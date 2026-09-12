WWE en México 2026: estos son los precios y productos oficiales para las noches de Raw y Smackdown

Entre los gritos de los aficionados, las playeras de sus luchadores favoritos y los cinturones que pasan de mano en mano rumbo a las gradas, la visita de WWE a la Arena CDMX también deja una pregunta pertinente fuera del ring: ¿cuánto cuesta llevarse un recuerdo de las funciones de SmackDown y Raw?
Los precios de los productos oficiales se exhiben en puestos identificados como “Only Official Merchandise” dentro del recinto de la alcaldía Azcapotzalco. La oferta incluye playeras, máscaras, fotografías autografiadas, figuras Funko y réplicas de campeonatos.
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La venta coincide además con la semana del WWE Mexico Live Tour 2026, que pasó por Guadalajara y Monterrey antes de llegar a la Ciudad de México.
Playeras, máscaras y campeonatos forman parte de la mercancía oficial de WWE en CDMX
Las réplicas de los campeonatos World Heavyweight y Undisputed encabezan la lista de precios de la mercancía oficial.
De acuerdo con fotos compartidas por aficionados en redes, cada cinturón tiene un costo de $11,250 pesos, de acuerdo con los letreros fotografiados en la Arena CDMX.
El catálogo también contempla opciones de menor costo para los aficionados que buscan un recuerdo de las funciones. Hay accesorios, artículos de colección y productos dirigidos a público infantil:
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- Playeras: $650 pesos
- Gorras: $500 pesos
- Collares: $300 pesos
- Máscaras: $1,300 pesos
- Guantes: $600 pesos
- Fotos autografiadas: $500 pesos
- Funkos: $350 pesos
- Cinturón World Heavyweight: $11,250 pesos
- Cinturón Undisputed: $11,250 pesos
- Cinturón Poker WWE: $2,900 pesos
- Cinturón Rhodes Weasel’s: $3,500 pesos
- Cinturón World de juguete: $800 pesos
- Programa WWE: $250 pesos
Así, WWE expone un amplío abanico de recuerdos que pone al alcance del público. Hay opciones para quien busca llevarse un recuerdo a un precio más accesible, pero objetos como los cinturones quedan reservados para los aficionados dispuestos a pagar por una pieza que va más allá.
Un cinturón cuesta casi lo mismo que una entrada en primera fila
La réplica del campeonato World Heavyweight o Undisputed cuesta $11,250 pesos, un monto cercano a las localidades más caras que seguían disponibles para SmackDown en CDMX.
Los boletos para esa función se ofrecían desde $1,183 pesos en zonas de balcón y barrera, hasta $12,920 pesos en primera fila.
La compra de una réplica de campeonato rebasa el precio de buena parte de las localidades regulares del espectáculo:
- Balcón 3: $1,255 pesos
- Ring Side: $15,360 pesos
- VIP 5 Superfan: $17,190 pesos
- VIP 4 Rampsider: $18,410 pesos
- VIP 3 Ringsider: $21,460 pesos
- VIP 2 360 Superstar: $27,560 pesos
- VIP 1 Ultimate: $34,880 pesos
También se ofrecieron abonos para asistir a SmackDown y Raw. Esos paquetes arrancaron en $2,259 pesos y llegaron a $22,070 pesos, de acuerdo con el tipo de experiencia y localidad.
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En este sentido, el contraste en la Arena CDMXse ve desde la grada. Mientras algunos aficionados entran con un boleto de balcón, otros pueden gastar una cantidad similar —o mayor— en una máscara, una playera y algún artículo de colección.
Raw cierra la visita de WWE a Ciudad de México el 14 de septiembre
SmackDown se lleva a cabo el viernes 11 de septiembre de 2026 en la Arena CDMX. La función parte con combate principal entre CM Punk frente a Sami Zayn por el Campeonato Indiscutido de WWE, además de defensas de títulos de AAA.
La agenda de lucha libre continuará el domingo 13 de septiembre con Triplemanía 34 - Noche 2. Dominik Mysterio defenderá el Mega Campeonato AAA ante El Grande Americano. Monday Night Raw se realizará el lunes 14 de septiembre en el mismo inmueble:
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- Roman Reigns vs. Penta: Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE
- Chad Gable vs. Dragon Lee: Campeonato Intercontinental de WWE
- Liv Morgan: Campeona Mundial Femenina de WWE
- Seth Rollins y Oba Femi: integrantes de The Vision
- The Usos y Jacob Fatu: participaciones anunciadas
- LA Knight y Je’Von Evans: figuras previstas para la función
De esta manera, la función cerrará la visita de WWE a México luego de las fechas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
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