La profesión que El Chapo Guzmán quiso ejercer si no hubiera sido narco

Lucero Sánchez, la llamada "Chapodiputada" reveló la profesión que Joaquín Guzmán Loera hubiera podido elegir de no ser narcotraficante Fotos: archivo y captura de pantalla

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Lucero Sánchez López, conocida popularmente como la “Chapodiputada”, relató en una entrevista con el youtuber Jonathan Sámano, mejor conocido como Gusgri, los detalles de su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán y la profesión que el capo le hubiera gustado desarrollar de no dedicarse al tráfico de estupefacientes.

“El Chapo” Guzmán habría querido ser músico e integrarse a la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga si su vida no hubiera tomado el rumbo del narcotráfico, según el relato de Lucero Sánchez López, quien sostuvo una relación sentimental con el fundador del Cártel de Sinaloa.

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Sánchez López contó que le preguntó al capo cómo había sido su infancia y si su padre golpeaba a su madre. Guzmán le respondió que nunca vio agresiones de ese tipo en su casa, aunque recordó que creció en una vivienda humilde, con piso de tierra y carencias.

Durante esa conversación, la sinaloense le planteó qué oficio habría elegido si no hubiera sido narcotraficante. “Yo siempre quise ser músico”, le habría contestado Guzmán, quien le dijo que deseaba formar parte de la Banda El Recodo.

Jaime López Salazar, de la Banda El Recodo, anunció que Mariscos El Atlántico reabrirá sus puertas al público el martes 14 de abril al mediodía (IG)

La exdiputada local consideró que el interés musical del narcotraficante pudo haber tenido relación con una de sus nietas, a quien le gustaba la música. También recordó que Guzmán le aseguró que nunca quiso involucrarse en actividades criminales, aunque ella consideró que la falta de oportunidades y el gusto por ejercer control influyeron en sus decisiones.

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Guzmán hablaba de evitar enemigos y de su captura

Sánchez López relató que “El Chapo” procuraba no provocar a otras personas porque no quería acumular más enemigos. “Yo ya no quiero provocar enemigos, suficiente con los que ya tengo”, le habría dicho durante los años en que mantuvieron contacto.

La exlegisladora recordó que Guzmán llegó a enviarla a pedir dinero para los cultivos y el pago de nómina. Según su testimonio, él le daba entre $10,000 y $15,000 para las compras, una cantidad que ella describió como limitada.

Los errores constantes de 'El Chapo' Guzmán al mensajear con mujeres (Infobae)

También mencionó a Agustina Cabanillas y refirió que Guzmán le habría dicho que pensaba suicidarse el día en que lo detuvieran. Sánchez López comparó su encierro con “estar muerto en vida”.

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El capo también le habría contado que viajó a Europa cuando era joven. Además, Sánchez López señaló que Guzmán quería casarse en Cosalá con Alejandrina y que realizaba ceremonias simbólicas, sin documentos oficiales, en las que alguna persona asumía el papel de sacerdote.

La relación entre ambos comenzó en 2010, cuando Sánchez López trabajaba como estilista. De acuerdo con su versión, uno de los socios de Guzmán la contrató para cortar el cabello a varias personas que se encontraban en Durango.

La originaria de Cosalá fue una de las personas que testificaron en contra de Guzmán Loera en EEUU. (Especial | AP)

La joven viajó al rancho Carrizo de la Petaca sin saber que ahí se ocultaba Joaquín Guzmán Loera, quien entonces era prófugo de la justicia tras escapar, en enero de 2001, del penal de Puente Grande, Jalisco. En ese periodo, era identificado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

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Sánchez López aseguró que inicialmente creyó que el hombre al que debía atender era un ganadero. “Lo manifestaban como que era un ganadero. Entonces yo decía: ‘Bueno, pues todos ven bien a este señor’”, recordó sobre el primer encuentro.

Con el paso del tiempo, dijo, descubrió que se trataba de uno de los narcotraficantes más buscados del país. El vínculo sentimental con Guzmán la llevó a involucrarse en el entorno del narcotráfico, pese a que describió el noviazgo como una relación complicada por los cambios de temperamento del capo.

Lucero Guadalupe Sanchez Lopez testifica en el juicio al Chapo Guzmán bajo la mirada de la esposa del capo narco, Ema Coronel (REUTERS/Jane Rosenberg)

La relación continuó tras la captura de febrero de 2014

Después de la captura de Guzmán en febrero de 2014, Sánchez López no se apartó de él y acudió a visitarlo al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. Para entonces, ella ya había sido nombrada diputada local por el PAN en la LXI Legislatura del Congreso de Sinaloa, en diciembre de 2013.

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Las visitas al penal hicieron que fuera identificada públicamente como la “Chapodiputada”. Más adelante, Guzmán escapó de esa prisión de máxima seguridad.

