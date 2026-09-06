México

Fallece Sara Mendiola, defensora de la libertad de expresión y directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica

La jurista estuvo al frente desde 2017 de la organización dedicada al acompañamiento legal de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo en el país

Este 5 de septiembre se confirmó el fallecimiento de la defensora de derechos humanos. Crédito: Redes Sociales
Este 5 de septiembre se confirmó el fallecimiento de la defensora de derechos humanos. Crédito: Redes Sociales
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Sara Lidia Mendiola Landeros, defensora de la libertad de expresión y directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (Propuesta Cívica), falleció este 5 de septiembre, según informó la propia organización y confirmó su presidente, Sergio Aguayo. Mendiola encabezó la institución desde el año 2017 y se dedicó a la defensa de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en riesgo en México.

Apenas un mes antes de su fallecimiento, el 4 de agosto de 2026, participó en la presentación del informe “Prohibido Investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, el cual documentó que un periodista fue asesinado cada tres meses en ese estado entre 2010 y 2016.

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La noticia generó pronunciamientos inmediatos de organizaciones, académicos y periodistas que trabajaron junto a ella. Hasta el momento no se conocen las causas de su muerte.

Propuesta Cívica y otras organizaciones lamentaron su fallecimiento

La organización difundió un comunicado en el que expresó “profundo pesar” por la muerte de Mendiola. El texto destacó su “convicción, fortaleza y persistencia para hacer de la justicia una realidad y defender la dignidad de personas periodistas, defensoras y sus familias”.

Propuesta Cívica afirmó que honrará su memoria “continuando la lucha junto a quienes alzan la voz frente a la injusticia”. Fundada el 23 de abril de 2011, la organización tiene como misión contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión mediante el acompañamiento integral de personas defensoras y periodistas en riesgo.

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Desde 2017 encabezaba la dirección ejecutiva de Propuesta Cívica. Crédito: Propuesta Cívica
Desde 2017 encabezaba la dirección ejecutiva de Propuesta Cívica. Crédito: Propuesta Cívica

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) también reconoció la trayectoria de Mendiola “en la defensa de la libertad de expresión” y su “dedicación para denunciar la violencia contra los y las periodistas”. La organización envió su pésame a familiares, seres queridos y al equipo de Propuesta Cívica, a través de un mensaje en su cuenta de X (antes twitter).

Por su parte, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca la describió como “una mujer que hizo de la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos una forma de vida”. El organismo agradeció su valentía, su entrega y su acompañamiento a “tantas familias y periodistas en los momentos más difíciles”.

Además, el periodista Témoris Grecko reaccionó en su cuenta oficial de X ante la noticia. “Escucho con sorpresa y pesar que nuestra querida Sara Mendiola murió”, escribió, y extendió un abrazo a la familia y amistades de la defensora.

Su formación y trayectoria antes de dirigir Propuesta Cívica

Sara Mendiola era licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Derecho Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Antes de dirigir Propuesta Cívica, colaboró en diversos despachos jurídicos y trabajó como coordinadora académica del Instituto de Estudios Ratio Legis, donde capacitó a diversas fiscalías estatales en la reforma del sistema penal.

Sara Lidia Mendiola Landeros, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. Crédito: Redes Sociales
Sara Lidia Mendiola Landeros, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. Crédito: Redes Sociales

También se desempeñó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Durante su gestión al frente de Propuesta Cívica, desde 2017, fortaleció alianzas con organismos y organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas RSF, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El presidente de Propuesta Cívica la describió como “una sofisticada abogada”

Sergio Aguayo Quezada, académico, profesor investigador de El Colegio de México, profesor visitante de la Universidad de Harvard y presidente de Propuesta Cívica, lamentó “profundamente” la muerte de Mendiola en un mensaje publicado en la red social X. La describió como “una sofisticada abogada dispuesta a enfrentar los riesgos con prudencia”.

Aguayo pidió, por ahora, “arropar a su familia con respeto y afecto” y señaló que “ya habrá tiempo de evaluar su vida”. Cerró su mensaje con la frase “seguiremos, pero con Sara muere una parte de nosotros”.

Mendiola alertó semanas atrás sobre un “modelo de impunidad” nacional

Durante la presentación del informe sobre Veracruz, Sara Mendiola explicó que el análisis “tiene un enfoque en Veracruz, pero es una explicación y un modelo que refleja la realidad de todo el país”. Añadió que “la impunidad es sostenida y reproducida desde el aparato del Estado”.

El estudio documentó 18 asesinatos de periodistas durante la administración del exgobernador Javier Duarte (2010-2016), a razón de un asesinato cada tres meses en ese periodo. La investigación analizó casos como los de Miguel Ángel López Velasco, Yolanda Ordaz de la Cruz y Gabriel Huge Córdova, entre otros comunicadores asesinados.

Estudio presentado por Propuesta Cívica este 2026. Crédito: Propuesta Cívica
Estudio presentado por Propuesta Cívica este 2026. Crédito: Propuesta Cívica

Omar Gómez Trejo, coautor del estudio y exfiscal del caso Ayotzinapa, identificó 14 fallas recurrentes en tres expedientes, entre ellas investigaciones fragmentadas, ausencia de análisis de contexto y omisiones ministeriales. “Esto no es una negligencia individual o una omisión por parte de una autoridad, sino que forma parte de un patrón desgraciadamente institucional”, advirtió.

El informe atribuyó esa dinámica a una “gobernanza criminal”, en la que confluyen actores del crimen organizado, autoridades e intereses económicos que perpetúan la impunidad. Maia Campbell, representante adjunta de la ONU-DH en México, señaló que ante múltiples ataques en el mismo contexto, las investigaciones no deberían limitarse a esclarecer cada caso de forma aislada.

Durante la presentación también participaron familiares de periodistas asesinados. Yazmín López, hija del periodista Miguel Ángel López Velasco, advirtió que “mientras no haya justicia por cada compañero caído o desaparecido, la democracia seguirá siendo inconclusa”.

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