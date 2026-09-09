México

Chispazo: todos los números ganadores del sorteo del 8 de septiembre

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 8 de septiembre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 12239.

Número ganador: 06-08-11-13-19.

Chispazo Clásico

Sorteo: 12240.

Número ganador: 09-11-12-13-22.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo?

Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las fotos de Renata Notni y Alejandro Speitzer en Italia que encendieron rumores de romance tras su ruptura con Diego Boneta

Los actores viajaron a Monza para cumplir con compromisos comerciales, lo que desató especulaciones entre sus seguidores tras la reciente soltería de la modelo

Las fotos de Renata Notni y Alejandro Speitzer en Italia que encendieron rumores de romance tras su ruptura con Diego Boneta

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto

La advertencia surge tras reportes casi simultáneos desde las 19:30 horas en la capital sinaloense, con llamados a seguir canales oficiales y alejarse de áreas atendidas por las fuerzas de seguridad

Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto

Las últimas previsiones para Culiacán Rosales: temperatura, lluvias y viento este 9 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Culiacán Rosales: temperatura, lluvias y viento este 9 de septiembre

Santiago Ixcuintla: el pronóstico del clima para este 9 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Santiago Ixcuintla: el pronóstico del clima para este 9 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Autoridades reportan hechos violentos en Culiacán: solicitan a la población evitar zonas de conflicto

Detienen a dos integrantes de Los Chapitos por vínculos con el secuestro de los 10 mineros en Concordia, Sinaloa

Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

Aseguran más de 70 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión de tunas en la Aduana de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Gala Montes ignora su salida de La Casa de los Famosos y fans exigen que la ayude

Hermana de Gala Montes ignora su salida de La Casa de los Famosos y fans exigen que la ayude

Luis Chaparro se burla de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México: “Duré más yo en el exilio”

Las fotos de Renata Notni y Alejandro Speitzer en Italia que encendieron rumores de romance tras su ruptura con Diego Boneta

Aldo Rendón comparte nuevos detalles sobre el estado de su hígado

Flor Vigna reacciona a la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos 2026, “perdidos estamos todos”

DEPORTES

Aprende a ver la NFL en México: guía de reglas, equipos y jugadas básicas previo al arranque de la temporada

Aprende a ver la NFL en México: guía de reglas, equipos y jugadas básicas previo al arranque de la temporada

Cruz Azul dedica emotiva carta a Rubén Omar Romano tras finalizar su tratamiento y vencer al cáncer

Un perro invade el campo durante el juego Atlante vs Juárez y las reacciones de las jugadoras se vuelven virales

Rafa Márquez visita al Atlas en su primera gira por clubes de Liga MX: ¿Cuál es el objetivo del Tri?

Convocatoria de Julián Quiñones con la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA estaría en peligro