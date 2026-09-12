Como Britney: Gala Montes sorprende con cambio de look extremo en medio de conflictos por su salida de LCDLFM

La aparición de Montes con el nuevo corte llega apenas días después de una serie de episodios que la mantuvieron en el centro de la conversación mediática en México (Captura de pantalla Instagram/@galamontes)

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Gala Montes volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por un cambio de imagen radical: se rapó los laterales de la cabeza y dejó intacta la parte superior junto con el flequillo. La actriz compartió el resultado en sus historias de Instagram mientras se preparaba para asistir a la pelea de boxeo de Ryan García.

En el video que acompañó la publicación, Montes explicó el motivo de su nueva apariencia con un mensaje directo a sus seguidores: “no me estén chingando la madre porque hoy pelea mi novio Ryan García”. La actriz agregó que no sabía cómo lograría llegar al evento, pero aseguró que estaría presente, y cerró con una declaración de apoyo hacia el boxeador.

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La aparición de Montes con el nuevo corte llega apenas días después de una serie de episodios que la mantuvieron en el centro de la conversación mediática en México: su salida de un reality, su suspensión de un musical y un cruce con una periodista que terminó en amenazas de acciones legales.

Gala Montes/historias Instagram

El contexto: salida abrupta de LCDLFM

¿Por qué salió Gala Montes de La Casa de los Famosos México? La producción del reality anunció mediante un comunicado que la actriz “decidió voluntariamente” dejar el programa. Sin embargo, Montes contradijo esa versión en sus redes y aseguró que la sacaron tras un incidente relacionado con su periodo menstrual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de look de Montes se produjo en medio de la controversia que generó su salida de La Casa de los Famosos México (LCDLFM). La actriz ingresó como habitante sorpresa el domingo 6 de septiembre y abandonó la competencia apenas 48 horas después, en lo que representó la participación más corta de la actriz en el formato, que ya la había tenido como finalista y tercer lugar en su segunda temporada.

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¿Por qué salió Gala Montes de La Casa de los Famosos México? La producción del reality anunció mediante un comunicado que la actriz “decidió voluntariamente” dejar el programa. Sin embargo, Montes contradijo esa versión en sus redes y aseguró que la sacaron tras un incidente relacionado con su periodo menstrual, cuando pidió un tampón al personal y no recibió respuesta inmediata.

El comunicado oficial de la producción, encabezada por Rosa María Noguerón y el showrunnerPaly Alonso, se limitó a señalar: “Informamos a nuestros seguidores que Gala decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”. El texto no detalló los motivos detrás de la determinación.

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Según el relato que la actriz compartió después en sus historias, tras insistir con el pedido del producto de higiene salió hacia una zona restringida del foro para solicitar ayuda directamente a “La Jefa”. “Les dije ‘jefa, un tampón’. Yo no me quería salir, yo estaba bien. Me sacaron”, relató Montes, quien además aseguró que en ese momento se encontraba “rehabilitada, sin fumar”, entrenando box y durmiendo sus horas con normalidad.

Ese episodio derivó en la intervención de una psicóloga que, según la actriz, ya tenía dudas previas sobre su estado. Montes cuestionó que se le hubiera programado una sesión sin previo aviso y calificó como incongruentes algunas de las explicaciones que recibió durante esa conversación.

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Una versión distinta circuló a través de la cuenta de espectáculos Chamonic, que sostuvo que Montes llegó “muy descontrolada” a una llamada de Zoom para la prueba de presupuesto y que habría agredido a una persona de producción, motivo por el que se llamó a su círculo cercano para que fuera por ella. Montes negó esa versión y rechazó específicamente haber intentado golpear a la psicóloga del programa.

Una versión distinta circuló a través de la cuenta de espectáculos Chamonic, que sostuvo que Montes llegó “muy descontrolada” a una llamada de Zoom para la prueba de presupuesto y que habría agredido a una persona de producción Gala Montes - (Instagram)

La disputa con Joanna Vega-Biestro y la amenaza legal

Montes rechazó esa versión de forma pública y lanzó una amenaza directa contra la conductora: “A la que le voy a partir la madre es a ti, Joanna” (Instagram/Sale el Sol)

Tras conocerse su salida, circularon versiones alternas sobre lo ocurrido dentro de la casa. La periodista Joanna Vega-Biestro citó a una fuente cercana al programa que sostuvo que Montes, al no recibir de inmediato el producto íntimo que solicitaba, se mostró muy alterada, lo que motivó que la producción llamara a un allegado de la actriz para que acudiera por ella.

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Montes rechazó esa versión de forma pública y lanzó una amenaza directa contra la conductora: “A la que le voy a partir la madre es a ti, Joanna”. La actriz agregó que la periodista estaba “inventando mamadas” y le advirtió que, si continuaba difundiendo información de terceros sin confirmar, se metería “en pedos”.

Montes también acusó a Vega-Biestro de investigar información sobre sus padres y calificó esa conducta como acoso y hostigamiento: “Eso es confidencial y eso se llama acoso y hostigamiento”, declaró la actriz, quien además reveló que su padre también estaba siendo, según su versión, hostigado por la comunicadora.

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El conflicto escaló cuando Montes mencionó la posibilidad de presentarse en el kínder de la hija menor de edad de la periodista. “¿Tú quieres que un día yo vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente? No, ¿verdad? Entonces, respeta”, expresó la actriz, aunque aclaró que no llevaría a cabo esa acción.

