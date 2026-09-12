Nuevo León reduce a la mitad los homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2026

Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los municipios de Nuevo León registraron una baja histórica del 48% en homicidios dolosos entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2026, al pasar de 542 casos en el mismo periodo de 2025 a 281, según las estadísticas elaboradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y difundidas por la Mesa de Coordinación para la Construcción de La Paz.

La reducción se produjo como resultado de la coordinación entre Fuerza Civil, la Fiscalía estatal, la Sedena, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad federal, que operaron de forma conjunta a lo largo del año.

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Allende y Santiago eliminaron por completo los homicidios dolosos en 2026

El municipio de Allende encabezó la lista al registrar una disminución del 100%: pasó de nueve homicidios en 2025 a cero en 2026. Santiago alcanzó el mismo resultado al reducir sus dos casos del año anterior a ninguno en el periodo actual.

En tercer lugar se ubicó El Carmen, con una reducción del 94%: de 17 homicidios en 2025 a uno en 2026. Le siguió Zuazua, que pasó de nueve a dos casos, una disminución del 78%.

ol9l (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Nicolás de los Garza bajó de 29 a siete homicidios, una diferencia del 76%. Apodaca redujo su cifra de 51 a 13 casos, con una baja del 75%.

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El área metropolitana de Monterrey también registró descensos superiores al 60%

Santa Catarina pasó de 33 a 11 homicidios, una reducción del 67%. Salinas Victoria alcanzó ese mismo porcentaje de baja al pasar de seis a dos casos.

Cadereyta registró 11 homicidios en 2025 y redujo esa cifra a cuatro en 2026, un descenso del 64%. General Escobedo pasó de 34 a 14 homicidios, con una reducción del 59%.

Juárez bajó de 43 a 25 casos, una diferencia del 42%. García, Guadalupe y Montemorelos presentaron una reducción conjunta del 29%.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Pedro Garza García registró el único caso de aumento en la lista: pasó de cero a dos homicidios en el periodo analizado. La Mesa de Coordinación incluyó ese dato sin atribuirle una causa específica.

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Monterrey opera con dos zonas de seguridad bajo Fuerza Civil y la Policía Municipal

En Monterrey, la zona bajo responsabilidad de Fuerza Civil pasó de 89 homicidios en 2025 a 56 en 2026, una reducción del 37%. La zona a cargo de la Policía Municipal registró 30 casos el año anterior y 24 en el periodo actual, una baja del 20%.

Las estadísticas no incluyen los criminales neutralizados por las instituciones de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública precisó ese criterio metodológico al publicar los datos.

El secretario de Seguridad Pública, Gerardo Escamilla Vargas, informó el 2 de septiembre que agosto cerró con 23 homicidios, la cifra más baja de las últimas dos décadas en el estado. En el acumulado de enero a agosto se contabilizaron 274 homicidios, lo que representa una reducción del 48% frente al mismo periodo de 2025 y del 75% respecto a 2024.

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Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda destacó durante una conferencia de prensa en el nuevo edificio de Fuerza Civil que Nuevo León pasó del cuarto al lugar 24 a nivel nacional en homicidios. La tasa actual es de 4.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, un indicador que, según Escamilla, coloca al estado por debajo de la media nacional.

Fuerza Civil amplió su plantilla de alrededor de 3.000 elementos a 6.000, con una meta de 7.000, además de incorporar división aérea, helicópteros Black Hawk, unidades tipo Black Mamba y operativos de saturación denominados Muralla y Presencia Total. Esa expansión de capacidad operativa fue señalada por analistas como una de las tres piezas que explican la caída sostenida.

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La segunda pieza fue la inteligencia aplicada a las cadenas de mando de los grupos criminales. El Gabinete de Seguridad federal documentó detenciones de generadores de violencia en la región, lo que interrumpió los ciclos de represalia que elevan las cifras de homicidio.

La reducción en homicidios se acompañó de una baja en otros delitos patrimoniales, como robo simple y robo de vehículos, según informaron las autoridades estatales el 2 de septiembre. Al corte del 31 de agosto, Nuevo León se ubicó entre las seis entidades del país con mayor descenso en el promedio diario de homicidios al comparar los primeros ocho meses de 2025 con los de 2026: un 51.1%.

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Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guanajuato, Baja California y Chihuahua concentran el mayor porcentaje de homicidios

El promedio diario de homicidios dolosos en México cayó 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 86.9 a 40.8 casos por día, según informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de septiembre. Esa reducción equivale a 46 homicidios dolosos menos cada día en todo el territorio nacional.

El informe del SESNSP, elaborado con datos de las 32 fiscalías estatales con corte al 31 de agosto de 2026, señaló que agosto registró el promedio diario más bajo de toda la serie histórica iniciada en 2015. La tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes acumuló una reducción del 49% desde 2024.

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La distribución geográfica de la violencia muestra que Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa concentraron los porcentajes más altos del total nacional, con 8.5%, 8.4%, 8.0% y 7.5% respectivamente. Siete estados en conjunto acumularon el 49.3% de los 11.590 casos registrados a nivel nacional entre enero y agosto de 2026, con un promedio nacional de 362 casos por entidad.

El SESNSP también documentó una reducción del 39% en el promedio diario de delitos de alto impacto, que pasó de 636.6 casos en septiembre de 2024 a 391 en agosto de 2026. En ese mismo periodo, el robo de vehículo con violencia bajó 54%, el secuestro disminuyó 26.3% y las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego retrocedieron 11.2%, según los datos presentados por Figueroa Franco.

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