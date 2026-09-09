Paquete Económico 2027 continúa con apoyos a Pemex: gobierno de Sheinbaum no cumple promesa de “autosuficiencia”

Pemex seguirá recibiendo apoyos del gobierno federal en 2027. Crédito: X / @Pemex

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Tras la entrega del Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión, se pudo saber que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo contempla una transferencia de 81 mil 100 millones de pesos para Petróleos Mexicanos (Pemex).

El tema no es menor, porque el gobierno federal se había planteado que la petrolera dejará de depender de recursos presupuestarios el año que entra, algo que no va a pasar y se confirmó este martes 8 de septiembre.

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De acuerdo con el documento, la empresa pública del Estado tendrá un gasto programable de 527 mil 121.9 millones de pesos en 2027.

Sin embargo, el presupuesto propuesto para la empresa encabezada por Juan Carlos Carpio Fragoso representa una reducción de 1.3 por ciento en términos reales frente a lo aprobado para 2026.

Paquete Económico 2027 le va “echar una manita” a Pemex

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, los cuantiosos recursos para la empresa pública del Estado serán destinados al pago de amortizaciones de deuda y créditos bancarios contratados en ejercicios anteriores.

Cabe señalar que la medida contrasta con lo que Sheinbaum Pardo proyectó para la petrolera estatal desde agosto de 2025:

Que Pemex pudiera solventar sus obligaciones financieras sin requerir apoyos del presupuesto público adicionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se propone para la petrolera un techo de endeudamiento interno de 160 mil 600 millones de pesos y uno externo de cinco mil 259.4 millones de dólares.

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Sheinbaum presupuesto, en 2025, que “Pemex sale solito”

Durante la presentación de la estrategia financiera de Pemex, el 5 de agosto del año pasado, Claudia Sheinbaum explicó que los elevados vencimientos de deuda obligaban al gobierno federal a respaldar a la empresa energética del Estado durante 2025 y 2026.

“Pemex sale solito a partir de 2027”, sostuvo la mandataria, quien explicó que la petrolera dejaría de depender de Hacienda para cubrir amortizaciones y pagos de deuda.

Lo anterior, consta en la versión estenográfica oficial de aquella conferencia presidencial.

La estrategia expuesta, en ese momento, buscaba mejorar el perfil de vencimientos de Pemex, fortalecer su liquidez, financiar inversión productiva y atender de forma simultánea la deuda financiera y la comercial.

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Falla el pronóstico de la presidenta, pero le dan menos recursos a la petrolera

Poco más de un año después del anuncio antes descrito, el Proyecto Económico 2027 mantiene el respaldo del gobierno federal.

Sin embargo, la transferencia propuesta es menor frente al respaldo presupuestario de este 2026. De acuerdo con Bloomberg, los 81 mil 100 millones de pesos son 69 por ciento menos a los recursos inyectados durante el ejercicio previo.

La deuda de Pemex a proveedores y contratistas fue restructurada para terminar de pagar en 2033. Crédito: Getty Images

Hacienda espera un superávit en Pemex por 95 mil millones de pesos

Al entregar el Paquete Económico, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, indicó que Pemex proyecta un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, resultado del esfuerzo de la petrolera y de la transferencia federal orientada a fortalecer su posición financiera y a reducir de forma gradual su endeudamiento.

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El esquema establece que ese apoyo tenga como contraparte una mejora equivalente en el balance financiero de Pemex, con el fin de evitar un aumento del déficit presupuestario consolidado entre el gobierno federal y la empresa.

Deuda sigue poniendo en jaque a Petróleos Mexicanos

Pese a los pronósticos optimistas de Palacio Nacional, la realidad es que la situación financiera de Pemex ha obligado al gobierno de Sheinbaum a poner en marcha distintos mecanismos para atender sus obligaciones.

Incluso, en agosto de 2025, la propia mandataria explicó que Pemex afrontaba amortizaciones particularmente elevadas durante 2025 y 2026, por lo que la SHCP iba a intervenir para reducir esa presión.

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Aquella ocasión, la presidenta reveló que el objetivo gubernamental era que la empresa generara suficientes ingresos para cubrir sus propias amortizaciones y no necesitara de recursos adicionales del presupuesto.

A tanker truck of the Mexican state oil firm Pemex's drives from Monterrey to Cadereyta Jimenez, in Guadalupe, Mexico, March 18, 2026. REUTERS/Daniel Becerril (Reuters)

Las metas de producción y obligaciones de Pemex

Actualmente, la producción de la petrolera se ubica en alrededor de 1.65 millones de barriles diarios, mientras la deuda financiera de la empresa ronda los 77 mil 500 millones de dólares y los adeudos con proveedores ascienden a unos 21 mil 400 millones de dólares.

La cifra de producción coincide con la que reconoció Sheinbaum durante la presentación del plan de Pemex en agosto de 2025, cuando señaló que la empresa producía alrededor de 1.65 millones de barriles diarios y fijó como meta llegar a 1.8 millones de barriles diarios.

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