WWE en México 2026: estos son los precios y productos oficiales para las noches de Raw y Smackdown

La función de Smackdown del 11 de septiembre en la Arena CDMX presenta el choque estelar por el Campeonato Indiscutido, antes del cierre con Monday Night Raw el domingo 14. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Guardar

Entre los gritos de los aficionados, las playeras de sus luchadores favoritos y los cinturones que pasan de mano en mano rumbo a las gradas, la visita de WWE a la Arena CDMX también deja una pregunta pertinente fuera del ring: ¿cuánto cuesta llevarse un recuerdo de las funciones de SmackDown y Raw?

Los precios de los productos oficiales se exhiben en puestos identificados como “Only Official Merchandise” dentro del recinto de la alcaldía Azcapotzalco. La oferta incluye playeras, máscaras, fotografías autografiadas, figuras Funko y réplicas de campeonatos.

PUBLICIDAD

El WWE Mexico Live Tour 2026 llega a la Ciudad de México después de presentaciones en Guadalajara y Monterrey. (Foto: Jesús F. Beltrán)

La venta coincide además con la semana del WWE Mexico Live Tour 2026, que pasó por Guadalajara y Monterrey antes de llegar a la Ciudad de México.

Playeras, máscaras y campeonatos forman parte de la mercancía oficial de WWE en CDMX

Las réplicas de los campeonatos World Heavyweight y Undisputed encabezan la lista de precios de la mercancía oficial.

De acuerdo con fotos compartidas por aficionados en redes, cada cinturón tiene un costo de $11,250 pesos, de acuerdo con los letreros fotografiados en la Arena CDMX.

El catálogo también contempla opciones de menor costo para los aficionados que buscan un recuerdo de las funciones. Hay accesorios, artículos de colección y productos dirigidos a público infantil:

PUBLICIDAD

Playeras: $650 pesos

Gorras: $500 pesos

Collares: $300 pesos

Máscaras: $1,300 pesos

Guantes: $600 pesos

Fotos autografiadas: $500 pesos

Funkos: $350 pesos

Cinturón World Heavyweight: $11,250 pesos

Cinturón Undisputed: $11,250 pesos

Cinturón Poker WWE: $2,900 pesos

Cinturón Rhodes Weasel’s: $3,500 pesos

Cinturón World de juguete: $800 pesos

Programa WWE: $250 pesos

Los puestos “Only Official Merchandise” ofrecen playeras, máscaras, fotos autografiadas, figuras Funko y réplicas de campeonatos de WWE. (Especial)

Así, WWE expone un amplío abanico de recuerdos que pone al alcance del público. Hay opciones para quien busca llevarse un recuerdo a un precio más accesible, pero objetos como los cinturones quedan reservados para los aficionados dispuestos a pagar por una pieza que va más allá.

Un cinturón cuesta casi lo mismo que una entrada en primera fila

La réplica del campeonato World Heavyweight o Undisputed cuesta $11,250 pesos, un monto cercano a las localidades más caras que seguían disponibles para SmackDown en CDMX.

Los boletos para esa función se ofrecían desde $1,183 pesos en zonas de balcón y barrera, hasta $12,920 pesos en primera fila.

La compra de una réplica de campeonato rebasa el precio de buena parte de las localidades regulares del espectáculo:

Balcón 3: $1,255 pesos

Ring Side: $15,360 pesos

VIP 5 Superfan: $17,190 pesos

VIP 4 Rampsider: $18,410 pesos

VIP 3 Ringsider: $21,460 pesos

VIP 2 360 Superstar: $27,560 pesos

VIP 1 Ultimate: $34,880 pesos

El costo de un cinturón de WWE se compara con boletos de SmackDown en Arena CDMX, que van de $1,183 pesos a $12,920 pesos. (Cortesía WWE)

También se ofrecieron abonos para asistir a SmackDown y Raw. Esos paquetes arrancaron en $2,259 pesos y llegaron a $22,070 pesos, de acuerdo con el tipo de experiencia y localidad.

PUBLICIDAD

En este sentido, el contraste en la Arena CDMXse ve desde la grada. Mientras algunos aficionados entran con un boleto de balcón, otros pueden gastar una cantidad similar —o mayor— en una máscara, una playera y algún artículo de colección.

Raw cierra la visita de WWE a Ciudad de México el 14 de septiembre

SmackDown se lleva a cabo el viernes 11 de septiembre de 2026 en la Arena CDMX. La función parte con combate principal entre CM Punk frente a Sami Zayn por el Campeonato Indiscutido de WWE, además de defensas de títulos de AAA.

La agenda de lucha libre continuará el domingo 13 de septiembre con Triplemanía 34 - Noche 2. Dominik Mysterio defenderá el Mega Campeonato AAA ante El Grande Americano. Monday Night Raw se realizará el lunes 14 de septiembre en el mismo inmueble:

PUBLICIDAD

Roman Reigns vs. Penta: Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE

Chad Gable vs. Dragon Lee: Campeonato Intercontinental de WWE

Liv Morgan: Campeona Mundial Femenina de WWE

Seth Rollins y Oba Femi: integrantes de The Vision

The Usos y Jacob Fatu: participaciones anunciadas

LA Knight y Je’Von Evans: figuras previstas para la función

Roman Reigns enfrentará a Penta por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE en Raw en Ciudad de México. (Cortesía WWE)

De esta manera, la función cerrará la visita de WWE a México luego de las fechas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.