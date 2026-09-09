Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto. Especial

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP Sinaloa) informó que, durante la noche del martes 8 de septiembre de 2026, se registraron hechos de inseguridad en distintos sectores de Culiacán. Los reportes comenzaron a partir de las 19:30 horas y motivaron el despliegue de corporaciones estatales y federales en la capital sinaloense.

De acuerdo con la institución en un mensaje compartido por su red oficial de X, los incidentes incluyeron detonaciones de arma de fuego y un vehículo incendiado en tres puntos distintos de la ciudad. La dependencia detalló cada caso y pidió a la población evitar las zonas mencionadas mientras las autoridades atienden la situación.

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Hechos registrados en distintos sectores de Culiacán

El primer reporte ubicado por la SSP Sinaloa corresponde a la intersección de avenida Patria y México 68, donde se escucharon detonaciones de arma de fuego. La dependencia no precisó si el hecho dejó personas lesionadas ni las causas del enfrentamiento.

El segundo punto señalado fue la colonia Chapultepec, donde se reportó un automóvil incendiado. El comunicado no especificó el modelo del vehículo ni si el siniestro tuvo relación directa con los otros hechos reportados esa misma noche.

Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto. Captura de pantalla

El tercer incidente se ubicó en la zona de Gustavo Díaz Ordaz. Ahí, de acuerdo con la SSP Sinaloa, se registraron detonaciones de arma de fuego derivadas del robo de un vehículo. La dependencia no aportó datos adicionales sobre las personas involucradas ni sobre el estatus del automóvil sustraído.

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Los tres hechos fueron reportados en un lapso cercano, lo que llevó a la dependencia estatal a emitir de forma inmediata una alerta pública dirigida a los habitantes de Culiacán.

Despliegue de autoridades y recomendaciones a la ciudadanía

La SSP Sinaloa indicó que las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional ya se encuentran desplegadas en los puntos donde ocurrieron los hechos. Este grupo trabaja de manera conjunta para atender los reportes y brindar seguimiento a cada uno de los incidentes.

Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto. Imagen Ilustrativa Crédito: Cuartoscuro

La dependencia no detalló qué corporaciones específicas conforman el Grupo Interinstitucional en este operativo ni cuántos elementos fueron movilizados hacia las tres zonas señaladas. La recomendación busca evitar riesgos adicionales mientras las autoridades realizan las labores correspondientes en cada punto.

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La dependencia también pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con ello, busca evitar la propagación de información no verificada sobre los hechos ocurridos en Culiacán.

El comunicado cerró con el llamado a la ciudadanía para que atienda las indicaciones de las autoridades en caso de encontrarse cerca de alguna de las zonas mencionadas. La SSP Sinaloa no ofreció, hasta el momento de la publicación del reporte, un balance sobre personas detenidas, lesionadas o el estatus final de las investigaciones derivadas de los tres hechos registrados esa noche en Culiacán.

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Otro hecho violento se registro hoy en Jesus Maria

Los hechos reportados esta noche en distintos sectores de Culiacán se suman a un ataque registrado apenas unas horas antes en la sindicatura de Jesús María, ubicada a unos 30 kilómetros al norte de la capital sinaloense.

Según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, elementos de la Policía Federal fueron agredidos con armas de fuego mientras realizaban labores de vigilancia sobre la carretera federal México 15. Los uniformados repelieron el ataque y detuvieron a cuatro personas vinculadas al robo de vehículos, sin que se reportaran policías heridos.

Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto. Imagen Ilustrativa. Crédito: Cuartoscuro

Durante el operativo, las autoridades federales aseguraron tres armas de fuego, 30 cargadores, 502 cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) confirmó también el ataque y precisó que los uniformados realizaban recorridos de seguridad cuando fueron blanco de la agresión.

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Jesús María concentra una carga simbólica particular para las fuerzas de seguridad en Sinaloa. Fue en ese poblado, de poco más de cinco mil habitantes, donde el Ejército capturó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el 5 de enero de 2023. Aquel operativo dejó un saldo de 29 muertos y desató una ola de narcobloqueos y balaceras en Culiacán conocida como el Culiacanazo 2.0.

El ataque contra los policías en Jesús María se suma a una cadena de agresiones contra elementos de seguridad en Sinaloa durante 2026. De acuerdo con la organización Causa en Común, al menos 23 integrantes de instituciones de seguridad habían sido asesinados en el estado hasta el 13 de agosto de este año.

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