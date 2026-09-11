Santiago Baños descarta lesión de Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América y manda mensaje a detractores

Baños dejó en claro que Carlos está listo para jugar.

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La llegada de Carlos Álvarez al América generó expectativas por lo que representa el mediocampista español para el proyecto azulcrema, pero en los últimos días también surgieron dudas alrededor de su estado físico.

Ante las versiones que apuntaban a una posible lesión, Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, decidió aclarar la situación y aseguró que el futbolista se encuentra en buenas condiciones para continuar con su preparación.

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Baños le manda recado a quienes dudan de la salud de Álvarez

La incertidumbre alrededor de Carlos Álvarez apareció después de que trascendiera que el jugador había presentado algunos problemas físicos antes de incorporarse al América.

Sin embargo, Santiago Baños fue contundente al negar que actualmente exista una lesión que le impida entrenar o competir con el conjunto de Coapa.

“No está lesionado. Para los doctores a la distancia… tuvo un problema de pubitis como muchos jugadores lo tienen, hoy está bien, obviamente sigue haciendo sus ejercicios de fortalecimiento, estiramiento, para que no regrese el tema”, explicó Baños en entrevista con TUDN.

El futbolista español de 23 años reconoció que dudó antes de aceptar el histórico dorsal, pero una charla con Fidalgo terminó por convencerlo.

De esta manera, el directivo reconoció que el refuerzo estelar del América sí tuvo un antecedente relacionado con la pubitis, pero precisó que no se trata de una molestia activa en este momento. De acuerdo con la información dada a conocer, el problema se presentó meses atrás y el futbolista ya superó esa etapa.

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Baños también señaló que Carlos Álvarez pasó los exámenes médicos correspondientes y que el propio jugador manifestó encontrarse bien.

El trabajo que realiza actualmente tiene un carácter preventivo, con ejercicios destinados a fortalecer la zona y disminuir las posibilidades de que las molestias reaparezcan.

El presidente deportivo azulcrema dejó así una postura clara ante las versiones que comenzaron a circular después de la llegada del español.

Para América, el seguimiento físico forma parte del proceso normal que debe llevar un jugador con este tipo de antecedentes, pero no representa una señal de que el fichaje esté comprometido.

Baños asegura que es algo controlado

La explicación de Santiago Baños también funciona como una respuesta directa a las dudas que aparecieron alrededor del estado físico de Carlos Álvarez, especialmente porque el jugador llega al América con una expectativa considerable después de su incorporación para el Apertura 2026.

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El directivo insistió en que el futbolista está bien y que el antecedente de pubitis no debe confundirse con una lesión actual.

“Hoy está bien, tuvo los exámenes médicos, él refiere que fue hace un tiempo y se siente bien. Puede ir o venir, pero al día de hoy con los trabajos necesarios y con todo lo que tenemos a la mano se pueden controlar sin problema”, agregó.

EFE/ Alejandro García

La precisión es importante porque el propio Baños reconoció que este tipo de molestias puede reaparecer, por lo que el trabajo de prevención será parte de la rutina del mediocampista.

El objetivo, explicó, es mantener bajo control cualquier posibilidad de recaída mediante fortalecimiento y estiramientos.

Además, Carlos Álvarez ya trabaja junto al resto de la plantilla americanista mientras se completa su proceso administrativo para quedar registrado en la Liga MX.

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Su posible debut se mantiene como uno de los temas que más interés genera entre los aficionados, aunque la decisión dependerá del cuerpo técnico y de su evolución durante los próximos días.

En ese sentido, las declaraciones de Baños buscan poner punto final a las especulaciones: Carlos Álvarez no está lesionado y su antecedente físico está siendo atendido mediante un plan preventivo.

Para el América, la prioridad ahora será que su fichaje pueda adaptarse al equipo y demostrar en la cancha las condiciones que llevaron al club a apostar por él.

El América ahora enfrentará al Cruz Azul el próximo sábado 12 de septiembre en el Clásico Joven.