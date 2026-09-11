Tristán, hijo de Yahir, se identifica con Gala Montes y recuerda cómo superó esos problemas

Tristán, hijo de Yahir, envió un mensaje de apoyo a Gala Montes tras las polémicas que derivaron en la salida de la actriz de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

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Tristán, hijo del cantante Yahir, respaldó a la actriz Gala Montes tras su salida de La Casa de los Famosos México, al declarar que comprende el proceso de vulnerabilidad emocional que enfrenta la intérprete tras su breve participación en el reality de Televisa.

El joven publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram para fijar su postura respecto a los señalamientos vertidos contra la actriz.

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Durante su mensaje, el hijo del cantante rechazó el actuar de las personas que buscan tomar ventaja de una persona durante un momento de debilidad mental o anímica.

En sus declaraciones, hizo referencia a las discusiones pasadas entre la artista y Adrián Marcelo durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

“Aprovecharse de una persona con deficiencias emocionales no está bien. Lo que hizo Adrián, no lo voy a hatear. Él hizo lo que quiso, güe*, y en mi papel yo no me puedo poner a juzgar”, afirmó.

El hijo del cantante Yahir, respaldó a la actriz Gala Montes tras su salida de La Casa de los Famosos México. Foto: Ig/@tristan_gss

Tristán analizó los conflictos familiares entre Gala Montes y su madre

El hijo del participante de la emisión abordó la distante relación existente entre la actriz y su madre, tema que cobró notoriedad pública antes de su ingreso al foro.

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El joven consideró que la exposición pública realizada por la madre de la actriz representó una carga adicional de estrés sobre la estabilidad de la intérprete.

“Simplemente está de la patada que tu mamá te venda”, expresó en sus plataformas digitales sobre los desacuerdos entre la actriz de 27 años y su madre.

Las afirmaciones se produjeron días después de que la producción del programa anunciara la renuncia voluntaria de la actriz, quien permaneció únicamente dos días en el encierro.

Durante sus últimas horas en el inmueble, la artista realizó entrenamientos de boxeo en compañía del músico Yahir, quien se mantiene activo en la competencia.

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La salida de la participante generó diversas discusiones en plataformas digitales en torno al consumo de alimentos dentro de la propiedad y supuestas faltas de disciplina.

Frente a las especulaciones sobre la desaparición de víveres en la cocina, la celebridad aclaró en redes sociales que consumió únicamente tres rebanadas de jamón.

Gala Montes enfrentó distanciamientos públicos con su madre antes de su breve paso por la cuarta temporada.

El proceso de aprendizaje personal y las lecciones tras las adicciones

Al explicar el origen de su empatía, el joven reconoció que atravesó etapas difíciles vinculadas con vivencias personales y problemas de adicción.

Explicó que la fase vivida por la actriz resulta comprensible para él, debido a que enfrentó momentos complicados en el pasado.

“Yo llegué a cometer tontadas, ya no cometo tontadas, es una lección aprendida, pues. Lo malo en esto es que las personas no quieren lidiar con alguien que apenas está aprendiendo las lecciones”, comentó.

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El joven completó en años recientes procesos de rehabilitación por consumo de sustancias, acontecimiento que influyó en su vida cotidiana y en el vínculo con su padre.

En diversas ocasiones, el intérprete de la canción Alucinado, su padre Yahir, abordó públicamente los intentos por brindar ayuda a su primogénito ante diversas crisis de salud.

El joven compartió sus vivencias personales tras superar etapas vinculadas con el consumo de sustancias. Foto: Ig/@tristan_gss

Las palabras de aliento basadas en la recuperación diaria

El joven dirigió un mensaje directo a la celebridad mexicana con el objetivo de motivarla a superar las críticas derivadas del espectáculo.

“Gala, estamos contigo, Gala, vas a salir de esto, Gala, güey, solo por hoy y acuérdate de algo, si no es solo por hoy, va a ser mañana”, dijo.

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La frase emitida alude a los principios de recuperación aplicados en agrupaciones de apoyo para personas en rehabilitación emocional.

Tras su renuncia a La Casa de los Famosos México, la actriz confirmó en redes sociales que se encuentra bien y descansando. (X)

Tras la renuncia al reality, la producción del espectáculo Malinche, el musical informó la suspensión indefinida de la participación de la actriz en dicho montaje.

La celebridad reapareció en sus perfiles de internet para tranquilizar a sus seguidores y comunicar que permanece en reposo tras el desgaste del proyecto.

Por su parte, los habitantes del reality show continuaron con las actividades del calendario y la séptima gala de nominación.