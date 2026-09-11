Yahir confiesa que tuvo que robar comida para alimentar a su hijo Tristán y a su ex

Tristán, hijo de Yahir, deja las drogas tras años de lucha

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Yahir relató dentro de La Casa de los Famosos México 2026 que robó alimentos en supermercados de Tijuana para sostener a su primer hijo, Tristán, cuando este recién había nacido y el cantante apenas tenía 19 años. La confesión ocurrió durante una charla en el jardín de la casa con Ernesto Laguardia y Gema Garoa.

El intérprete de “La Locura” explicó que trabajaba en una franquicia de Domino’s junto con su entonces pareja, pero los ingresos no alcanzaban para cubrir las necesidades del hogar.

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“Llegamos a Tijuana y, con toda la sinceridad y la humildad del mundo, tenía que entrar al súper a robarme algunas cosas”, confesó ante el silencio de sus compañeros de encierro.

El cantante detalló cómo sustraía queso y jamón de las tiendas

La casa de los famosos - (ViX)

Yahir contó que la pareja se hospedaba en un hotel económico de Tijuana con un costo de 80 pesos diarios mientras intentaba sacar adelante a su hijo recién nacido. “Estábamos en Tijuana y no teníamos qué comer”, relató en una entrevista previa retomada por los medios que cubren el reality.

El método que empleaba consistía en comprar solo una parte de los productos y ocultar el resto. “Yo compraba un jugo, pan, me robaba el queso del súper: pedía medio kilo de queso y me lo clavaba. Compraba dos cosas y el queso no lo pagaba”, detalló el cantante sobre su rutina en aquella etapa.

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Para completar la comida de su familia, el cantante recurría a un vendedor ambulante de hot dogs que trabajaba frente a la tienda donde robaba los productos. “La mayonesa se la pedía al bato que vendía hot dogs enfrente de la tienda. Le decía: ¿qué onda, me regalas mayonesa?, hazme un paro”, contó.

Tristán se reúne con su padre Yahir

El cantante reflexionó sobre el cambio de prioridades que implicó convertirse en padre a una edad temprana, cuando aún no contaba con estabilidad económica ni una carrera musical consolidada. “Siento que mi capacidad de ser papá, aunque me agarró bien morro, a los 19 años, la considero la bendición más grande de mi vida”, expresó.

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El también exalumno de La Academia aseguró que el instinto de protección hacia un hijo elimina cualquier límite personal frente a las carencias. “Ya no eres tú; a ver cómo le haces. Cuando nace ese amor, vas a hacer hasta lo imposible, estés o no estés en el momento, para sacar adelante a tu hijo”, concluyó, visiblemente emocionado frente a sus compañeros.

La relación de Yahir con su hijo Tristán ha tenido distanciamientos por adicciones

(Instagram: @yahirmusic)

Tristán, hijo de Yahir nacido en 1998, atravesó un proceso de adicciones durante su adolescencia que provocó un distanciamiento prolongado entre padre e hijo. El cantante contó, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que se enteró de la situación a través de la madre de Tristán, su expareja.

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“El primer contacto es por la mamá, fue la que me dijo, que ya lo han visto y todo el rollo”, relató Yahir sobre el momento en que tuvo conocimiento del consumo de sustancias de su hijo. Padre e hijo llegaron a pasar alrededor de un año sin comunicación directa.

El reencuentro ocurrió de forma sorpresiva en Hermosillo, durante la Navidad de 2024. “La verdad se me cayeron los calzones porque me cayó de sorpresa Tristán”, describió el cantante sobre ese momento, que marcó el inicio de una nueva etapa de convivencia entre ambos.

Tristán se dedica hoy a la venta de aguacates y compone música

Tristán, hijo de Yahir, reformó su vida tras luchas contra las adicciones.

Actualmente, Tristán tiene 27 años y radica en Tijuana junto a su madre, Edna Jacqueline Fierros. El joven se sostiene económicamente mediante la venta de aguacates mientras continúa componiendo música, de acuerdo con lo que el propio Yahir ha compartido en entrevistas.

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Antes del ingreso de Yahir a La Casa de los Famosos México 2026, Tristán utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de apoyo a su padre, acompañado de una fotografía junto a él y su abuelo paterno. “Éxito, pa. Con todo y disfruta este episodio macizo. Algo bello pa’l cabello”, escribió el joven.

Yahir ha insistido en que su hijo mayor se encuentra estable desde hace tiempo, pese a que los medios continúan preguntándole sobre el tema como si se tratara de una situación reciente. “Es una pregunta que me hacen muy seguido, pero Tristán hace mucho tiempo está bien. Está muy bien, gracias a Dios”, declaró el cantante.

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Yahir tiene un segundo hijo nacido en 2016

(Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El cantante también es padre de Ian, nacido en 2016 como resultado de su relación con Cristina Lliteras. A diferencia de la relación con Tristán, marcada por distanciamientos y reconciliaciones, el vínculo entre Yahir e Ian se ha mantenido estable desde el nacimiento del menor.

Yahir ingresó a La Casa de los Famosos México 2026 el 26 de julio como el séptimo habitante confirmado de la temporada, transmitida por ViX, Las Estrellas y Canal 5. Desde su llegada, el cantante se ha posicionado como uno de los favoritos del público para ganar el reality, de acuerdo con las encuestas difundidas por la producción de TelevisaUnivision.

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Yahir ya había protagonizado otra polémica por comida dentro de la casa

Yahir en La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confesión sobre el robo en Tijuana no es el primer episodio relacionado con alimentos que protagoniza Yahir dentro del reality. En agosto, el cantante denunció que otro habitante se comió una ración de comida que había guardado en el refrigerador para desayunar al día siguiente.

“El viernes saqué mi plato, me fui y me serví y todo el rollo. Vine y lo guardé, y el sábado en la mañana que me levanté, ya se lo habían comido. Y estaba el plato sucio ahí. Güey, yo no cené”, relató Yahir en aquella ocasión, en referencia al episodio que generó tensión con otros habitantes de la casa.

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