México

¿Pierde otro proyecto? Gala Montes reacciona a su salida de Malinche, El Musical

La controversia se da en medio de distintas versiones sobre los motivos de su abandono de La Casa de los Famosos 4

Retrato de perfil de una mujer con un tocado de plumas y calavera dorada, junto a un recuadro circular con el rostro de un hombre
La producción del musical Malinche anuncia la salida de la actriz Gala Montes de la obra teatral dirigida por el compositor Nacho Cano. (Instagram: La Malinche El Musical)
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Gala Montes enfrenta un nuevo escándalo en su carrera. A dos días de su ingreso y salida de La Casa de los Famosos México 4, en X, antes Twitter, circuló un comunicado de la producción de Malinche, el Musical anunciando que la participación de la actriz quedó pospuesta de manera indefinida.

El comunicado fue difundido este martes 8 de septiembre, justo después del episodio que marcó la salida anticipada de Montes del reality.

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“Malinche El Musical, el espectáculo musical de gran formato hace de su conocimiento que la participación de Gala Montes en esta producción se pospone de manera indefinida”, se lee.

El equipo del espectáculo agradeció a Montes “el tiempo, entusiasmo y profesionalismo mostrados durante esta primera etapa” y dejó abierta la posibilidad de una colaboración futura: “Las puertas de Malinche permanecerán abiertas para explorar futuras colaboraciones”.

Gala Montes niega salida de la obra

Mediante su cuenta en Instagram, Gala Montes negó haber sido desvinculada laboralmente del musical. Ante el impacto que generó el anuncio, la actriz respondió a una publicación: “Ajajaj fake new no está en las redes de Malinche”.

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Sin embargo, la producción del musical anunció en sus cuentas oficiales que su participación queda aplazada sin una nueva fecha.

Texto de un comunicado de prensa sobre fondo negro con el título Malinche El Musical de Nacho Cano y texto descriptivo en color blanco
Un comunicado oficial del espectáculo Malinche El Musical anuncia la postergación indefinida de la participación de la actriz Gala Montes en la obra. (La Malinche)

Así fue la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México 4

Gala Montes ingresó al reality el domingo 6 de septiembre como sustituta de Aldo Rendón, quien abandonó la competencia por motivos de salud. Sin embargo, su regreso al programa terminó menos de 48 horas después.

“La Jefa” comunicó a los habitantes que la actriz había decidido abandonar la competencia. “Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”, explicó la voz del programa.

Poco después, Montes apareció en Instagram y aseguró que se encontraba bien.

“Ya estoy bien, estoy descansado un ratito, estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir, mañana o en estos días les cuento más. Pero estoy bien, les mando besos”, expresó.

La cuenta especializada Chamonic difundió otra versión sobre lo ocurrido y afirmó que Montes habría tenido un altercado con personal de producción. Esa versión no ha sido confirmada por la actriz ni por Televisa.

Así lo dio a conocer la producción de La Casa de los Famosos México a través de sus redes sociales.
Así lo dio a conocer la producción de La Casa de los Famosos México a través de sus canales oficiales. (Captura de pantalla )

El conflicto que generó su participación en ambos proyectos

El regreso de Montes al reality ya planteaba un problema de calendario. Antes de entrar a la casa, la actriz tenía previsto debutar como protagonista de Malinche el 22 de septiembre.

La situación resultaba complicada porque La Casa de los Famosos México 4 contempla su gran final hasta el 4 de octubre. Dentro del programa, Montes habló con Yahir sobre el compromiso teatral y afirmó que asumiría el personaje cuando terminara su participación en el reality.

Captura de pantalla de una publicación en red social con texto sobre Gala Montes y un comentario redactado por la actriz
La actriz Gala Montes desmiente un mensaje publicado en redes sociales sobre la supuesta suspensión de su participación en la obra Malinche El Musical. (Instagram)

¿Cómo se unió Gala Montes al musical?

La relación de Gala Montes con Malinche comenzó en enero de 2026, cuando participó en dos funciones especiales en el Frontón México. En aquella etapa interpretó a la madre de la protagonista.

La invitación llegó de Nacho Cano después de que la actriz interpretara “Mujer contra mujer” en octubre de 2025.

“Cuando México me dio la espalda, porque yo era la más funada y todo mundo me odiaba, llegó Nacho y me dijo: ‘a mí me caes bien’”, relató Montes.

Más tarde, la actriz consiguió la oportunidad de asumir el papel principal y explicó por qué se identificaba con el personaje histórico: “Me siento muy Malinche, porque yo soy mexicana y a veces siento que no me tratan como si fuera de aquí, como si no llevara 20 años trabajando”.

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