Así fue el costoso error de Luis Malagón en la categoría Sub-21 antes del Clásico Joven

Como parte de su recuperación se encuentra haciendo trabajo con el equipo Sub-20. (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)

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Un momento de sorpresa e incredulidad sacudió las instalaciones de La Noria durante la actividad matutina de las fuerzas básicas. En el marco del Clásico Joven de la categoría Sub-21 entre Cruz Azul y el Club América, el guardameta estelar azulcrema, Luis Ángel Malagón, protagonizó una desafortunada jugada que culminó en el primer tanto de la escuadra celeste, dejando al descubierto la falta de ritmo competitivo tras su prolongado periodo de inactividad.

El cancerbero mexicano alineó como titular en el conjunto juvenil de Coapa con el objetivo explícito de sumar minutos, ajustar sensaciones de juego y acelerar su puesta a punto física.

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Sin embargo, cuando corría el primer tiempo del cotejo, Malagón recibió una pelota limpia en el área chica para salir jugando con los pies. Al intentar enganchar hacia el centro para perfilarse ante la presión alta de la delantera cementera, el arquero tardó un segundo de más en soltar el balón y terminó estrellando su despeje directamente en la anatomía del atacante Íñigo Cuesta, quien solo tuvo que empujar el esférico a las redes para poner el 1-0 parcial.

El portero de las Águilas comete un error que terminó por darle el gol a La Máquina.

A pesar de la incredulidad en el banquillo americanista por el grosero despiste de su referente bajo los tres postes, el América Sub-21 logró reaccionar antes del descanso. Con anotaciones a los minutos 45 y 77, el cuadro azulcrema firmó la remontada para llevarse el triunfo 1-2 como visitante en la Jornada 8 de la categoría juvenil, amortiguando el impacto mediático de la falla de su seleccionado nacional.

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¿Por qué Luis Malagón no ha jugado con el primer equipo del América?

La presencia de Luis Ángel Malagón en la categoría Sub-21 y su ausencia en el cuadro titular del director técnico André Jardine no responde a un bajón futbolístico ni a una sanción disciplinaria, sino a un minucioso plan de rehabilitación médica e integración progresiva.

Rehabilitación tras una lesión severa: Malagón sufrió una grave lesión muscular que requirió intervención médica y una prolongada etapa de recuperación física, manteniéndolo fuera de los terrenos de juego durante varios meses e impidiendo su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Falta de ritmo de competencia: Tras obtener el alta médica definitiva, el cuerpo técnico de Jardine determinó que el guardameta debía sumar minutos de exigencia real en la categoría juvenil Sub-21 antes de exponerlo a la intensidad de la Primera División.

Titularidad de Rodolfo Cota: Ante la ausencia de Malagón, el experimentado arquero Rodolfo Cota asumió la responsabilidad bajo los tres postes del primer equipo, respondiendo con actuaciones sólidas que han mantenido a las Águilas en la cima de la tabla general del Apertura 2026.

Rotación y dosificación táctica: La directiva y el cuerpo médico de Coapa han optado por no apresurar el regreso del arquero michoacano para evitar cualquier recaída muscular en la recta media del torneo regular.

El guardameta vio frustrado su sueño de ir a un mundial. (CRÉDITO OBLIGADO IMAGN IMAGES/Kyle Ross)

¿A qué hora y dónde ver en vivo desde México el Clásico Joven?

El choque estelar de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 entre la Maquina de Cruz Azul y las Águilas del América se disputará este sábado con el liderato del fútbol mexicano en juego.

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026

Horario: 21:15 horas (Tiempo del Centro de México, CST)

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Televisión Abierta: Canal 5 (Televisa)

Televisión de Paga: TUDN

Streaming en Línea: ViX Premium