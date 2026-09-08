México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

La Ciudad de México tendrá este martes 8 de septiembre una marcha, concentraciones sociales, citas en dependencias públicas y dos rodadas ciclistas, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la SSC-CDMX. Las principales afectaciones viales se esperan en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:12 hsHoy
Los bloqueos en Guatemala interrumpieron rutas principales este 7 de septiembre en la segunda semana de protestas por el alza de los combustibles y la canasta básica.
Provial reportó cierres en el Centro Histórico, la ruta Interamericana, la ruta al Atlántico, la carretera a El Salvador y varios puntos de Zacapa, Cobán y Escuintla. (Redes sociales)

La movilización con mayor recorrido está convocada a las 10:00 horas por la Fundación Un Respiro para la Vida, que marchará del Monumento a Cuauhtémoc hacia la Cámara de Diputados. Las y los participantes exigirán que se garanticen servicios de diagnóstico y tratamiento para pacientes con fibrosis quística, así como la incorporación del medicamento Trikafta al cuadro básico de salud. Se prevé la asistencia de unas 120 personas.

En el Centro Histórico, la colectiva Equis, Justicia para las Mujeres realizará una concentración a las 10:00 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en inmediaciones de Palacio Nacional. Demandan la revisión de un caso de presuntas violaciones al debido proceso y la anulación de una sentencia por secuestro. La autoridad no descarta afectaciones viales durante sus actividades.

A la misma hora, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas se concentrará en oficinas de la Comisión Nacional del Agua, en avenida Insurgentes Sur 2416, colonia Copilco el Bajo, Coyoacán. El contingente, estimado en 200 personas, solicitará acceso equitativo al agua para productores del campo, infraestructura hidráulica rural y transparencia en la gestión hídrica.

También habrá una jornada itinerante de la Plataforma 4:20, programada para las 12:00 horas en tres puntos: el Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc; el cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la Narvarte Poniente; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero. Realizarán recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos.

Entre otras actividades previstas están:

  • 10:30 horas: Colectivo Queremos Trabajo Digno, en la Secretaría de Administración y Finanzas, avenida Niños Héroes 65, colonia Doctores, para protestar contra despidos en el DIF.
  • 13:00 horas: Colectivo Casanova, en el CCH Vallejo, para instalar un tendedero de denuncias contra presuntos acosadores y violentadores.
  • Durante el día: Jueces y magistrados en retiro acudirán al Senado de la República para exigir pagos de indemnizaciones y pensiones complementarias.
  • Durante el día: El Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en avenida México-Coyoacán.
  • Durante el día: El Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes estará en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa.

Asimismo, se contemplan dos rodadas ciclistas a las 06:00 horas, ambas con salida desde Coyoacán: una hacia el Ajusco, con punto de reunión en Ciclópolis, sobre Miguel Ángel de Quevedo; y otra rumbo a Los Dinamos, desde People for Bikes Coyoacán.

Como parte de los eventos que podrían generar mayor afluencia, destaca una peregrinación de la empresa mexicana de lucha libre AAA, a las 11:00 horas, desde las escaleras del Auditorio Nacional hacia la Basílica de Guadalupe. Además, continúa la fiesta patronal en honor al Señor de la Misericordia, en el pueblo de Los Reyes Hueytlilac, Coyoacán.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXmexico-serviciosmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre?

Cuándo inician los frentes fríos en México: Conagua prevé 56 sistemas para la temporada 2026-2027

La Conagua detalla el calendario de los 56 frentes fríos que llegarán a México

Cuándo inician los frentes fríos en México: Conagua prevé 56 sistemas para la temporada 2026-2027

Julieta Ramírez, senadora de Morena, estaría negociando con el Departamento de Justicia de EEUU para ser testigo colaborador

La senadora con licencia no tardó en reaccionar y negó los hechos

Julieta Ramírez, senadora de Morena, estaría negociando con el Departamento de Justicia de EEUU para ser testigo colaborador

Asesinato de Farath Coronel: exasistente acusa al vidente de presunta violación, amenazas y explotación laboral

Farath Coronel fue asesinado el 4 de septiembre en Cuautitlán Izcalli; por los hechos hay un detenido, su exescolta Elías “N”

Asesinato de Farath Coronel: exasistente acusa al vidente de presunta violación, amenazas y explotación laboral

“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”

El grupo criminal amenazó también con atacar a miembros de la Marina, el Ejército y la Policía Estatal

“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más allá de la sociedad llegará a Netflix tras su premiere en el Festival de San Sebastián

Más allá de la sociedad llegará a Netflix tras su premiere en el Festival de San Sebastián

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 6

Tiempo en el AMBA: se esperan máximas de 20 grados esta semana antes de que regrese el frío polar

7 pasos clave para sostener metas personales con rutinas realistas y apoyo cotidiano

Qué alimentos pueden favorecer la producción de colágeno, según una experta

INFOBAE AMÉRICA

El mercado laboral de Estados Unidos invierte la ecuación: más empleo para jóvenes sin título universitario y más dificultades para graduados

El mercado laboral de Estados Unidos invierte la ecuación: más empleo para jóvenes sin título universitario y más dificultades para graduados

Los estudiantes de cine ya no terminan las películas: en Indiana solo el 20% llegó al final

Un incendio en Texas sigue activo desde hace dos semanas: más de 30.000 hectáreas ​​arrasadas y al menos 150 estructuras destruidas

Más allá de la sociedad llegará a Netflix tras su premiere en el Festival de San Sebastián

El Pelón, el asesino serial que mató desde adolescente en Uruguay, fue condenado con la pena máxima

DEPORTES

Béisbol, fútbol americano y duelo: el difícil regreso del deporte a Nueva York después del 11 de septiembre

Béisbol, fútbol americano y duelo: el difícil regreso del deporte a Nueva York después del 11 de septiembre

Platense visitará al Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La selección argentina enfrentará a Benín en su segundo partido en el Mundial Sub 20 femenino: todo lo que hay que saber

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

Comienza la Fase Liga de la Champions League: fixture, candidatos, revelaciones, formato y todo lo que hay que saber