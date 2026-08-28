Rafa Márquez presenta oficialmente a su cuerpo técnico en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

(Ilustración: Jesús Aviles)

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Después de un Mundial 2026 que dejó buenas sensaciones alrededor de la Selección Nacional de México, el proyecto encabezado por Rafael Márquez comienza una nueva etapa con la mirada puesta en el proceso que culminará en la Copa del Mundo de 2030.

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer al grupo de especialistas que acompañará al histórico exdefensor durante su gestión al frente del representativo nacional. El equipo estará integrado por Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor como entrenador de porteros y Pol Lorente como preparador físico.

La apuesta reúne distintas generaciones y perfiles profesionales, pero con un punto en común: experiencia en algunos de los escenarios más importantes del futbol internacional.

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Entre los integrantes existen antecedentes en Copas del Mundo, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y selecciones nacionales, por lo que Márquez contará con un equipo de trabajo de amplio recorrido.

Juan Manuel Lillo, el hombre de mayor experiencia

(Cortesía: FMF)

Uno de los nombres más destacados es Juan Manuel Lillo, entrenador que acumula más de cuatro décadas de experiencia en los banquillos.

Comenzó su carrera como técnico cuando apenas tenía 16 años y consiguió dos ascensos consecutivos con la UD Salamanca. Posteriormente, con 29 años, se convirtió en el entrenador más joven en dirigir en LaLiga.

Su trayectoria lo llevó por clubes de España, México, Colombia, Japón, China y Catar, además de diferentes cuerpos técnicos internacionales.

Su historia también está relacionada con Pep Guardiola. Durante su paso por Dorados de Sinaloa, Lillo dirigió al español durante la última etapa de su carrera como futbolista. Años después, ambos volvieron a coincidir, esta vez en el Manchester City, donde Lillo fue auxiliar de Guardiola en dos periodos.

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Durante esas etapas, el club inglés conquistó títulos como la Premier League, la Copa de la Liga y la Community Shield.

Guardado regresa al Tri, ahora como auxiliar

(Cortesía: FMF)

El nombramiento de Andrés Guardado representa uno de los elementos más simbólicos del nuevo proyecto.

El exmediocampista disputó cinco Copas del Mundo, 13 partidos mundialistas y más de 500 encuentros oficiales en clubes europeos. Además, fue capitán de México y posee el récord de mayor número de apariciones con la Selección Nacional, con 182 partidos.

Ahora iniciará una nueva etapa desde el banquillo.

Su incorporación permitirá reunir nuevamente a dos históricos capitanes mexicanos: Guardado y Márquez compartieron los Mundiales de 2006, 2010, 2014 y 2018. Entre ambos acumulan diez participaciones mundialistas y 32 partidos en la máxima competencia de selecciones.

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Guardado comenzó su preparación como entrenador en 2025, trabajando con el Betis Sub-19.

Un cuerpo técnico con experiencia internacional

(Cortesía: FMF)

Vidal Paloma será otro de los auxiliares. Su trayectoria se encuentra vinculada con la formación de entrenadores, la metodología y el análisis técnico-táctico. También ha participado como instructor en programas internacionales relacionados con la Real Federación Española de Futbol y el Programa Forward de FIFA.

(Cortesía: FMF)

Por su parte, Xabier Mancisidor llegará como especialista en porteros después de una extensa trayectoria. Trabajó 11 años en la Real Sociedad y posteriormente acompañó a Manuel Pellegrini en Real Madrid, Málaga y Manchester City.

En el conjunto inglés permaneció durante 13 temporadas, incluida prácticamente toda la etapa de Guardiola. A lo largo de su carrera trabajó con guardametas como Iker Casillas, Claudio Bravo, Ederson y Stefan Ortega.

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(Cortesía: FMF)

Finalmente, Pol Lorente será el encargado de la preparación física. Su relación laboral con Javier Aguirre comenzó en la Selección de Egipto en 2018 y posteriormente continuó en Leganés, Monterrey y Mallorca. Desde 2024 forma parte de la Selección Mexicana.

El nuevo Tri ya tiene partidos en septiembre

El debut de este nuevo proyecto llegará durante las próximas fechas FIFA. México tendrá una gira por Estados Unidos con cuatro compromisos.

El 26 de septiembre enfrentará a Colombia en Baltimore; tres días después se medirá con Perú en Harrison, Nueva Jersey. Posteriormente, el 3 de octubre jugará ante Estados Unidos en Glendale, Arizona, y cerrará la gira el 6 de octubre frente a Chile en Los Ángeles.

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Con este grupo, Rafael Márquez inicia oficialmente su proyecto rumbo al ciclo 2026-2030, combinando experiencia mundialista, conocimiento del futbol europeo y elementos que conocen de primera mano el funcionamiento de la Selección Nacional.

En los próximos días, el nuevo cuerpo técnico será presentado formalmente ante los medios de comunicación y la afición mexicana.