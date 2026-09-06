México Deportes

Guillermo Almada confiesa que la eliminación de Leagues Cup ante Monterrey dejó heridas abiertas en América

El uruguayo reveló que el vestidor hizo “el duelo” y pidió convertir la frustración en empuje para el juego por el tercer lugar contra León

Almada señaló al arbitraje de Erik Yair Miranda y reclamó un penal sobre Henry Martín y una jugada de Orbelín Pineda, aunque aceptó que su equipo pudo sentenciar antes el partido. (Fotos: REUTERS/Eloisa Sanchez - X/ @Rayados)
Almada señaló al arbitraje de Erik Yair Miranda y reclamó un penal sobre Henry Martín y una jugada de Orbelín Pineda, aunque aceptó que su equipo pudo sentenciar antes el partido. (Fotos: REUTERS/Eloisa Sanchez - X/ @Rayados)
Guardar

La derrota del América frente a Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup 2026 no fue un simple resultado adverso. Guillermo Almada reconoció que el vestidor azulcrema quedó golpeado y que el grupo tuvo que “hacer el duelo” para encarar el partido por el tercer lugar contra León.

El técnico uruguayo habló con franqueza sobre las emociones de sus jugadores, la responsabilidad de defender al club y la necesidad de transformar la frustración en resiliencia.

PUBLICIDAD

Guillermo Almada reconoce que la derrota del América ante Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup 2026 dejó golpeado al vestidor azulcrema. (X/ @ClubAmerica)
Guillermo Almada reconoce que la derrota del América ante Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup 2026 dejó golpeado al vestidor azulcrema. (X/ @ClubAmerica)

El discurso de Almada en los últimos días se ha movido entre la autocrítica deportiva, las protestas contra el arbitraje y las nuevas incorporaciones como la de Carlos Álvarez.

En medio de la polémica, las Águilas buscan reafirmar su identidad institucional y proyectar un futuro competitivo positivo.

América buscará sanar las heridas en el duelo por el tercer lugar contra León

El primer eje del discurso de Almada fue emocional: admitir que la eliminación dejó marcas en el vestidor.

En conferencia previa al duelo contra León, el técnico confesó: “Indudablemente, el grupo sintió el golpe porque teníamos otras expectativas y sobre todo por cómo se dio el encuentro. Ya hicimos el duelo, lamernos un poco las heridas… e intentar ganar, que es la mejor manera de sanar”.

PUBLICIDAD

Almada criticó el arbitraje de Erik Yair Miranda tras el partido contra Rayados y calificó como “un horror” las decisiones del VAR. REUTERS/Ibraheem Al Omari
Almada criticó el arbitraje de Erik Yair Miranda tras el partido contra Rayados y calificó como “un horror” las decisiones del VAR. REUTERS/Ibraheem Al Omari

Más allá del golpe anímico, el uruguayo subrayó la responsabilidad de portar la camiseta del América: “Defendemos una de las instituciones más prestigiosas que hay en el mundo… nuestra responsabilidad siempre que entramos a una cancha es ganar”.

El mensaje fue reforzado por el colombiano Óscar Perea, quien aseguró que enfrentarán a León con “responsabilidad, humildad y sacrificio”.

En este sentido, el duelo por el tercer lugar, aunque no modifica el boleto ya asegurado a la Concacaf Champions Cup 2027, se convirtió en un reto emocional y competitivo para las Águilas.

Polémica arbitral y el “horror” del VAR, según Almada

Previo a estas declaraciones, Almada no ocultó su inconformidad contra el arbitraje, que calificó como determinante en su eliminación de la competencia.

Tras el duelo contra Rayados, señaló directamente al cuerpo arbitral encabezado por Erik Yair Miranda: “No es un error, es un horror la decisión del VAR”.

El uruguayo cuestionó dos jugadas clave: un penal no marcado sobre Henry Martín y la acción de Orbelín Pineda, donde a su juicio el contacto fue del rival.

El entrenador cuestionó un penal sobre Henry Martín no marcado y una jugada de Orbelín Pineda como acciones clave en la eliminación. REUTERS/Antonio Ojeda
El entrenador cuestionó un penal sobre Henry Martín no marcado y una jugada de Orbelín Pineda como acciones clave en la eliminación. REUTERS/Antonio Ojeda

Almada abrió la puerta al debate entre aficionados y detractores: “El club no puede hacer nada si ponen a ciertos árbitros con antecedentes de errores continuos hacia un mismo lado. Me parece que deberían poner a gente más preparada”.

Aun con su enojo, el técnico reconoció que el equipo tuvo oportunidades para liquidar el partido: “Debimos haberlo cerrado antes… duele, pero estamos”.

La polémica arbitral se convirtió en un eje paralelo al discurso de las heridas, alimentando la narrativa de que, según Almada, América no cayó únicamente por sus errores, sino también por factores externos.

