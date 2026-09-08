Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: quiénes son los mexicanos que competirán en Saltillo, fechas y todo lo que debes saber

Saltillo, Coahuila, recibirá los próximos 12 y 13 de septiembre a los mejores arqueros del mundo para disputar la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026.
La capital coahuilense será la quinta ciudad de México en albergar esta competencia, después de Mérida en 2006, Ciudad de México en 2015, Tlaxcala en 2022, Hermosillo en 2023 y Tlaxcala en 2024.
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La cita reunirá a los 32 mejores arqueros de las modalidades recurvo y compuesto, tanto en la rama femenil como varonil, quienes buscarán quedarse con uno de los títulos más importantes del calendario internacional.
¿Cómo llegan los arqueros a la final de la Copa del Mundo?
La competencia representa el cierre del serial de la Copa del Mundo, que durante el año pasó por distintas ciudades.
Los finalistas consiguieron su lugar tras ganar alguna de las paradas realizadas en Puebla, México; Shanghái, China; Antalya, Turquía, y Madrid, España, o mediante los puntos acumulados en el ranking de la Copa Mundial.
En Saltillo estarán los 16 mejores arqueros de cada modalidad, quienes además de pelear por el título buscarán sumar puntos para los rankings mundial y olímpico.
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Este año, los premios económicos serán mayores debido a la celebración de los 20 años del serial. El campeón recibirá 30 mil francos suizos, equivalentes a aproximadamente 628 mil 618 pesos mexicanos; el subcampeón ganará 15 mil CHF, el tercer lugar 8 mil CHF y el cuarto puesto 1,500 CHF.
¿Qué mexicanos competirán en Saltillo?
México tendrá una representación importante en la final, con varios de sus principales exponentes en ambas modalidades.
Arco recurvo femenil
- Ana Paula Vázquez — México
- Elif Gokkir — Turquía
- Marie Horackova — República Checa
- Elia Canales — España
- Alejandra Valencia — México
- Katharina Bauer — Alemania
- Zhong Qixuan — China
- Roberta Di Francesco — Italia
Arco recurvo varonil
- Mete Gazoz — Turquía
- Dhiraj Bommadevara — India
- Brady Ellison — Estados Unidos
- Junya Nakanishi — Japón
- Matías Grande — México
- Mauro Nespoli — Italia
- Berkim Tumer — Turquía
- Jean-Charles Valladont — Francia
Arco compuesto femenil
- Sara López — Colombia
- Lisell Jaatma — Estonia
- Ella Gibson — Gran Bretaña
- Dafne Quintero — México
- Alexis Ruiz — Estados Unidos
- Hazal Burun — Turquía
- Katharina Raab — Alemania
- Andrea Maya Becerra Arizaga — México
Arco compuesto varonil
- Sebastián García Flores — México
- Mike Schloesser — Países Bajos
- Mathias Fullerton — Dinamarca
- Nico Wiener — Austria
- Nicolás Girard — Francia
- Martín Damsbo — Dinamarca
- Pablo Gómez Zuluaga — Colombia
- Rodrigo González De Alba — México
Andrea Becerra busca repetir el título
Entre las figuras que estarán en Saltillo destaca Andrea Becerra, quien buscará repetir el campeonato conseguido en la edición de 2025 en la modalidad de arco compuesto.
En recurvo varonil también estará Brady Ellison, campeón del año pasado y actual número dos del mundo, quien intentará conquistar su séptimo trofeo.
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Por otro lado, los campeones de 2025 en recurvo femenil y compuesto varonil no estarán en esta edición: An San, de Corea del Sur, y Emircan Haney, de Turquía, serán los grandes ausentes.
¿Dónde serán las finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco?
Las finales tendrán como escenario la Explanada de Plaza de Armas de Saltillo, donde será instalado el escenario principal con dos pacas de competencia.
El 12 de septiembre se disputarán las finales de arco compuesto, mientras que el 13 de septiembre será el turno del arco recurvo.
¿Cómo se disputará la Copa del Mundo de Tiro con Arco?
La fase final comenzará directamente desde los cuartos de final. Para convertirse en campeón, cada arquero deberá ganar tres partidos consecutivos.
En caso de empate, el ganador se definirá mediante una flecha de desempate o shoot-off, en la que se impone quien consiga colocar su flecha más cerca del centro.
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Reglas del arco recurvo
- La distancia es de 70 metros.
- Los enfrentamientos se disputan por sets.
- Cada set consta de tres flechas.
- El ganador del set obtiene dos puntos; en caso de empate, cada arquero recibe un punto.
- El primero en llegar a seis puntos gana el partido.
Reglas del arco compuesto
- La distancia es de 50 metros.
- El ganador se determina por puntuación acumulada.
- Cada partido consta de 15 flechas, divididas en cinco series de tres.
- La puntuación máxima es de 150 puntos.
- Gana el arquero que acumule la mayor cantidad de puntos.
¿Dónde ver la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026?
La final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 podrá seguirse mediante la transmisión disponible en el sitio oficial de World Archery.
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