México

Las fotos de Renata Notni y Alejandro Speitzer en Italia que encendieron rumores de romance tras su ruptura con Diego Boneta

Los actores viajaron a Monza para cumplir con compromisos comerciales, lo que desató especulaciones entre sus seguidores tras la reciente soltería de la modelo

Renata Notni y Alejandro Speitzer viajaron a Monza como embajadores comerciales.
Renata Notni y Alejandro Speitzer viajaron a Monza como embajadores comerciales de una marca de whisky. (IG: rennotni)
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Los actores Renata Notni y Alejandro Speitzer desencadenaron especulaciones sobre un posible vínculo sentimental tras difundir fotografías juntos en Europa.

Las publicaciones ocurrieron este 8 de septiembre a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

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La actriz mexicana, Renata Notni, concluyó en marzo pasado una relación de casi cinco años con el actor Diego Boneta.

La reaparición de la modelo junto a Alejandro Speitzer en un viaje internacional motivó reacciones entre sus seguidores sobre su estado sentimental y una posible relación.

Ambas figuras del espectáculo compartieron imágenes tomadas durante el Gran Premio de la Fórmula 1 en Monza.

La estadía en territorio italiano formó parte de un compromiso publicitario comercial con la marca de bebidas.

La interacción en Italia responde a compromisos publicitarios conjuntos

A pesar del revuelo generado en plataformas digitales, los intérpretes precisaron que el viaje respondió a motivos estrictamente laborales.

Notni y Speitzer asistieron al evento deportivo como embajadores de una reconocida marca de whisky.

La protagonista de telenovelas acompañó su galería fotográfica con un mensaje explicativo sobre las actividades realizadas en el circuito automovilístico.

“Pasamos una semana increíble en Monza, viviendo la emoción del Gran Premio y descubriendo mucho más de todo lo que hay detrás del mundo de Chivas Regal”, expresó Renata Notni.

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Por su parte, el actor de la serie Oscuro deseo difundió un mensaje paralelo en su perfil personal.

“Monza fue días con amigos y la emoción del Gran Premio. Una semana para disfrutar y celebrar la maestría en todas sus formas”, escribió Alejando Speitzer.

Los mensajes de ambos artistas incluyeron la etiqueta explícita de contenido publicitario. La precisión buscó aclarar la naturaleza del viaje ante los comentarios de los internautas que especulaban sobre un noviazgo.

El actor de Oscuro deseo aclaró en sus redes sociales que la estancia en Italia se trató de días de trabajo.
El actor de Oscuro deseo aclaró en sus redes sociales que la estancia en Italia se trató de días de trabajo y convivencia entre amigos. (IG: alejandrospeitzer)

Las coincidencias profesionales entre ambos actores son constantes

Esta no representa la primera ocasión en que los actores, ambos de 31 años coinciden en proyectos comerciales o eventos deportivos internacionales, ambos asistieron previamente a actividades vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante dicho torneo deportivo, Renta Notni y Alejandro Speitzer coincidieron en recintos de Ciudad de México para presenciar los encuentros futbolísticos.

En esos mismos recintos estuvo presente el actor Diego Boneta, aunque sin mantener convivencia directa con su expareja.

Los seguidores de Renata Notni expresaron posturas divididas en las secciones de comentarios de Instagram.

Un sector de la audiencia respaldó una eventual relación de pareja, mientras otros usuarios solicitaron normalizar la amistad entre hombres y mujeres en la industria.

Hasta el momento, ni Renata Notni ni Alejandro Speitzer han emitido declaraciones adicionales sobre los rumores de romance.

Ambos actores mantienen su enfoque en la difusión de sus proyectos profesionales y compromisos comerciales.

La actriz y el modelo han coincidido anteriormente en diversos proyectos comerciales
La actriz y el modelo han coincidido anteriormente en diversos proyectos comerciales y compromisos deportivos. (IG: alejandrospeitzer)

El término del noviazgo con Diego Boneta ocurrió a principios de año

El vínculo sentimental entre Renata Notni y Diego Boneta figuró durante años como uno de los más seguidos por la prensa de espectáculos en México.

La pareja inició su noviazgo en 2021 y se consolidó en eventos públicos nacionales e internacionales como una de las parejas más importantes del entretenimiento nacional.

El distanciamiento entre ambos comenzó a especularse a principios de 2026, la separación formal quedó confirmada a finales del primer trimestre del año, dando fin a una etapa de casi cinco años de convivencia.

Diego Boneta y Renata Notni revelaron que viven juntos.
Renata Notni concluyó su relación de casi cinco años con el actor Diego Boneta a finales del primer trimestre de 2026. (@diego, Instagram)

Tras la ruptura, Notni retomó sus actividades laborales y apariciones públicas en eventos de moda y deportes en distintas partes del mundo. La actriz ha evitado profundizar en los motivos que llevaron al término de su relación previa.

Por su parte, Diego Boneta continúa con la grabación de proyectos cinematográficos y apariciones en eventos públicos de manera independiente. Ninguno de los dos ha confirmado nuevos compromisos sentimentales oficiales hasta la fecha.

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