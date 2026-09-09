México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Tris, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la fortuna de este martes 8 de septiembre dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez finalizado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Tris

Tris Clásico

Sorteo: 36607

Resultado: 50024

Tris De las Siete

Sorteo: 36606

Resultado: 5979

Tris Extra

Sorteo: 36605

Resultado: 42724

Tris De las Tres

Sorteo: 36604

Resultado: 85064

Tris Medio Día

Sorteo: 36603

Resultado: 34482

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Qué documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quieres saber quiénes ganaron en Gana Gato? Aquí están los números afortunados

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

¿Quieres saber quiénes ganaron en Gana Gato? Aquí están los números afortunados

Josué Aguilar nos habla de “Guille y el nahual”, la obra de teatro que rescata al imaginario fantástico nacional

El actor platicó con Infobae México todo sobre su participación en el proyecto

Josué Aguilar nos habla de “Guille y el nahual”, la obra de teatro que rescata al imaginario fantástico nacional

Aprende a ver la NFL en México: guía de reglas, equipos y jugadas básicas previo al arranque de la temporada

Este año el deporte de las tacleadas regresará al estadio Azteca con el partido de los Vikingos de Minnesota contra San Francisco 49ers

Aprende a ver la NFL en México: guía de reglas, equipos y jugadas básicas previo al arranque de la temporada

Andrés Carreño nos habla de “El Gran Teatro del Mundo”, la obra que retrata la desigualdad social

En entrevista con “Infobae México”, el director contó todo sobre el proyecto

Andrés Carreño nos habla de “El Gran Teatro del Mundo”, la obra que retrata la desigualdad social

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Guerrero

El temblor aconteció a las 21:25 horas, a una distancia de 46 km de Zihuatanejo y tuvo una profundidad de 63.4 km

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Guerrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto

Detienen a dos integrantes de Los Chapitos por vínculos con el secuestro de los 10 mineros en Concordia, Sinaloa

Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

Aseguran más de 70 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión de tunas en la Aduana de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

¿Pierde otro proyecto? Gala Montes reacciona a su salida de Malinche, El Musical

¿Pierde otro proyecto? Gala Montes reacciona a su salida de Malinche, El Musical

Josué Aguilar nos habla de “Guille y el nahual”, la obra de teatro que rescata al imaginario fantástico nacional

Andrés Carreño nos habla de “El Gran Teatro del Mundo”, la obra que retrata la desigualdad social

Hermana de Gala Montes ignora su salida de La Casa de los Famosos y fans exigen que la ayude

Luis Chaparro se burla de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México: “Duré más yo en el exilio”

DEPORTES

Por qué Gilberto Mora no fue considerado dentro de los nominados al Balón de Oro 2026

Por qué Gilberto Mora no fue considerado dentro de los nominados al Balón de Oro 2026

Aprende a ver la NFL en México: guía de reglas, equipos y jugadas básicas previo al arranque de la temporada

La aclaración de Isaac ‘Pitbull’ Cruz sobre su cambio de equipo y cambiar a su padre por Eddy Reynoso: “No será la primera ocasión, ahí está el caso de Mayweather”

Cruz Azul dedica emotiva carta a Rubén Omar Romano tras finalizar su tratamiento y vencer al cáncer de próstata

Un perro invade el campo durante el juego Atlante vs Juárez y las reacciones de las jugadoras se vuelven virales