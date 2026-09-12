Piloto mexicano queda fuera de la carrera en Madrid: su mensaje causa tristeza

El piloto mexicano se ausentará por un accidente de tránsito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México se quedará sin piloto este fin de semana en España. A través de un mensaje cargado de tristeza, el competidor, Ricardo Escotto, anunció que será baja de la carrera final de la Fórmula 3 en Madrid tras verse involucrado en un accidente de tránsito.

“Me rompe el corazón en un millón de pedazos escribir esto pero no voy a correr en Madrid este fin de semana”, informó el mexicano en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que reconoce el golpe que representa su ausencia en España.

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“Sufrí un accidente de carretera que no pude evitar pasé de una gran emoción para llegar a la pista a no poder levantarme por mí mismo. No hay palabras para describir lo que siento”, agregó Ricardo Escotto prometiendo no bajar los brazos para volver con más fuerza a las pistas de carrera.

“Quiero enviar un mensaje y no importa lo que estés pasando nunca te rindas sigue luchando con una sonrisa. Aun en esta situación soy bendecido por Dios y siempre lo seré, no me rendiré y pase lo que pase por mi en el futuro luchare y nunca rendiré”, sostuvo el piloto nacido en la Ciudad de México.

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Fans consuelan a Ricardo Escotto en redes sociales tras ausencia en España

El piloto mexicano perderá la oportunidad de correr en Madrid, España (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de compartir dichas palabras en sus páginas digitales, los seguidores del mexicano se solidarizaron con él encadenando una inmensa cantidad de comentarios que renuevan el ánimo de Ricardo Escotto, pese a quedar fuera de la competencia en Madrid.

“Estamos contigo mucha resiliencia”, “Ánimo Rich. Abrazo fuerte y pronta recuperación”, “Ánimo Ricardo y que pronto regreses a la pista”, “Abrazo grande desde México”, “Ánimos amigo abrazo fuerte”, expresaron algunos internautas en la publicación de Ricardo Escotto.

“Recupérate Ricardo espero que estés el año que viene la temporada completa de F3″, “Ricardo, una lástima que no vayas a poder participar del fin de semana en Madrid. Lo más importante es que te recuperes lo más pronto posible”, “Te mandamos un abrazo desde acá Ricardo, recupérate pronto”, “Te mandamos todo el cariño”, dedicaron los followers de Ricardo Escotto.

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Escudería de Ricardo Escotto confirma su baja para la carrera en Madrid

El piloto mexicano se ausentará de la última ronda en España por un accidente de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo AIX Racing, con quien compite el mexicano Ricardo Escotto, lamentó la ausencia del capitalino en la ronda de Madrid, España al sufrir un accidente en carreteta y recibir la recomendación médica de priorizar su recuperación.

“Ricardo Escotto no participará en la ronda del Campeonato de Fórmula 3 de este fin de semana en Madrid, después de que el conductor mexicano estuviera involucrado en una colisión de tráfico vial”, informó la escudería.

“Escotto ha sido aconsejado no competir este fin de semana como medida cautelar. El equipo está en estrecho contacto con él y le desea una pronta recuperación”, señaló AIX Racing que mantendrá el auto número 26 fuera de última ronda.

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Por su parte, Kenny Kirwan, director del equipo de Fórmula 3 de AIX Racing FIA, explicó que la salud y bienestar de Ricardo Escotto es prioritario y no estarán dispuestos en arriesgar su rehabilitación por salir a correr en Madrid.

“Ante todo, nuestros pensamientos están con Ricardo tras su reciente colisión de tráfico. En nombre de todos en AIX Racing, me gustaría desearle una rápida y sin problemas recuperación. Su salud y bienestar son, sobre todo, la prioridad en este momento”, subrayó.

“Lamentablemente, como resultado de este incidente, Ricardo no podrá participar en el próximo evento de apoyo de Madring de Fórmula 1, que es la ronda final del Campeonato de Fórmula 3 de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA)”, lamentó.

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“Nuestros pensamientos están firmemente con él y su familia mientras se centra en su recuperación, y nos gustaría agradecer a Ricardo su compromiso y contribución a AIX Racing. Le deseamos todo lo mejor para su recuperación y para el próximo capítulo de su carrera”, concluyó Kenny Kirwan.

¿Quién es Ricardo Escotto, futura promesa del automovilismo mexicano?

El piloto mexicano sufrió un accidente en carretera y no competirá la última carrera en España (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ricardo Escotto Lechuga es un piloto mexicano de automovilismo, originario de la Ciudad de México y nacido en diciembre del 2004. A sus 21 años compite en carreras de monoplazas y ha pasado por categorías como la Fórmula 4, USF Pro 2000 e Indy NXT, serie de desarrollo de la IndyCar.

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En 2026 participa con Juncos Hollinger Racing en Indy NXT. En paralelo, disputa algunas fechas de la Fórmula 3 FIA con AIX Racing, donde utiliza el coche número 26. La categoría lo registra como piloto mexicano y su trayectoria incluye campeonatos de F4 en España, Italia y en los Emiratos Árabes Unidos.

Este fin de semana habría competido en la carrera final de la categoría en Madrid, España, sin embargo un accidente en carretera impedirá que Ricardo Escotto encienda el motor en busca de la victoria con AIX Racing, equipo que dejará la Fórmula 3 FIA a finales del 2026.

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