Vega-Biestro respondió en el programa Sale el Sol el viernes 11 de septiembre y estableció un límite frente a las cámaras: “Mi hija es menor de edad. Es un tercero completamente ajeno a esta situación”. La conductora sostuvo que su información provino de una fuente fidedigna, corroborada antes de hacerse pública, y rechazó las acusaciones de acoso en su contra.

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Además, la periodista adelantó que ya cuenta con asesoría legal frente a la disputa. “De ser necesario, ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los míos”, precisó Vega-Biestro, quien remarcó que no respondería “amenazas con amenazas ni entrará en provocaciones”.

La salida de Malinche, El Musical

El comunicado agradeció “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo” de la actriz durante esa primera etapa y dejó abierta la puerta para futuras colaboraciones, aunque no detalló las razones de la decisión. (Instagram: La Malinche El Musical)

De forma paralela a la controversia del reality, la producción de Malinche, El Musical, encabezada por Nacho Cano, anunció que la participación de Montes en la obra quedaba “pospuesta de manera indefinida”. El comunicado agradeció “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo” de la actriz durante esa primera etapa y dejó abierta la puerta para futuras colaboraciones, aunque no detalló las razones de la decisión.

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Montes respondió horas después con un comunicado propio en el que denunció condiciones laborales que consideró injustas. “Trabajar y ser explotada sin recibir un pago que considero justo por mi trabajo, mi tiempo, mi imagen”, escribió la actriz sobre su paso por el musical, en el que además agradeció públicamente a Cano por la oportunidad que le había dado.

La actriz explicó que decidió priorizar su ingreso a LCDLFM por necesidad de generar ingresos: “Hoy he tomado la decisión de entrar a La Casa de los Famosos, principalmente porque necesito generar ingresos y porque también tengo derecho a priorizar mi estabilidad económica y personal”, señaló en su mensaje.

Según su versión, no cerró las puertas del musical de manera irresponsable, pues ofreció a la producción estrenar la obra en octubre sin cobrar. “Ofrecí estrenar Malinche los días 8 o 10, 9 u 11 de octubre, según las fechas que acordáramos, completamente gratis, con la disposición de encontrar una solución que permitiera que el proyecto continuara”, detalló.

Montes también cuestionó la manera en que se anunció la suspensión, ya que aseguró que existía un acuerdo previo para comunicar cualquier decisión de forma conjunta. “Siempre hubo disposición de mi parte. Incluso habíamos hablado de que la decisión y el comunicado correspondiente los tomaríamos juntos”, escribió, y cerró su mensaje con una frase directa: “Mi trabajo tiene un valor y no voy a volver a regalarlo cuando otros sí se benefician de él”. Hasta el momento, las cuentas oficiales del musical no han respondido públicamente a los señalamientos sobre el pago recibido.

Antecedentes de conflicto en el reality y con su madre

De forma paralela, Montes mantiene un conflicto público con su madre, Crista Montes, quien fue su mánager durante 18 años. (Composición/Captura de pantalla ViX)

La salida de este año no es el primer episodio polémico de Montes dentro del formato de La Casa de los Famosos. En la segunda temporada, transmitida en 2024, la actriz protagonizó un enfrentamiento con el conductor Adrián Marcelo, después de que este cuestionara públicamente su diagnóstico de depresión y sugiriera que “entra y sale del estado de ánimo como un botón”.

Montes calificó a Marcelo en ese momento de “narcisista, misógino y machista”. El conflicto escaló cuando el conductor pronunció, tras la eliminación de otra participante, la frase “una mujer menos para maltratar”, lo que derivó en el retiro de al menos ocho marcas patrocinadoras del programa, entre ellas Unilever, Nestlé, Nutrioli y Domino’s.

De forma paralela, Montes mantiene un conflicto público con su madre, Crista Montes, quien fue su mánager durante 18 años. Horas antes del ingreso de la actriz a la edición 2026 del reality, Crista había cuestionado públicamente la decisión de su hija: “Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala”, escribió en redes sociales, y agregó que “antes que el rating debe estar la humanidad”.

En 2025, Crista había concedido una entrevista en la que acusó a su hija de haberla agredido físicamente tras una discusión por dinero, versión que la actriz desmintió en su momento y calificó como un intento de “monetizar el conflicto”.

Rumores de romance y su propia pelea de boxeo

El chiste de Montes sobre ir a ver pelear a su “novio” Ryan García contrasta con los rumores de romance que circulan desde julio en torno a la actriz y el cantante Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar. Los señalamientos surgieron después de que Montes compartiera fotografías junto a Aguilar acompañadas del mensaje “Miss u”, publicación que generó especulaciones entre sus seguidores sin que ninguno de los dos confirmara una relación formal.

Aguilar, por su parte, protagonizó su propio episodio mediático al raparse la cabeza tras quedar expuesta su calvicie durante una riña registrada en el BelicoFest 2026, ocurrida el 12 de julio en Los Ángeles. Días después se tatuó la cabeza con el nombre de su hija mayor, Aislinn, lo que despejó parte de los rumores sobre un posible vínculo con la actriz.

En sus propias declaraciones sobre su salida de LCDLFM, Montes también reveló que continuaba con entrenamiento de boxeo debido a un compromiso deportivo personal: “Yo sólo me levanté porque hice box, porque tengo una pelea el 30”, mencionó la actriz al referirse a las versiones que circularon sobre su comportamiento con la comida y el ejercicio dentro de la casa. La actriz ya había subido a un cuadrilátero previamente en el evento “Supernova Strikers”, donde se midió contra la creadora de contenido Alana Flores en el Palacio de los Deportes.