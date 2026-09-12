México

Sheinbaum responde a críticas sobre escuelas públicas: tienen mejor puntaje frente a privadas en prueba PISA 2025

La mandataria mexicana también defendió a los docentes ante los señalamientos de que son malos maestros por estar sindicalizados

Claudia Sheinbaum Crédito: X/ @Claudiashein
Claudia Sheinbaum Crédito: X/ @Claudiashein
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum respondió a las críticas contra las escuelas públicas emitidas por medios a los que denomino como “neoliberales”, luego de que señalaran que el aprendizaje es mejor en las instituciones privadas.

Durante su conferencia “Honestidad y resultados”, celebrada en Yucatán este 12 de septiembre, la mandataria reveló que los planteles educativos públicos obtuvieron un mejor rendimiento en la prueba PISA 2025.

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“Las escuelas que tuvieron mejor calificación fueron las escuelas públicas, no las escuelas particulares”, declaró.

Asimismo, recordó que esta evaluación tiene muchos problemas, debido a que no se puede medir el conocimiento de todos los niños, niñas y adolescentes de la país con las mismas métricas: “cada uno tiene una realidad distinta”.

Sheinbaum defiende a profesores de México

Siguiendo con su discurso, la jefa de Estado defendió a los docentes mexicanos ante los señalamientos de que “los maestros de México son muy malos porque están sindicalizados”, asegurando que los profesoras y profesores solamente defiendes sus derechos.

“Claro que hubo abusos durante muchos años y corrupción, pero no tiene que ver con que defiendan sus derechos. Y entonces, les quitaron prestaciones y se inventaron la reforma educativa. No, la educación es buena gracias a las maestras y a los maestros de México, gracias al magisterio nacional”, expresó.

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Destacó que la prueba organizada y coordinada a nivel internacional por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció a México como uno de los mejores países donde los maestros brindan mayor apoyo a sus alumnos y existe más “deseo” de aprender. “Esa es la educación pública de México, que siempre hay que defenderla”, manifestó la líder mexicana.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante su evento "Honestidad y resultados" en Yucatán. (Presidencia)

México se posiciona entre los países con más brecha de género en prueba PISA 2025

La evaluación PISA 2025 colocó a México entre los países con una amplia brecha de género en ciencias: las alumnas de 15 años obtienen 13 puntos menos que los hombres, una diferencia que puede limitar su acceso futuro a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas con mayores remuneraciones.

El estudio también mantiene al país con resultados bajos en matemáticas y lectura, además de retrocesos frente a los niveles observados entre 2009 y 2018, de acuerdo con la IBERO.

Las diferencias no se concentran en el promedio nacional, los resultados muestran que las condiciones económicas de los hogares, el acceso a los niveles más altos de desempeño y el género dividen las oportunidades de aprendizaje entre estudiantes mexicanos.

Condición económica separa 68 puntos el desempeño en ciencias

La distancia entre los estudiantes con mayores ventajas económicas y quienes tienen menos recursos llega a 68 puntos en ciencias. Esa diferencia se mantuvo estable en México entre 2015 y 2025.

El nivel socioeconómico explica 12% de la variación en el rendimiento científico del estudiantado mexicano. Para la doctora Jimena Hernández Fernández, académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana e integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación, este indicador refleja una desigualdad persistente entre quienes cuentan con mejores condiciones para aprender y quienes enfrentan carencias.

Además, 30% de los alumnos mexicanos se ubica en el cuartil socioeconómico más bajo de la distribución internacional, esta cifra no solo retrata la desigualdad dentro del país, sino la proporción de jóvenes mexicanos que se encuentra entre los sectores con mayores desventajas de los sistemas evaluados.

La disparidad también aparece en los desempeños más altos de la prueba, debido a que en el promedio de la OCDE, alrededor de 7% de los estudiantes alcanza los niveles superiores en ciencias, 6% en lectura y 8.5% en matemáticas.

En México, apenas 0.2% de los jóvenes llega a los niveles cinco o seis en las tres disciplinas. Casi siete de cada 10 no alcanza el umbral mínimo de desempeño en matemáticas, mientras cerca de la mitad queda por debajo de ese nivel en lectura y ciencias.

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