Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: quiénes son los mexicanos que competirán en Saltillo, fechas y todo lo que debes saber

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Saltillo, Coahuila, recibirá los próximos 12 y 13 de septiembre a los mejores arqueros del mundo para disputar la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.

La capital coahuilense será la quinta ciudad de México en albergar esta competencia, después de Mérida en 2006, Ciudad de México en 2015, Tlaxcala en 2022, Hermosillo en 2023 y Tlaxcala en 2024.

PUBLICIDAD

La cita reunirá a los 32 mejores arqueros de las modalidades recurvo y compuesto, tanto en la rama femenil como varonil, quienes buscarán quedarse con uno de los títulos más importantes del calendario internacional.

¿Cómo llegan los arqueros a la final de la Copa del Mundo?

(Conade)

La competencia representa el cierre del serial de la Copa del Mundo, que durante el año pasó por distintas ciudades.

Los finalistas consiguieron su lugar tras ganar alguna de las paradas realizadas en Puebla, México; Shanghái, China; Antalya, Turquía, y Madrid, España, o mediante los puntos acumulados en el ranking de la Copa Mundial.

En Saltillo estarán los 16 mejores arqueros de cada modalidad, quienes además de pelear por el título buscarán sumar puntos para los rankings mundial y olímpico.

PUBLICIDAD

Este año, los premios económicos serán mayores debido a la celebración de los 20 años del serial. El campeón recibirá 30 mil francos suizos, equivalentes a aproximadamente 628 mil 618 pesos mexicanos; el subcampeón ganará 15 mil CHF, el tercer lugar 8 mil CHF y el cuarto puesto 1,500 CHF.

¿Qué mexicanos competirán en Saltillo?

(@_matiasgrande_ / Instagram)

México tendrá una representación importante en la final, con varios de sus principales exponentes en ambas modalidades.

Arco recurvo femenil

Ana Paula Vázquez — México

Elif Gokkir — Turquía

Marie Horackova — República Checa

Elia Canales — España

Alejandra Valencia — México

Katharina Bauer — Alemania

Zhong Qixuan — China

Roberta Di Francesco — Italia

Arco recurvo varonil

Mete Gazoz — Turquía

Dhiraj Bommadevara — India

Brady Ellison — Estados Unidos

Junya Nakanishi — Japón

Matías Grande — México

Mauro Nespoli — Italia

Berkim Tumer — Turquía

Jean-Charles Valladont — Francia

Arco compuesto femenil

Sara López — Colombia

Lisell Jaatma — Estonia

Ella Gibson — Gran Bretaña

Dafne Quintero — México

Alexis Ruiz — Estados Unidos

Hazal Burun — Turquía

Katharina Raab — Alemania

Andrea Maya Becerra Arizaga — México

Arco compuesto varonil

Sebastián García Flores — México

Mike Schloesser — Países Bajos

Mathias Fullerton — Dinamarca

Nico Wiener — Austria

Nicolás Girard — Francia

Martín Damsbo — Dinamarca

Pablo Gómez Zuluaga — Colombia

Rodrigo González De Alba — México

Andrea Becerra busca repetir el título

(Instagram / @a.mayabec)

Entre las figuras que estarán en Saltillo destaca Andrea Becerra, quien buscará repetir el campeonato conseguido en la edición de 2025 en la modalidad de arco compuesto.

En recurvo varonil también estará Brady Ellison, campeón del año pasado y actual número dos del mundo, quien intentará conquistar su séptimo trofeo.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los campeones de 2025 en recurvo femenil y compuesto varonil no estarán en esta edición: An San, de Corea del Sur, y Emircan Haney, de Turquía, serán los grandes ausentes.

¿Dónde serán las finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco?

Las finales tendrán como escenario la Explanada de Plaza de Armas de Saltillo, donde será instalado el escenario principal con dos pacas de competencia.

El 12 de septiembre se disputarán las finales de arco compuesto, mientras que el 13 de septiembre será el turno del arco recurvo.

¿Cómo se disputará la Copa del Mundo de Tiro con Arco?

(Conade)

La fase final comenzará directamente desde los cuartos de final. Para convertirse en campeón, cada arquero deberá ganar tres partidos consecutivos.

En caso de empate, el ganador se definirá mediante una flecha de desempate o shoot-off, en la que se impone quien consiga colocar su flecha más cerca del centro.

PUBLICIDAD

Reglas del arco recurvo

La distancia es de 70 metros .

Los enfrentamientos se disputan por sets .

Cada set consta de tres flechas.

El ganador del set obtiene dos puntos; en caso de empate, cada arquero recibe un punto.

El primero en llegar a seis puntos gana el partido.

Reglas del arco compuesto

La distancia es de 50 metros .

El ganador se determina por puntuación acumulada .

Cada partido consta de 15 flechas, divididas en cinco series de tres.

La puntuación máxima es de 150 puntos .

Gana el arquero que acumule la mayor cantidad de puntos.

¿Dónde ver la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026?

La final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 podrá seguirse mediante la transmisión disponible en el sitio oficial de World Archery.