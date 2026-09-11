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Qué le pasó a Alan Ibarra, el integrante de Magneto es hospitalizado de emergencia y lo reportan delicado

Reportan delicado al vocalista de Magneto, Alan Ibarra, debido a complicaciones de salud en la sangre

Qué le pasó a Alan Ibarra, el integrante de Magneto es hospitalizado de emergencia y lo reportan delicado
Qué le pasó a Alan Ibarra, el integrante de Magneto es hospitalizado de emergencia y lo reportan delicado
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Alan Ibarra, integrante del grupo Magneto, permanece hospitalizado en Mérida, Yucatán, tras ser ingresado de emergencia el miércoles 9 de septiembre por un cuadro relacionado con sus niveles de sodio en la sangre. Su estado se reporta como delicado, pero estable, según fuentes cercanas al cantante citadas por varios medios.

El nombre real del artista es Erick Ibarra Miramontes, de 53 años. Reside en la capital yucateca desde hace varios años, ciudad donde ocurrió su ingreso hospitalario.

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¿Qué le pasó a Alan Ibarra, cantante de Magneto?

Martha López Huan, colaboradora del periodista José Luis Preciado en Radio Fórmula, reportó que el cantante “permanece bajo atención médica” tras presentar un problema relacionado con los niveles de sodio en la sangre. “Su estado de salud es delicado, pero estable”, señaló López.

Video viral de Alan Ibarra, cantante del grupo Magneto.
Alan Ibarra ha sido blanco de críticas e incluso memes debido a su desempeño durante los conciertos del 90's Pop Tour. Crédito: @slbarrientos

La periodista agregó que Ibarra está acompañado de familiares y amigos. “Sus allegados han señalado que permanece bajo vigilancia médica”, sentenció.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el diagnóstico ni sobre el tratamiento que recibe el cantante en un hospital de la capital yucateca.

La familia no ha confirmado oficialmente el estado de salud de Alan Ibarra

Según los primeros indicios, Ibarra habría ingresado al hospital por complicaciones relacionadas con sus niveles de sodio y que se encontraría delicado, pero estable y bajo vigilancia médica. Su familia y equipo de trabajo no han confirmado públicamente su condición.

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En la misma línea, no existe una confirmación pública por parte de la familia sobre el ingreso hospitalario ni sobre la condición médica que presuntamente enfrenta el artista. Es importante señalar que cualquier versión sobre el diagnóstico o la evolución debe tomarse con reserva ante la falta de un pronunciamiento oficial.

Alan Ibarra no tuvo el desempeño esperado y abandonó el concurso al finalizar el quinto programa. (Captura: Youtube/MasterChef México)
Alan Ibarra no tuvo el desempeño esperado y abandonó el concurso al finalizar el quinto programa. (Captura: Youtube/MasterChef México)

Se desconoce cuánto tiempo permanecerá Ibarra bajo cuidado médico. Hasta el momento, ningún representante del cantante ni de Magneto ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud.

¿Quién es Alan de Magneto?

Alan Ibarra, cuyo nombre real es Erick Ibarra Miramontes, nació el 28 de junio de 1972 en la Ciudad de México. Es cantante, compositor y actor mexicano, conocido principalmente como uno de los vocalistas líderes de la boy band Magneto.

Trayectoria en Magneto

Ingresó al grupo en 1988-1989, cuando la agrupación firmó contrato con la disquera CBS Records y se preparaba para grabar su cuarta producción, 40 grados. En 1991, Magneto alcanzó el éxito masivo con el sencillo “Vuela, vuela”, tema que los consolidó como una de las boy bands más populares de México en los años noventa.

En 1992, Alan y sus compañeros de grupo —Mauri Stern, Elías Cervantes, Álex de la Barreda y Toño Beltranena— debutaron en el cine con la película Cambiando el destino, dirigida por Gilberto de Anda. Magneto se disolvió en 1996.

Qué fue de la vida de los integrantes de Magneto
Alan Ibarra

Carrera como solista y actor

Tras la separación del grupo, Ibarra viajó a Italia y Nueva York para estudiar canto, actuación y música. En 1999 lanzó su primer disco como solista, Alan Azul, bajo el sello Sony Music México.

También incursionó en telenovelas de Televisa, con apariciones en Rayito de Luz, Velo de novia, El amor no tiene precio (2005) y Alma indomable (2009). Ha participado además en varios reality shows, entre ellos Big Brother, La Isla, ¿Quién es la máscara? y MasterChef Celebrity.

Actividad reciente

Ibarra ha seguido activo en los escenarios, incluida su participación en el 90’s Pop Tour. Su última aparición pública conocida antes de la hospitalización ocurrió el 23 de mayo en el concierto “Despechados”, en el Auditorio La Isla de Mérida, donde compartió escenario con Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Francisco Céspedes e interpretó el tema “Malherido”.

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