, O’Farrill explicó en una entrevista con Yordi Rosado que varios factores habían detonado el episodio. El comediante habló del uso de venlafaxina, del consumo de alcohol y marihuana, así como de emociones que no había tratado en terapia.

“Vivía pisando el acelerador a fondo y entonces mis consumos eran mucho en todo: mucho alcohol, mucha marihuana, nunca cocaína”, relató O’Farrill en aquella conversación.

Ricardo O'Farrill desaparición secuestro
(Instagram/@richieofarrill)

El standupero también dijo que recibió un diagnóstico de trastorno bipolar y que fue internado para recibir tratamiento especializado. En agosto de 2023, O’Farrill ofreció disculpas públicas a las personas que ofendió durante sus lives.

“Estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maníaco-depresivo”, expresó entonces.

En mayo de ese mismo año, O’Farrill realizó otra transmisión afuera de una clínica donde había estado internado. El comediante denunció presuntos malos tratos y exigió información sobre personas que conoció durante su estancia.

Durante su reciente live, O’Farrill recordó que su familia tuvo que intervenir cuando su comportamiento se volvió riesgoso. También señaló que después de una crisis podían aparecer culpa, vergüenza y una caída emocional.

“Cuando termina el brote psicótico, viene un pique, viene una caída. Y en esta caída es cuando más nosotros como sociedad necesitamos mostrarle que no la estamos juzgando”, dijo.

Ricardo O'Farrill agredido afuera de la clínica de rehabilitación
(Captura de pantalla/Twitter)

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