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Levante vs Barcelona, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de LaLiga 26/27

Los azulgranas buscarán mantener la dinámica ofensiva que los ha acompañado en las primeras fechas

Escudos del Levante Unión Deportiva y del Fútbol Club Barcelona con las letras doradas VS al centro sobre césped y luces de estadio.
Levante vs Barcelona (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de comenzar su camino en la Champions League, el Barcelona vuelve a la actividad en LaLiga con una visita al Levante por la Jornada 5.

El equipo dirigido por Hansi Flick buscará mantener el paso perfecto que le permite ocupar la cima de la clasificación, aunque para conseguirlo tendrá que superar a un rival que pretende hacerse fuerte como local.

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El encuentro se disputará este domingo 13 de septiembre en el Estadio Ciutat de València, donde el conjunto valenciano intentará aprovechar el respaldo de su afición para frenar al líder. El Barcelona, por su parte, llega con la confianza que le han dado sus recientes goleadas y con el objetivo de seguir sumando de tres en tres.

¿Cómo llegan Levante y Barcelona al partido?

(Europa Press)
(Europa Press)

El Levante ocupa el puesto 11 de la clasificación con 5 puntos después de cuatro jornadas. El equipo valenciano llega después de dos empates sin goles, frente a Málaga y Osasuna, resultados que siguieron a la goleada 5-2 que consiguió ante el Betis.

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Esa combinación de resultados refleja la irregularidad que ha acompañado al conjunto local durante este comienzo de campeonato, aunque también deja como antecedente su capacidad para generar peligro en ataque.

Del otro lado, el Barcelona se presenta como líder con 12 puntos de 12 posibles, luego de ganar sus cuatro compromisos de LaLiga. El conjunto de Flick viene además de imponerse 5-1 al Feyenoord en su estreno en la Champions, después de haber goleado 5-0 al Valencia y 5-2 al Rayo Vallecano en sus últimas apariciones ligueras.

Con este arranque, los azulgranas buscarán mantener la dinámica ofensiva que los ha acompañado en las primeras fechas.

¿Cuándo y dónde ver el Levante vs Barcelona?

(REUTERS/Pablo Morano)
(REUTERS/Pablo Morano)

El partido corresponde a la Jornada 5 de LaLiga 2026-27 y tendrá como escenario el Estadio Ciutat de València, en la ciudad de Valencia.

  • Fecha: domingo 13 de septiembre
  • Hora en España: 16:15 horas
  • Hora en México: 8:15 horas (Tiempo del Centro de México)

Los aficionados en México podrán seguir el partido entre Levante y Barcelona a través de Sky Sports

También se podrá seguir mediante las plataformas de streaming asociadas al servicio de Sky.

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