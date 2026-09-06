De estar enlatada a romper la taquilla: Coyote vs. ACME supera a Spider-Man en cines de México

Una botarga de El Coyote acudió a instalaciones gubernamentales en México para "denunciar" a la empresa ACME, en el marco del éxito de taquilla del largometraje. ((TikTok / Profeco))

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La película Coyote vs. ACME lidera la taquilla en México durante su fin de semana de estreno en salas de cine de todo el país. El filme de animación y acción real supera a grandes producciones internacionales en los reportes de asistencia.

Las salas registran un flujo constante de familias y fanáticos de los personajes de los Looney Tunes desde su primer día de proyección.

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Según los reportes, la cinta recaudó 73,800,000 pesos durante sus primeros días en la cartelera nacional. Este desempeño equivale a un aproximado de 1.1 millones de boletos vendidos en las salas del país.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica es la responsable de realizar el reporte, el corte corresponde del 27 al 30 de agosto.

Coyote vs. ACME supera la asistencia de la nueva entrega de Spider-Man

El reporte semanal de taquilla ubica a la película en el primer puesto del Top 10 nacional. La cifra obtenida supera holgadamente a otros lanzamientos importantes que compiten en las salas mexicanas.

El largometraje Spider-Man: Un Nuevo Día sumó treinta y siete millones de pesos en ese mismo periodo, de acuerdo con datos compartidos por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. El superhéroe de Marvel acumula poco más de 500,000 asistentes en las salas del país.

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La película del Coyote casi duplica la asistencia y ganancia registrada por el superhéroe. Este resultado posiciona al mercado mexicano como uno de los territorios con mayor respuesta del público a nivel internacional.

El público mexicano respalda la propuesta que combina animación tradicional en dos dimensiones sobre entornos reales. Las proyecciones en complejos cinematográficos registran salas llenas desde sus primeras funciones.

El largometraje 'Coyote vs. ACME' debutó en el número uno de la taquilla mexicana tras su estreno en salas de cine. (BF Distribution)

La cancelación que desencadenó una protesta en Hollywood

El éxito en taquilla contrasta con el historial de la producción dentro de la industria cinematográfica estadounidense. La compañía Warner Bros. intentó cancelar la distribución comercial del proyecto a finales de 2023.

La empresa buscaba utilizar el filme como una deducción fiscal de 30,000,000 dólares. Esta estrategia financiera implicaba archivar la película de forma permanente sin permitir su exhibición en salas ni en plataformas de streaming.

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La decisión provocó el rechazo inmediato de cineastas, creativos y actores de la industria. Directores de animación y realizadores de Hollywood organizaron protestas públicas para exigir la liberación del largometraje.

Ante la presión mediática y de la comunidad artística, la junta directiva de la empresa aceptó poner la cinta en venta. La compañía Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución para llevar el largometraje a los cines de todo el mundo.

El director Dave Green encabezó las gestiones y protestas creativas para evitar que la película fuera archivada permanentemente. REUTERS/Mario Anzuoni

Una demanda contra la corporación ACME en los tribunales

La historia dirigida por Dave Green sigue el conflicto legal entre Wile E. Coyote y la empresa fabricante de los inventos defectuosos que utiliza para capturar al Correcaminos.

El actor Will Forte interpreta a un abogado de oficio que decide representar al Coyote en la corte. El personaje humano descubre que la corporación vendió productos con fallas de fabricación durante décadas.

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El actor John Cena encarna al abogado defensor de la corporación ACME. El enfrentamiento judicial expone situaciones cómicas mientras se presentan como evidencia las trampas y artefactos fallidos del personaje animado.

La actriz Lana Condor complementa el elenco principal en una trama que aborda la perseverancia frente a grandes conglomerados corporativos.

El actor Will Forte interpreta al abogado de oficio que representa a Wile E. Coyote en su demanda legal contra la empresa ACME. (BF Distribution)

El impacto de la película en la taquilla de América Latina

El rendimiento en la taquilla mexicana replica el interés manifestado en otros países de la región. En Argentina, la consultora Ultracine ubica al filme entre las opciones preferidas del público durante sus primeros días de exhibición.

El público mexicano mantiene una relación histórica de afecto con los personajes de los Looney Tunes. La transmisión continua de las caricaturas en la televisión abierta consolidó la popularidad del Coyote en el país durante varias generaciones.

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El público mexicano se convirtió en una de las audiencias con mayor respuesta comercial para el largometraje en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de nostalgia, comedia familiar y el interés generado por la controversia de su cancelación contribuyeron al resultado positivo en taquilla.

La cinta mantiene una alta programación de funciones en los principales complejos cinematográficos de la República Mexicana.