Asesinan a Amy Navarrete, excandidata del PVEM en Oaxaca, durante fiesta patronal: qué se sabe del crimen

Amy Navarrete fue asesinada a balazos este 8 de septiembre. (Captura de pantalla)

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La excandidata a la presidencia municipal de Matías Romero, Amy Navarrete Arriola, fue asesinada a balazos la noche del martes 8 de septiembre durante la celebración tradicional del “Lavado de Ollas” en la comunidad de Paso Guayabo, Oaxaca. En el ataque también murieron su fotógrafo y un tercer hombre que permanece sin identificar oficialmente.

De acuerdo con la información de medios locales, dos sujetos armados llegaron en una camioneta y dispararon justo en la entrada de Paso Guayabo, donde se realizaba la fiesta patronal del pueblo en honor a la Virgen de la Natividad. Según testimonios los agresores abrieron fuego directamente contra Navarrete Arriola.

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Inicialmente trascendió que Navarrete había sido trasladada para recibir atención médica tras el ataque. Minutos después se confirmó que las heridas por los impactos de bala le habían provocado la muerte en el lugar. Los cuerpos de las tres víctimas quedaron tendidos en la zona de la celebración, rodeados de casquillos de bala que después fueron recolectados como indicios.

Era excandidata del PVEM y habría buscado una nueva postulación

Amy Navarrete, excandidata a la alcaldía de Matías Romero, fue asesinada a balazos. (Facebook)

Amy Navarrete Arriola era originaria de Matías Romero, maestra en Derecho y madre de familia. Su participación en la vida pública del municipio era constante: compartía en redes sociales su presencia en eventos culturales y comunitarios ligados a la promoción de su tierra natal.

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En la elección municipal anterior contendió por la presidencia de Matías Romero bajo las siglas del PVEM. Según medios, se dice de manera extraoficial que para el proceso electoral 2026-2027 se habría convertido en aspirante del PAN a la misma alcaldía.

El crimen ocurrió apenas 24 horas después del arranque formal del proceso electoral en Oaxaca.

Cabe destacar que en el 2021 el esposo de Navarrete, Enrique Pacheco, fue asesinado a balazos, lo que alimentó la hipótesis de si el caso pudiera estar relacionado.

La Fiscalía investiga el triple homicidio

(Captura de pantalla)

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desplegó las primeras acciones ministeriales a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec. Un equipo multidisciplinario acudió al sitio para acordonar el área, procesar la escena del crimen y realizar el levantamiento de los cuerpos.

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En su comunicado oficial, la Fiscalía precisó que “un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas”. Según el documento de la FGEO, en el lugar murieron una mujer identificada con las iniciales A.N.A. y un hombre con las iniciales F.M.M., señalado por medios locales como el fotógrafo de la excandidata.

La tercera víctima masculina permanece, de acuerdo con la Fiscalía, en calidad de desconocida. Extraoficialmente, algunos medios identificaron a esta tercera víctima como “Carlos N.”.

Elementos de la Policía Estatal y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron para establecer un perímetro de seguridad y recabar indicios relacionados con el ataque. Los datos preliminares indicaron que los agresores huyeron en una camioneta cuyas características se desconocen.

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Diputada y gobernador exigen justicia

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El gobernador Salomón Jara Cruz se pronunció a través de sus redes sociales. “Condeno enérgicamente los hechos ocurridos en Paso Guayabo, Matías Romero, donde lamentablemente tres personas perdieron la vida”, escribió el mandatario estatal.

Jara Cruz afirmó que instruyó mantener presencia y coordinación permanente en la zona tras el ataque. Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo y reforzaron las labores de patrullaje y vigilancia preventiva en Paso Guayabo y sus alrededores. “En Oaxaca, no habrá impunidad”, concluyó el gobernador en su publicación.

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La diputada federal Aracely Cruz condenó el asesinato en un comunicado difundido horas después del ataque. “Tuve el gusto de conocer a Amy y lamento profundamente su muerte. Duele y lastima que la violencia haya truncado la vida, los sueños y las aspiraciones de una mujer que decidió participar en la política”, escribió la legisladora.

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Cruz exigió a la Fiscalía y a las autoridades competentes “una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género”. “Basta de maquillar cifras y simular resultados: deben esclarecer este crimen y todos los anteriores. Exigimos justicia. La democracia no puede escribirse con sangre ni sobre los cuerpos de las mujeres”, añadió en su mensaje.

Organizaciones como Sabuesos Guerreras, A.C. también lamentaron el asesinato.