Carlos Álvarez y el aire de renovación en Coapa

Otra noticia relevante en el entorno azulcrema fue la llegada de Carlos Álvarez, mediapunta español de 23 años procedente del Levante UD.

Almada lo describió como “un futbolista con muy buenas condiciones, joven, que complementa el plantel. Cuando se adapte, será muy importante para la competencia interna”.

Además, su operación tiene un matiz simbólico: Álvaro Fidalgo, ex referente azulcrema, aconsejó a Carlos aceptar la oferta y lo convenció de que Coapa era “el sitio ideal”.

Un hombre en traje azul oscuro en un estadio y un gráfico circular en la esquina superior derecha con un futbolista.
Almada señaló que el espeañol Carlos Álvarez complementará el plantel para competir en el Apertura 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su perfil táctico encaja en la idea del estratega: puede jugar como “10” clásico o partir desde la derecha para cerrarse, aportando variantes ofensivas y competencia interna.

De esta manera, la llegada del español ofrece un aire fresco: mientras Almada habla de sanar heridas y critica el arbitraje, Álvarez se convierte en símbolo de continuidad y esperanza para el proyecto azulcrema.

Hoy, con el duelo por el tercer lugar en mente, América busca transformar la frustración en triunfos, reafirmar su identidad institucional y preparar el terreno para el Apertura 2026, donde marcha como líder y sueña con romper la sequía.

Temas Relacionados

Guillermo AlmadaClub AméricaMonterreyRayadosLeagues CupClub Leónmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 5 de septiembre: se activa la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y posible caída de granizo en al capital

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 5 de septiembre: se activa la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y posible caída de granizo en al capital

Pato O’Ward deja de pensar en la Fórmula 1: esto necesita para ser subcampeón de la IndyCar

El piloto mexicano busca emular su resultado del año pasado y para eso necesita un resultado impecable en el circuito de Laguna Seca, última carrera de la temporada 2026

Pato O’Ward deja de pensar en la Fórmula 1: esto necesita para ser subcampeón de la IndyCar

Sin Pablo Lemus en el escenario, Claudia Sheinbaum rindió cuentas en Jalisco donde reiteró Soberanía: “No somos colonia de nadie”

El gobernador recibió a la presidenta de México en la Arena AVG para dar a conocer su Segundo Informe de Gobierno en el estado

Sin Pablo Lemus en el escenario, Claudia Sheinbaum rindió cuentas en Jalisco donde reiteró Soberanía: “No somos colonia de nadie”

Atlético de San Luis vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado ya golea 3-0 en el final del encuentro

Los dirigidos por Gabriel Milito viajan a San Luis en busca de la victoria que los acerque a la parte alta de la tabla

Atlético de San Luis vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado ya golea 3-0 en el final del encuentro

Mitin de Morena en Tlatelolco: reiteran llamado a la “unidad” porque la “derecha” se podría aprovechar

El evento en la Ciudad de México fue parte de las asambleas ciudadanas en defensa de la soberanía nacional

Mitin de Morena en Tlatelolco: reiteran llamado a la “unidad” porque la “derecha” se podría aprovechar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy sábado 5 de septiembre: Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar

Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar atribuida a detenidos por el incendio del CUM de Hermosillo

Ronald Johnson lamenta la muerte de dos agentes de la SSPC en Veracruz: “Su sacrificio es un solemne recordatorio”

Violencia en Sinaloa dispara la ansiedad entre jóvenes: cifras rivalizan con el consumo de drogas

Liberan a dos víctimas de secuestro tras operativo en Veracruz en el que dos agentes federales murieron, informa Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Este es el video del primer atentado que sufrió Farath Coronel, vidente presuntamente asesinado por su escolta

Este es el video del primer atentado que sufrió Farath Coronel, vidente presuntamente asesinado por su escolta

Sombreros vaqueros y botas: la tendencia de moda que conquistó el concierto de Yuridia en el Estadio GNP

De estar enlatada a romper la taquilla: Coyote vs. ACME supera a Spider-Man en cines de México

Doña Cuquita y Pablo Lemus se encuentran con Sheinbaum en Jalisco, esta es la razón

Fue coautor de “Pobre Soñador”: la historia detrás del himno que Felipe Souza creó junto a El Tri

DEPORTES

Ya no tenía signos vitales: revelan detalles sobre el fallecimiento del jugador de Piratas FC en Veracruz

Ya no tenía signos vitales: revelan detalles sobre el fallecimiento del jugador de Piratas FC en Veracruz

Pato O’Ward deja de pensar en la Fórmula 1: esto necesita para ser subcampeón de la IndyCar

Atlético de San Luis vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado ya golea 3-0 en el final del encuentro

Cruz Azul recupera a Erik Lira antes de enfrentar a Santos, en medio de rumores de distanciamiento con el equipo

Antonio Mohamed estalla contra la Leagues Cup previo a la final contra Monterrey: “Inaceptable de mi parte”