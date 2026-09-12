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Portero del Necaxa arma polémica al hacer seña obscena a su propia afición tras perder ante el Puebla: ¿será suspendido?

El portero reaccionó a las provocaciones de los seguidores y realizó un gesto ofensivo que quedó registrado en video

El guardameta fue captado mientras respondía a los reclamos de un sector de seguidores luego del 0-1 sufrido en Aguascalientes.

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La derrota del Necaxa frente al Puebla terminó por convertirse en una noche especialmente complicada para los Rayos, no solo por el resultado adverso, sino también por la reacción de su arquero, Luis Jiménez, ante los reclamos que recibió de un sector de la afición al concluir el encuentro.

El conjunto de Aguascalientes perdió por la mínima diferencia en el Estadio Victoria, en un partido que parecía encaminarse hacia el empate hasta que Mathías Tomás apareció durante el tiempo agregado para cambiar el rumbo del encuentro. El futbolista poblano sacó un disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de las redes y sentenció el 0-1.

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El resultado representó otro tropiezo para Necaxa en el Apertura 2026, torneo en el que los Rayos no han conseguido despegar y permanecen en la zona baja de la clasificación. Con apenas ocho unidades, el conjunto hidrocálido se encuentra momentáneamente en el decimocuarto lugar.

Luis Jiménez respondió a los reclamos

(X / @Rayonymous)
(X / @Rayonymous)

Después del silbatazo final, los jugadores comenzaron a abandonar el terreno de juego rumbo a los vestidores. Sin embargo, mientras Luis Jiménez caminaba hacia esa zona, algunos aficionados comenzaron a manifestar su descontento mediante abucheos e insultos dirigidos al guardameta.

La respuesta del portero generó todavía más controversia. Ante las provocaciones provenientes de las tribunas, Jiménez realizó un gesto ofensivo hacia un sector de los seguidores, situación que fue registrada en video y posteriormente comenzó a difundirse a través de las redes sociales.

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El episodio ocurrió después de una jornada complicada para el arquero, quien tampoco logró terminar el encuentro en el terreno de juego. De acuerdo con los reportes del partido, Jiménez recibió una tarjeta roja después de reclamar al cuerpo arbitral, por lo que su noche terminó antes de que pudiera acompañar a sus compañeros durante los últimos instantes.

Una derrota que aumenta la presión sobre Necaxa

(X / @Rayonymous)
(X / @Rayonymous)

La molestia de los seguidores de los Rayos llegó después de un encuentro en el que el equipo volvió a quedarse sin sumar. Aunque Luis Jiménez tuvo algunas intervenciones importantes para mantener con vida al conjunto local, finalmente no pudo impedir el tanto que le dio la victoria a Puebla.

Entre sus acciones destacadas estuvo una intervención ante Brayan Garnica, además de otra atajada realizada durante la parte final del compromiso. Sin embargo, la anotación de Mathías Tomás terminó siendo suficiente para que La Franja se llevara los tres puntos de Aguascalientes.

Mientras Necaxa permanece con ocho unidades, Puebla llegó a 13 puntos y se acercó a la pelea por los puestos que otorgan un boleto a la fase final del campeonato.

¿Habrá consecuencias para Luis Jiménez?

Hasta el momento, Necaxa no había informado públicamente sobre alguna sanción interna para Luis Jiménez por el gesto realizado hacia los aficionados. La situación podría ser revisada posteriormente por la institución y por los organismos correspondientes de la Liga MX, por lo que no se descarta que el episodio tenga alguna consecuencia adicional.

Para el joven guardameta, el incidente representa un nuevo episodio dentro de un comienzo de torneo marcado por la presión. Jiménez ha tenido que asumir la responsabilidad de custodiar el arco de los Rayos mientras el equipo intenta encontrar regularidad y alejarse de los últimos lugares de la clasificación.

La derrota ante Puebla, el enojo de la afición y la expulsión del portero terminaron por convertir una jornada que ya era complicada en un escenario todavía más tenso para Necaxa.

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