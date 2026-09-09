¿Habrá aumento en las pensiones para 2027? Gobierno de Sheinbaum destinará más de un billón de pesos para programas sociales

Gobierno de Sheinbaum destinará más de un billón de pesos para programas sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 fue entregado al Congreso de la Unión por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, donde se tiene contemplado un gasto que supera los 10 billones de pesos para el próximo año.

Dentro de esta propuesta destaca el fortalecimiento de los programas sociales, entre ellos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los apoyos que más interés genera entre millones de mexicanos y el que mayor presupuesto recibe año con año.

PUBLICIDAD

La propuesta contempla un gasto neto total de 10 billones 515.1 mil millones de pesos, una cifra que representa un incremento real de 0.7% frente al presupuesto aprobado para 2026, pese a lo anunciado, una de las preguntas que surge tras la presentación del proyecto es si este monto significa que habrá un nuevo aumento en las pensiones durante 2027.

Por ahora, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027 confirma que la pensión para adultos mayores tendrá recursos millonarios y conservará su carácter universal. Hasta el momento, el aumento del monto de pensión a cada usuario no se tiene previsto, sin embargo, año con año el monto incrementa de acuerdo con la inflación, así como otros programas sociales.

PUBLICIDAD

Edgar Amador entregó el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión. REUTERS/Raquel Cunha

¿Habrá aumento en la Pensión para Adultos Mayores en 2027?

La propuesta de presupuesto para 2027 contempla 543 mil 498.4 millones de pesos para la Pensión para Adultos Mayores, convirtiéndola en el programa social con la mayor asignación dentro de la lista de programas prioritarios.

Esto significa que el gobierno de Claudia Sheinbaum plantea mantener una fuerte cantidad de recursos para garantizar la continuidad del apoyo durante el próximo ejercicio fiscal. No obstante, es importante distinguir entre el presupuesto total destinado al programa y el monto que recibirá cada persona beneficiaria.

La cifra de 500 mil millones de pesos muestra la dimensión que tendrá el programa dentro de las finanzas públicas, pero el monto que finalmente recibirá cada beneficiario dependerá de las reglas y determinaciones correspondientes para el ejercicio 2027.

PUBLICIDAD

El programa de pensiones para adultos mayores se mantiene como prioridad para el presupuesto 2027.

Además, el proyecto plantea una política de gasto en la que los Programas para el Bienestar tienen un papel central, al considerarlos instrumentos para atender directamente a sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad.

Gobierno de Sheinbaum propone más de un billón de pesos para programas sociales

El monto destinado a los programas sociales prioritarios en 2027 asciende a 1 billón 25 mil 388.5 millones de pesos, esta cantidad agrupa diferentes apoyos dirigidos a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, estudiantes, trabajadores del campo y familias.

La Pensión para Adultos Mayores concentra poco más de la mitad de esta bolsa, mientras que otros programas también tendrán asignaciones importantes, cabe destacar que, más de 13 millones de personas en este sector reciben este programa social.

PUBLICIDAD

Entre los principales recursos propuestos para 2027 se encuentran:

Pensión para Adultos Mayores: 543 mil 498.4 millones de pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 59 mil 356.3 millones de pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 37 mil 436.3 millones de pesos.

Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras : 3 mil 418 millones de pesos.

Sembrando Vida: 40 mil 500 millones de pesos.

Salud Casa por Casa: 5 mil millones de pesos.

Jóvenes Construyendo el Futuro: 25 mil 985.3 millones de pesos.

Programas de Becas Benito Juárez: 190 mil 551.9 millones de pesos. Beca Rita Cetina: 133 mil 561.3 millones de pesos. Beca Nivel Medio Superior : 42 mil 932.4 millones de pesos. Jóvenes Escribiendo el Futuro : 13 mil 58.2 millones de pesos.

La Escuela es Nuestra: 20 mil millones de pesos.

Programa de Vivienda Social: 34 mil 353.9 millones de pesos.

El Congreso de la Unión deberá analizar el PEF 2027. REUTERS/Raquel Cunha

El presupuesto también contempla recursos para Producción para el Bienestar, Fertilizantes, Pesca, Leche para el Bienestar, Acopio para el Bienestar, Comercio Justo y otros programas destinados al campo, la vivienda y la atención social.

En conjunto, el Gobierno plantea que estos programas funcionen como una red de bienestar para reducir condiciones de vulnerabilidad, cerrar brechas sociales y ampliar oportunidades.

Para 2027, además, los programas sociales prioritarios representarán recursos equivalentes a 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la información presentada sobre el Paquete Económico.

Presupuesto para pensiones aumentará para 2027

El presupuesto destinado a las pensiones y programas de bienestar tendrá un incremento en 2027, de acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno federal. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se mantiene como el programa social con la mayor cantidad de recursos para el próximo año.

PUBLICIDAD

El presupuesto para la Pensión Adultos Mayores tuvo un incremento mayor al 3 por ciento en comparación con 2026.

La cifra cobra relevancia al compararla con el presupuesto aprobado para 2026, cuando el programa contó con 526 mil 508 millones de pesos. Esto significa que, en términos nominales, la bolsa propuesta para 2027 sería alrededor de 16 mil 990 millones de pesos mayor, un incremento de aproximadamente 3.2%.

El aumento del presupuesto total del programa, sin embargo, no significa automáticamente que la pensión individual subirá en la misma proporción. Se trata de los recursos que el Gobierno pretende destinar al programa durante todo 2027, mientras que el monto que recibirá cada beneficiario dependerá de la determinación correspondiente para los pagos del próximo año.

PUBLICIDAD