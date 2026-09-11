Mario Delgado le da la vuelta a resultados de la prueba PISA y presume logros de la Nueva Escuela Mexicana

El titular de la SEP Mario Delgado reconoció que más del 80 por ciento de los estudiantes mexicanos se siente acompañado y respaldado por sus docentes, según datos de la prueba PISA 2025. Crédito: X/ @mario_delgado

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Este jueves, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, compartió un video en sus redes sociales, en el que destacó el trabajo que los docentes hacen al acompañar el desarrollo educativo de los estudiantes.

De acuerdo con el funcionario federal, según la prueba PISA 2025, el 82 por ciento de las y los estudiantes en México se sienten acompañados y apoyados por su docentes, cifra que supera el 77 por ciento promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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Los resultados de la prueba PISA 2025 también dejaron bueno resultados para la Nueva Escuela Mexicana. Crédito: Cuartoscuro

Mario Delgado reconoce trabajo de los docentes con sus estudiantes

En el video, Delgado Carrillo destacó que los alumnos expresaron sentirse acompañados y recibir un interés real de sus docentes en sus aprendizajes; sin dejar de lado el apoyo que les brindan cuando lo necesitan.

“Las maestras y los maestros de México se han colocado por encima del promedio de la OCDE según la prueba PISA 2025. Sus estudiantes han expresado sentirse acompañadas y acompañados y recibir un interés genuino de sus docentes en sus aprendizajes, que les siguen enseñando hasta que comprenden y vuelven suyo un saber, además de brindarles apoyo cuando lo necesitan. Esa cercanía se construye”, dijo Delgado.

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El secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado, reconoció el alto acompañamiento de los profesores con los alumnos. (Mario Delgado Carrillo )

Logro se debe a la “justicia laboral”

Desde el punto de vista del titular de la SEP, el logro en cuestión es fruto de la justicia laboral, ya que desde 2018, el salario de las y los maestros creció más del 70 por ciento, y se basificó a 1.2 millones de docentes.

También sostuvo que los educandos mexicanos hoy cuentan con autonomía, salarios dignos y certeza laboral. Eso sí, aprovechó para arremeter contra los gobiernos “neoliberales”.

“A diferencia de otros gobiernos que atacaban y estigmatizaban al magisterio, lo perseguían y reprimían, hoy se les reconoce y se les trata en su justa dimensión como agentes de la transformación social, como profesionales de la educación, con autonomía, con salario y derechos laborales dignos.

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“Desde 2018, su salario promedio ha crecido más del 70 por ciento y se han basificado a más de un millón doscientos mil maestras y maestros, recuperando así su tranquilidad y certeza laboral”, agregó.

Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional para abordar el sistema educativo nacional. (Presidencia )

Destaca lo hecho por la Nueva Escuela Mexicana

El secretario de Estado no dejó pasar la oportunidad para destacar la labor de la Nueva Escuela Mexicana que impulsa la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Misma que, según él, avanza con la motivación de un magisterio reconocido, valorado y dignificado que transforma.

“(Lo anterior), sin duda, es una gran motivación que se plasma en las aulas, en las escuelas y en los proyectos que guían los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Nueva Escuela Mexicana, aplicando los conocimientos a realidades y comunidades concretas.

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“Así lo confirman sus estudiantes en la prueba PISA: 82 por ciento de esta percepción positiva hacia las y los docentes en México, frente al 77 por ciento en promedio de los países de la OCDE. En la Nueva Escuela Mexicana, el derecho a la educación se garantiza desde una mirada integral que reivindica al magisterio. Felicidades, maestras y maestros”, concluyó.

Alumnos también se apoyan en sus compañeros

Otro dato a destacar de la prueba PISA 2025, es que el 86 por ciento de los estudiantes mexicanos recurre a sus compañeros cuando no comprende algo por completo, lo que implica una ventaja en el logro de metas de aprendizaje.

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La información dada a conocer por Mario Delgado se basa en que las pruebas PISA miden también la percepción de los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje, incluyendo la motivación, la agencia y actitudes frente al aprendizaje. Ocho de cada 10 estudiantes mexicanos muestran una mayor curiosidad frente a aprender nuevos temas, una proporción mayor a los demás países de la OCDE.

Organizaciones civiles propusieron soluciones, luego de lo mal que le fue a México en la prueba PISA 2025. Crédito: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

Asimismo, la mayoría de estudiantes en el país manifiestan su apertura a realizar esfuerzos adicionales en un contexto difícil y casi 9 de cada 10 están en desacuerdo con que la escuela sea una pérdida de tiempo.

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Hay que reconocer que lo dicho por Mario Delgado, respecto al acompañamiento y la ayuda que los docentes dan a los estudiantes, no fue un dato que figuró luego de que se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2025.