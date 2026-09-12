México

Helado de Catrina se vuelve viral en CDMX: dónde venden, cuánto cuesta y cuál es su horario

El peculiar postre inspirado en las calaveritas de azúcar llamó la atención en redes sociales por su forma y sus sabores

(Instagram / @de_paseo_con_estilo)
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Aunque septiembre suele estar marcado por las celebraciones patrias, los sabores mexicanos de temporada y los tradicionales chiles en nogada, una propuesta inspirada en el Día de Muertos ya comenzó a llamar la atención en redes sociales. Se trata de un peculiar helado con forma de Catrina, cuya presentación ha provocado que usuarios de TikTok compartan imágenes y videos del postre.

La creación pertenece a Ts’unu’un Paletería y Helados, establecimiento ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su propuesta consiste en servir helados artesanales con una apariencia que recuerda a los cráneos asociados con La Catrina, los Catrines y las tradicionales calaveritas de azúcar.

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El postre puede solicitarse en una canasta acompañada de crema batida o directamente en cono. Lo que más ha sorprendido a quienes lo descubren en redes sociales es el diseño del helado, pues los detalles de la parte superior buscan recrear los rasgos de una calavera.

¿Qué sabores tienen los helados de Catrina?

(Instagram / @de_paseo_con_estilo)
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La peculiar presentación no está disponible con todos los sabores del establecimiento. Actualmente, esta versión inspirada en las calaveras puede encontrarse en tres alternativas: chocolate semiamargo, beso de ángel y taro.

Sin embargo, el menú de Ts’unu’un es mucho más amplio. La paletería también ofrece helados tradicionales y paletas de diferentes sabores, entre ellos chocolate abuelita, capuchino y chocolate Kinder.

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La variedad también incluye opciones que se alejan de los sabores convencionales, como una paleta inspirada en la michelada, por lo que el establecimiento busca combinar preparaciones conocidas con propuestas poco habituales.

¿Dónde están los helados de Catrina en CDMX?

(Instagram / @de_paseo_con_estilo)
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Quienes quieran conocer el famoso postre deben acudir a Ts’unu’un Paletería y Helados, localizada en Regina 54, Centro Histórico de la Ciudad de México.

La ubicación resulta particularmente atractiva para quienes recorren esta zona de la capital, aunque existe un detalle que los interesados deben considerar: debido a la popularidad que alcanzaron los helados con forma de cráneo, pueden agotarse durante el día.

El establecimiento incluso informó sobre la posibilidad de comunicarse mediante WhatsApp para tomar turno y aumentar las posibilidades de encontrar disponibilidad al momento de acudir.

Además, el negocio anunció modificaciones en su servicio durante las celebraciones patrias debido a las condiciones de acceso en los alrededores del Centro Histórico. De acuerdo con la información proporcionada por Ts’unu’un, no habría servicio los días 14, 15 y 16 de septiembre, debido a la movilidad y las restricciones que suelen presentarse en la zona cercana al Zócalo durante estas fechas.

¿Cuánto cuestan los helados de Catrina?

El precio cambia dependiendo de la presentación y de los complementos elegidos. De acuerdo con el menú difundido por la cuenta De Paseo con Estilo, estas creaciones tienen un costo aproximado de 35 a 50 pesos.

La diferencia puede depender de si el cliente solicita el helado en cono o en una canasta y de los toppings que quiera añadir. La versión en cono representa una alternativa más económica.

El menú también contempla helados sencillos en vaso o cono, malteadas y paletas. Las paletas de agua tienen un precio de 35 pesos y pueden encontrarse en sabores como limón, mandarina, piña, fresa, guanábana, kiwi y mango.

Por otro lado, las paletas cremosas tienen un costo de 40 pesos y existen opciones como aguacate, arroz con leche, cajeta, pay de limón, chocolate Oreo y panditas.

¿Cuál es el horario de Ts’unu’un?

La paletería opera durante toda la semana, aunque el horario cambia dependiendo del día.

  • Lunes a jueves: 12:00 a 19:00 horas.
  • Viernes y sábado: 12:00 a 20:00 horas.
  • Domingo: 12:00 a 18:00 horas.

Así, mientras los sabores patrios dominan septiembre, los helados con apariencia de calavera ya comienzan a adelantar el ambiente del Día de Muertos en la capital mexicana, convirtiéndose en una de esas propuestas gastronómicas que encuentran en las redes sociales el escaparate perfecto para llamar la atención.

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