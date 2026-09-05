México

Ya no tenía signos vitales: revelan detalles sobre el fallecimiento del jugador de Piratas FC en Veracruz

El club de la Liga de Expansión MX rendirá homenaje a Gael Uscanga al medio tiempo del partido contra Correcaminos UAT en el estadio Luis Pirata Fuente

El joven había acudido a su entrenamiento diario cuando tuvo que se llevado de emergencia.
El joven había acudido a su entrenamiento diario cuando tuvo que se llevado de emergencia. (Facebook)
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El viernes 4 de septiembre, Club Piratas FC se vistió de luto por la muerte inesperada de Gael Uscanga Carranza, jugador de 16 años que era parte del plan piloto de las Fuerzas Básicas del equipo competidor en la Liga de Expansión MX.

David Faitelson, periodista deportivo que exige respuestas a la Expansión Mx debido al fallecimiento del joven futbolista, comunicó en sus redes sociales que tuvo una charla con el Director Deportivo de Piratas FC, Carlos Benavides, para saber qué pasó realmente con Gael Uscanga antes de confirmar su desceso en el estado de Veracruz.

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“Me informa Carlos Benavides, Director Deportivo de Piratas de Veracruz, las siguientes precisiones sobre el trágico desenlace de Gael Uscanga, el futbolista de 16 años”, publicó el polémico analista de la cadena TUDN.

De acuerdo con los versión compartida por David Faitelson, esto fue lo que ocurrió antes de la muerte repentina de Gael Uscanga Carranza, quien presentó un malestar general a primeras horas de la mañana previo a comenzar el entrenamiento del Club Piratas FC.

  • Gael Uscanga pasó por exámenes médicos el 25 de agosto último.
  • El suceso ocurrió alrededor de las 8:30 am. Estuvieron a 28 grados centígrados en Veracruz.
  • No había comenzado el entrenamiento. Apenas estaban en estiramientos.
  • Gael Uscanga fue atendido por el médico del primer equipo. Había un desfibrilador y también un oxígeno de tanque disponible. .
  • Fue trasladado, por instrucciones de su mamá presente, en una camioneta del club a la Cruz Roja.
  • En la camioneta, se le suministró oxígeno a Gael Uscanga Carranza.
  • El trayecto habría sido de 13 minutos, desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente hasta la Cruz Roja de Díaz Mirón.
  • Cuando llegó a la Cruz Roja, el jugador ya no tenía signos vitales lamentablemente.

Además, en la información revelada por David Faitelson se sabe que la familia de Gael Uscanga Carranza no quiere que se le practique una autopsia, es decir, un examen médico detallado para determinar la causa, la forma y las circunstancias de la muerte de su hijo de 16 años tras presentarse al entrenamiento del Club Piratas FC.

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