EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de septiembre

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Provial reportó cierres en el Centro Histórico, la ruta Interamericana, la ruta al Atlántico, la carretera a El Salvador y varios puntos de Zacapa, Cobán y Escuintla. (Redes sociales)

La movilización con mayor recorrido está convocada a las 10:00 horas por la Fundación Un Respiro para la Vida, que marchará del Monumento a Cuauhtémoc hacia la Cámara de Diputados. Las y los participantes exigirán que se garanticen servicios de diagnóstico y tratamiento para pacientes con fibrosis quística, así como la incorporación del medicamento Trikafta al cuadro básico de salud. Se prevé la asistencia de unas 120 personas.

En el Centro Histórico, la colectiva Equis, Justicia para las Mujeres realizará una concentración a las 10:00 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en inmediaciones de Palacio Nacional. Demandan la revisión de un caso de presuntas violaciones al debido proceso y la anulación de una sentencia por secuestro. La autoridad no descarta afectaciones viales durante sus actividades.

A la misma hora, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se concentrará en oficinas de la Comisión Nacional del Agua, en avenida Insurgentes Sur 2416, colonia Copilco el Bajo, Coyoacán. El contingente, estimado en 200 personas, solicitará acceso equitativo al agua para productores del campo, infraestructura hidráulica rural y transparencia en la gestión hídrica.

También habrá una jornada itinerante de la Plataforma 4:20, programada para las 12:00 horas en tres puntos: el Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc; el cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la Narvarte Poniente; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero. Realizarán recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos.

Entre otras actividades previstas están:

10:30 horas: Colectivo Queremos Trabajo Digno , en la Secretaría de Administración y Finanzas, avenida Niños Héroes 65, colonia Doctores, para protestar contra despidos en el DIF.

13:00 horas: Colectivo Casanova, en el CCH Vallejo, para instalar un tendedero de denuncias contra presuntos acosadores y violentadores.

Durante el día: Jueces y magistrados en retiro acudirán al Senado de la República para exigir pagos de indemnizaciones y pensiones complementarias.

Durante el día: El Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en avenida México-Coyoacán.

Durante el día: El Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes estará en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa.

Asimismo, se contemplan dos rodadas ciclistas a las 06:00 horas, ambas con salida desde Coyoacán: una hacia el Ajusco, con punto de reunión en Ciclópolis, sobre Miguel Ángel de Quevedo; y otra rumbo a Los Dinamos, desde People for Bikes Coyoacán.