Sánchez López también relató la huida que realizó con “El Chapo” a través de un túnel de drenaje en Culiacán, Sinaloa, entre el 17 y el 18 de febrero de 2014. El episodio habría ocurrido pocos días antes de que elementos de Semar detuvieran al fundador del Cártel de Sinaloa en el fraccionamiento Miramar de Mazatlán.

This Eastern District of New York (EDNY)undated evidence handout photo,submitted as evidence, and obtained January 17, 2019 shows Lucero Guadalupe Sánchez López, 29, a Mexican former lover of Joaquin Chapo Guzman, who took the stand on the trial of the Mexican druglord as a government witness on January 17, 2019. - A former mistress of Mexican crime boss Joaquin "El Chapo" Guzman testified January 17, 2019 that the cartel leader lured her into a life as a drug trafficker, shifting hundreds of kilos of marijuana a time on planes. "Until today I was confused because I thought it was a romantic relationship," Lucero Guadalupe Sanchez Lopez, 29, told the New York City court where Guzman faces trafficking, firearms and money laundering charges.Sanchez, who was arrested in 2017 crossing from Mexico into San Diego and stands accused of conspiring to traffic cocaine, told the jury she met Guzman when she was 21. (Photo by HO / The Eastern District of New York / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EDNY/HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

La captura ocurrió el 22 de febrero de 2014 durante la Operación Gárgola, coordinada por Semar con apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos. El gobierno federal presentó los detalles del operativo ese mismo día, cuando Jesús Murillo Karam era procurador general de la República.

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Según Sánchez López, recibió una notificación para cambiarse de casa y se separó temporalmente de Guzmán. Él se fue con su secretario a otra vivienda, mientras ella permaneció en una propiedad distinta junto con una cocinera.

Esa noche, Guzmán insistió en que se reuniera con él, aunque ella dudaba de continuar la relación. “No, pues ¿para qué? Si usted va a andar corriendo y yo voy a andar detrás de usted, a mí ya no me beneficia nada de eso”, recordó haber pensado antes de aceptar.

Ya reunidos, vieron las noticias, comieron cereal y se prepararon para dormir. Sánchez López relató que no podía conciliar el sueño debido a un mal presentimiento, el cual le comunicó a Guzmán.

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En entrevista con el youtuber Gusgri, la antes servidora pública reveló lo que pasó con el narcotraficante sinaloense. Crédito: Instagram - Lucero Sánchez

“No sé qué siento, como que tengo un mal presentimiento”, le dijo. La respuesta que atribuyó al narcotraficante fue: “No la chingues”.

La fuga comenzó por una escalera oculta bajo una tina

Mientras intentaba dormir, Sánchez López escuchó golpes en la puerta y los gritos de un pistolero conocido como El Cóndor: “Tío, tío, córrele, nos cayeron, nos cayeron”. Guzmán se levantó de inmediato y corrió hacia la entrada desnudo, pues así dormía esa noche.

El hombre identificado como El Cóndor era Carlos Manuel Hoo Ramírez, exintegrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano. Después se convirtió en guardaespaldas y secretario de Guzmán Loera.

Entrada al túnel en la casa del "Chapo" en Culiacán. (Twitter/@keegan_hamilton)

Sánchez López permaneció paralizada en la cama y observó parte de la movilización mediante las cámaras de vigilancia de la vivienda. Guzmán le pidió que lo siguiera con una frase: “Amorcito, véngase”.

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La exdiputada alcanzó a tomar únicamente su bolsa antes de dirigirse al baño. Ahí, levantaron una tina que ocultaba una escalera subterránea: primero descendió El Cóndor, después la cocinera, luego Guzmán y finalmente Sánchez López, a quien el capo ayudó a bajar.

Guzmán ordenó que volvieran a cerrar la tina para evitar ser descubiertos. El grupo quedó en oscuridad total dentro del pasadizo.

La vivienda desde la que escaparon se ubicaba en la calle Río Humaya número 130, colonia Guadalupe, en Culiacán. Sánchez López describió que tuvieron problemas para abrir una compuerta interna porque inicialmente la jalaron hacia afuera, cuando debían empujarla hacia adentro.

Mientras intentaban abrirla, un estallido retumbó sobre ellos. La mujer lo describió como una bomba de sonido que presuntamente fue lanzada por elementos militares que buscaban ingresar a la casa.

El túnel tenía entre dos y tres metros de altura y agua estancada en el piso. Sánchez López avanzó con temor a encontrar animales, como serpientes o ratas, mientras tocaba las paredes para orientarse en la oscuridad.

El roce con los muros le provocó heridas en las manos. Utilizó por unos momentos un teléfono celular para iluminar el trayecto, pero Guzmán le pidió apagarlo porque temía que la señal revelara su ubicación.

Durante la fuga, “El Chapo” chocó contra un muro y quedó retorciéndose de dolor. Sánchez López le preguntó qué había pasado y él respondió: “Me golpeé”.

La exdiputada le pidió que se levantara para continuar la huida: “Levántese porque si no, nos van a alcanzar”.