Quién es Armando León, el mexicano que le hizo un doblete al Dinamo Zagreb y es sublíder de goleo en la Primera Liga de Croacia

El mexicano se ha consagrado como una pieza clave del equipo NK Osijek. (IG NK Osijek)

Guardar

Este fin de semana, en el marco de la séptima jornada de la Primera Liga de Croacia (HNL), el atacante mexicano Armando León firmó una actuación memorable al convertir un doblete con el NK Osijek, guiando a su escuadra a una contundente e histórica victoria por 4-2 nada menos que frente al gigante y vigente campeón del balompié balcánico, el GNK Dinamo Zagreb.

El compromiso, disputado sobre el césped de la moderna Opus Arena de Osijek, tuvo como figura estelar al artillero azteca desde los primeros compases del choque. León, quien saltó como titular en el esquema ofensivo del estratega local, mostró un despliegue físico notable, movilidad entre los centrales y una contundencia impecable de cara al arco rival.

PUBLICIDAD

Con esta actuación de gala, el ariete no solo celebró dos anotaciones de alto calibre, sino que escaló de manera definitiva al subliderato de goleo en la máxima categoría croata, alcanzando la cifra de cinco goles en lo que va del torneo regular.

El mexicano se ha consagrado como una pieza clave del equipo NK Osijek. (IG NK Osijek)

Golpe de autoridad en la Opus Arena: así fueron las anotaciones del mexicano

El duelo arrancó con una intensidad altísima propuesta por el NK Osijek, consciente de que recibir al Dinamo Zagreb exigía una concentración absoluta desde el silbatazo inicial.

La propuesta rindió frutos muy temprano en el partido: al minuto 12 de acción, tras un desborde por la banda derecha y un centro preciso al corazón del área, Armando León le ganó la posición a la zaga visitante para conectar un impecable remate con la pierna derecha que dejó sin oportunidad al arquero Dominik Kotarski, desatando la locura en la tribuna y colocando el 1-0 parcial.

PUBLICIDAD

Lejos de conformarse con la ventaja inicial, la escuadra local mantuvo la presión alta sofocando la salida de Zagreb. Al minuto 35, el delantero mexicano volvió a hacer gala de su olfato dentro del área chica. Luego de una jugada colectiva a pase filtrado de Simun Mikolcic, León anticipó la marca del central Sergi Domínguez y definió raso cruzado para certificar su doblete de la tarde y poner el 2-0 en la pizarra antes de irse al descanso.

En el complemento, el Dinamo Zagreb intentó reaccionar mediante los tantos de Miha Zajc al 61′ y un penal ejecutado por Smail Prevljak al 90+2′. Sin embargo, el esfuerzo del cuadro capitalino resultó insuficiente frente a un Osijek que completó su obra ofensiva con tantos de Luka Vrbančić al 59′ y Domagoj Bukvić al 90+6′. León abandonó la cancha entre ovaciones al minuto 87 para dar lugar a Niko Farkaš, habiendo sellado la actuación más consagratoria de su carrera en territorio croata.

PUBLICIDAD

El mexicano se ha consagrado como una pieza clave del equipo NK Osijek. (IG NK Osijek)

¿Quién es Armando León y cuál ha sido su trayectoria en el futbol?

Armando León es un delantero centro mexicano de 26 años de edad, nacido en Ensenada, Baja California. Su travesía en el balompié profesional es un testimonio de resiliencia y convicción, transitando por las divisiones inferiores del futbol mexicano antes de labrarse un camino sumamente productivo en el Viejo Continente.

Inicios en México y debut en la Liga MX

Formado inicialmente en las estructuras juveniles de las Chivas de Guadalajara y posteriormente en la cantera del Club León, León dio el salto al máximo circuito mexicano en el Torneo Clausura 2020. Bajo las órdenes del estratega Ignacio Ambriz, debutó oficialmente con la camiseta de la Fiera en la Liga MX, anotando incluso en sus primeras apariciones con el primer equipo verde. Pese a mostrar cualidades de atacante nominal de área, las escasas oportunidades y la alta competencia con extranjeros lo llevaron a buscar minutos en la Liga de Expansión MX con los Alebrijes de Oaxaca y posteriormente en la Liga Premier (tercera división mexicana).

PUBLICIDAD

En la Liga MX, Arman disputó nueve partidos oficiales y anotó un gol con León. (Instagram/ @armando.leonr)

La apuesta europea: De Andorra a la élite de Croacia

Ante la falta de reflectores en el circuito local, en 2024 el bajacaliforniano tomó la determinación de emprender la aventura europea. Su primer destino fue el futbol de Andorra, donde se enroló con el Rangers FC, proyecto deportivo encabezado en la directiva por el exfutbolista Marco Fabián. En la liga andorrana, León registró números demoledores: contabilizó 43 goles en 56 partidos, siendo pieza clave para el ascenso del equipo a la Primera División y consolidándose como un romperredes letal. Tras un breve paso por el FC Santa Coloma —donde tuvo participación en rondas previas de torneos UEFA—, acumuló un récord impresionante de 46 goles en 64 partidos disputados en territorio andorrano.

PUBLICIDAD

Esa cuota goleadora atípica llamó la atención de los visores del NK Osijek de Croacia, club que concretó su fichaje para la Temporada 2026-2027. En sus primeros siete compromisos dentro de la HNL, Armando León ha respondido con creces a la confianza de la directiva balcánica, sumando 5 anotaciones en la liga y posicionándose como una de las revelaciones aztecas en el futbol de Europa.

Armando León firmó en julio de 2026 un contrato por una temporada y se conviertió en el primer mexicano en el Osijek. (Facebook/ NK Osijek﻿)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México su próximo partido?

Tras la victoriosa jornada ante el Dinamo Zagreb, Armando León y el NK Osijek continuarán su camino en la Primera Liga de Croacia enfrentando como visitantes al NK Varaždin en el marco de la Fecha 8 del campeonato.

PUBLICIDAD

Partido: NK Varaždin vs. NK Osijek (Jornada 8 de la HNL)

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Horario: 09:00 horas (Tiempo del Centro de México, CST)

Sede: Estadio Anđelko Herjavec, Varaždin, Croacia

Transmisión / Dónde ver en México: La retransmisión oficial en vivo para territorio mexicano y latinoamericano está disponible a través de la plataforma de streaming deportivo OneFootball (vía app móvil y sitio web).