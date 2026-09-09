Hermana de Gala Montes ignora su salida de La Casa de los Famosos y fans exigen que la ayude

Gala Montes y Beba Montes - (Instagram)

Guardar

Gala Montes abandonó La Casa de los Famosos México 2026 apenas 48 horas después de haber ingresado como participante sorpresa, y horas más tarde surgió una versión que contradice la explicación oficial del reality sobre los motivos de su salida.

La producción del programa de Televisa difundió un comunicado el martes 8 de septiembre a las 16:20 horas en el que atribuyó la salida a una decisión voluntaria de la actriz. “Informamos a nuestros seguidores que Gala decidió voluntariamente salir y con ello terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, señaló el mensaje publicado en Instagram.

PUBLICIDAD

Montes había ingresado el domingo 6 de septiembre tras la eliminación de Flor Vigna, con el objetivo declarado por la producción de sumar a una participante frontal y crítica capaz de modificar la dinámica del reality. Su estancia dentro de la casa sumó apenas dos días antes de formalizarse la salida.

Beba Montes ignora la situación de Gala y los fans le piden que la ayude

(Instagram/ @labebamontes)

En su cuenta oficial de Instagram, Beba Montes compartió un par de videos con su hija, la sobrina de Gala Montes que no ha podido ver desde tiempo y que ha provocado parte de su inestabilidad emocional, este gesto los fans lo tomaron como un forma de ignorar lo que está pasando con su hermana.

PUBLICIDAD

En los comentarios de la publicación, los fans le piden a Beba Montes que se acerque a su hermana, ya que en estos momentos necesita de su familia para salir de la situación en la que se encuentra.

“Antes que sea tarde y luego te arrepientas Beba, Gala es tu hermana, ayudala, busquen ambas algún sitio de reposo, y donde ella pueda recuperar su brillo y pueda estar bien y volver a abrazar a su sobrina, no dejes ir a Gala, ella te necesita ustedes dos sufrieron con una mamá como les toco. Por Tu hijita, ayuda a la tía, busquen ayuda juntas”, fue uno de los comentarios.

PUBLICIDAD

“Eres mas madura que Gala y ella no esta bien, espero puedas acercarte y ofrecer ayuda, no lo hagas por ti ni por ella, hazlo para q tu hija sepa, que a pesar de las dificultades, la familia no se abandona”, comentó una usuaria.

Fans le piden a Beba Montes que ayude a Gala (Captura)

Versiones aseguran que Gala Montes agredió a personal de producción

La versión oficial contrasta con el relato difundido por Chamonic, cuenta de Instagram especializada en espectáculos, que sostiene que la salida no fue voluntaria y que la actriz habría protagonizado un incidente durante una prueba interna del programa.

Según el relato de la cuenta, el episodio ocurrió durante una llamada de Zoom vinculada a la prueba de presupuesto. “Me dicen que Gala cuando fue al Zoom estaba muy descontrolada y se quería salir, pero no podían dejarla ir, estaba mal”, relató la cuenta.

PUBLICIDAD

La cuenta añadió un dato sobre el desenlace del episodio: “Me dicen que agredió a uno de producción y del staff, fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella”. De acuerdo con la publicación, una psicóloga y un médico atendieron a Montes mientras esperaba la llegada de sus allegados.

Los memes y burlas que desató el fugaz paso de Gala Montes por La Casa de los Famosos 2026 (Captura de pantalla)

Chamonic planteó además una hipótesis sin confirmar sobre el estado de la actriz: “Si me dicen que estaba pasando por el momento de la abstinencia de consumir, pero solo que consume, que no sabemos qué sea”. La cuenta cerró su versión con una afirmación tajante: “No salió por su voluntad, la sacaron porque agredió a uno de producción, como les dije”.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ni la producción de La Casa de los Famosos México ni Gala Montes han confirmado públicamente la presunta agresión ni el episodio de descontrol descrito por la cuenta de espectáculos.

Gala Montes rompe el silencio horas después con un mensaje desde su casa

Horas después de su salida, Gala Montes publicó una historia de Instagram grabada acostada en una cama, con las luces apagadas, en la que aseguró encontrarse “bien” y “descansando”. La actriz atribuyó su estado al cansancio por el ejercicio que realizaba junto al cantante Yahir dentro de la competencia.

Gala Montes comparte historia de Instagram y asegura que está bien tras salir de La Casa de los Famosos México

Montes adelantó que en los próximos días dará detalles de lo ocurrido, aunque no ofreció una explicación concreta sobre los motivos de su salida abrupta ni mencionó el episodio de descontrol ni las versiones sobre una posible agresión a personal de producción.

PUBLICIDAD