Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte y Gerardo Ortiz: las canciones que documentaron la vida y caída de El Güero Palma

El reconocido cantante de regional mexicano, Gerardo Ortiz, dedicó un controversial tema a Héctor Luis Palma Salazar (Infobae México / Jovany Pérez)

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Los narcocorridos dedicados a Héctor “El Güero” Palma documentan, canción por canción, la vida del cofundador del Cártel de Sinaloa desde su ascenso criminal en los años 80 hasta su captura en 1995, cuando su jet privado se estrelló en Nayarit. Al menos tres grupos de regional mexicano —Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte y Gerardo Ortiz— le dedicaron temas con letra verificable, mientras las series de televisión lo retrataron con nombre propio o bajo identidades ficticias.

El accidente aéreo del 23 de junio de 1995 fue el punto de partida de la mitología musical en torno a Palma Salazar. El Lear Jet en el que viajaba desde Ciudad Obregón, Sonora, con destino a Guadalajara se desplomó en la frontera entre Jalisco y Nayarit, y el Ejército lo detuvo al día siguiente.

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“El Güero Palma” de Los Tucanes de Tijuana: el corrido del avionazo

La canción más conocida sobre el capo es “El Güero Palma”, compuesta por Mario Quintero e interpretada por Los Tucanes de Tijuana. El tema forma parte del álbum 14 Tucanazos Bien Pesados, publicado en 1995.

La letra abre con una conversación en la cabina del avión antes del impacto: “Quiero que aterrices inmediatamente… pero no se puede señor, es muy peligroso”. Esa secuencia de diálogos sitúa al oyente dentro del aparato en los segundos previos al siniestro.

Fotografía de archivo fechada el 15 de junio de 2016,del narcotraficante Héctor "El Güero" Palma Salazar (c) siendo entregado a las autoridades mexicanas en el puente fronterizo de Matamoros, en Tamaulipas (México). EFE/Julio Manuel Loya Guzmán /Archivo

La narración avanza para describir que el vuelo procedía de Obregón y tenía como destino Guadalajara. El corrido señala que varios tripulantes murieron en el impacto y que Palma quedó herido.

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Una estrofa central revela la intención detrás del accidente: “La consigna era matarlo, así se les ordenó, no querían encerrarlo, pero aquel plan les falló”. La canción presenta el siniestro no como un accidente fortuito, sino como una operación fallida para eliminar al capo.

El tema también traza el perfil de poder del personaje: “El hombre más poderoso que nunca conoció el miedo, el país casi era suyo, lo recorría por el cielo”. La letra menciona conexiones en Colombia, Estados Unidos, Perú, El Salvador, México y Guatemala, según el texto de la canción publicado en Musica.com.

El corrido cierra con una amenaza dirigida a los enemigos de Palma: “No estén tranquilos señores, que el cuento aquí no se acaba… hagan ya su testamento, puede explotarles la almohada”. La canción acumula décadas de vigencia en el regional mexicano.

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Héctor “El Güero” Palma ha permanecido 28 en cárceles de México y Estados Unidos por cargos relacionados a la delincuencia organizada (Foto: Infobae México)

“El Plantón” de Los Tigres del Norte: otra versión del mismo accidente

Los Tigres del Norte abordaron el mismo episodio desde un ángulo distinto en “El Plantón”. La letra, disponible en Spotify y Amazon Music, arranca con los versos: “En Jalisco y Nayarit abordaron el avión, ahí viajaba el Güero Palma, procedente de Obregón, le avisaron que en Toluca le pusieron un plantón”.

La diferencia narrativa con el corrido de Los Tucanes radica en el elemento del “plantón”: la canción sugiere que Palma recibió aviso de que lo esperaban en Toluca, lo que añade una capa de traición o emboscada a la historia del accidente. El título mismo condensa esa idea.

El tema pertenece al catálogo de Los Tigres del Norte dedicado al narco sinaloense y fue publicado en plataformas de streaming, aunque la letra completa no está disponible de forma pública sin suscripción a Amazon Music Unlimited.

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“Palma Salazar” de Gerardo Ortiz: el corrido que confundió al público

En 2017, el cantante californiano Gerardo Ortiz publicó “Palma Salazar” en su álbum Comeré Callado Vol. 1, que debutó en el primer lugar de la lista Regional Mexican Albums de la revista Billboard. El tema acumula más de 97 millones de reproducciones en YouTube.

En septiembre de 2021 Azucena Uresti reportó que el capo sinaloense había sido internado por una infección en la pierna (Captura de pantalla)

La canción generó confusión porque muchos oyentes creyeron que narraba la vida de Héctor Luis Palma Salazar. Según una investigación de Infobae, el protagonista real es Luis Valerio Palma Salazar, hermano del capo, asesinado a balazos en el estacionamiento de un centro comercial en Guamúchil, Sinaloa, en 2010.

El corrido describe al protagonista como “el consentido de El Güero”, alegre, fumador de cigarros Marlboro rojo y cercano a figuras como Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán. La estrofa “Hombre de amistad, muy amigo de Don Mayo, del Chapo Guzmán y del viejo Chalo Araujo” traza ese círculo criminal.

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La letra también retrata la forma de vestir del personaje —pantalones Levi’s, ropa Polo y Lacoste, botas Timberland— y su habilidad para el trasiego aéreo de droga. El cierre de la canción confirma que el protagonista ya murió: “Del cielo los he de cuidar”, una despedida que descarta que la historia sea sobre el capo vivo.

Las series que adaptaron su historia en pantalla

La figura de Palma Salazar también llegó a la televisión en tres producciones distintas. En Narcos: México, el actor español Gorka Lasaosa lo interpretó a lo largo de las tres temporadas de la serie de Netflix.

Reaprehenden “El Güero” Palma (Foto: Cuartoscuro)

En El Chapo (2017), también producida por Netflix, el papel correspondió al actor mexicano Juan Carlos Olivas, quien falleció en abril de 2018 a los 34 años por cáncer. La serie mostró la formación del Cártel de Sinaloa y el asesinato de la familia del capo.

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En la telenovela El Chema (Telemundo, 2016), el personaje recibió el nombre ficticio de Eutimio “Rojo” Flores y fue interpretado por Fernando Noriega. La producción reinventó la historia de Joaquín Guzmán Loera bajo el alias de José María “Chema” Venegas, y mantuvo la trama del asesinato de la familia como eje dramático central.

Palma Salazar nació el 29 de abril de 1960 en La Noria de Abajo, Mocorito, Sinaloa. Inició su carrera delictiva como ladrón de autos, ascendió como sicario bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo y cofundó el Cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Fue extraditado a Estados Unidos en 2007 y sentenciado a 16 años por tráfico de drogas. Cumplió el 85% de la condena por buena conducta, fue liberado en 2016 y reaprehendido al pisar suelo mexicano. Hoy permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, donde enfrenta un proceso por homicidio calificado y ha denunciado, mediante amparos, negligencia médica y malos tratos.