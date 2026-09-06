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Cruz Azul recupera a Erik Lira antes de enfrentar a Santos, en medio de rumores de distanciamiento con el equipo

El capitán celeste volvió a La Noria tras varios días ausente y, con su pase al AS Mónaco frustrado, trabajó con el grupo

La Máquina mostró al mediocampista en trabajos de campo tras perderse los duelos ante Atlas y Necaxa, pero no hay confirmación del cuerpo técnico sobre su disponibilidad para la Jornada 7. (X/ @CruzAzul)
La Máquina mostró al mediocampista en trabajos de campo tras perderse los duelos ante Atlas y Necaxa, pero no hay confirmación del cuerpo técnico sobre su disponibilidad para la Jornada 7. (X/ @CruzAzul)
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La dolorosa caída de su posible llegada al AS Mónaco dejó a Erik Lira ante un escenario abierto en Cruz Azul.

Tras ausentarse por varios días de las actividades con el equipo, el mediocampista volvió a aparecer en La Noria para retomar el trabajo con el plantel antes del duelo contra Santos Laguna.

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La reincorporación de Erik Lira ocurre antes del partido de Liga MX contra Santos Laguna, programado para este domingo 6 de septiembre. (X/ @Cruz Azul)
La reincorporación de Erik Lira ocurre antes del partido de Liga MX contra Santos Laguna, programado para este domingo 6 de septiembre. (X/ @Cruz Azul)

Las imágenes compartidas por el club este 5 de septiembre muestran al jugador durante los ejercicios en cancha.

Su regreso ocurre mientras se mantienen las dudas sobre su convocatoria para la Jornada 7 de la Liga MX y circulan versiones de un posible distanciamiento con el entorno celeste.

Lira aparece con el plantel en la práctica previa al partido contra Santos Laguna

Las imágenes difundidas por La Máquina muestran al capitán en ejercicios con balón y acompañado por sus compañeros.

En un par de fotografías viste el uniforme de entrenamiento durante los trabajos de campo. La publicación se enfoca en la preparación para recibir a Santos Laguna este domingo 6 de septiembre.

El futbolista regresó a las instalaciones celestes el viernes 4 de septiembre, luego de que se frustró su salida a Europa. Las fotos confirman su reincorporación al primer equipo y su presencia en los trabajos previos al duelo de Liga MX.

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Cruz Azul compartió imágenes de Erik en ejercicios de cancha y con balón junto al plantel. (X/ @CruzAzul)
Cruz Azul compartió imágenes de Erik en ejercicios de cancha y con balón junto al plantel. (X/ @CruzAzul)

El material difundido por la institución no permite saber si el “Pitbull” completó toda la sesión al mismo ritmo que sus compañeros. Tampoco hay un anuncio de Joel Huiqui sobre la convocatoria ante los Guerreros, por lo que su presencia en la cancha sigue en vilo.

La vuelta del mediocampista reduce las dudas sobre su disponibilidad física. Así, la decisión deportiva quedará en manos del cuerpo técnico, después de los días que el jugador permaneció fuera de la rutina del grupo.

El fichaje fallido con el AS Mónaco mantiene abierto su futuro

La negociación para llevar a Lira al AS Mónaco avanzó en los últimos días del mercado francés. El movimiento se cayó porque el club no logró liberar la plaza requerida para registrar a un futbolista extracomunitario.

  • Lira se perdió los partidos recientes contra Atlas y Necaxa.
  • Cruz Azul le dio días de permiso después de frustrarse su salida.
  • El jugador reapareció en redes con un post misterioso usando la playera celeste.
  • La publicación no incluyó texto ni una postura sobre su continuidad.
Un jugador de fútbol de espaldas con la camiseta número seis camina en una cancha frente a una tribuna cubierta de humo azul.
Erik Lira se perdió los partidos contra Atlas y Necaxa y publicó un post misterioso en redes que puso a especular a la afición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fotografía de Instagram generó reacciones entre la afición, aunque no resuelve su futuro inmediato. No hay un anuncio de Cruz Azul sobre una nueva oferta ni una salida hacia otro club con registros en ligas europeas todavía abiertos.

El silencio de Lira y Cruz Azul mantiene abiertas las especulaciones

El regreso de Erik ocurre mientras circulan versiones sobre un posible distanciamiento con Cruz Azul. Algunos reportes hablan de una salida silenciosa del jugador de La Noria y de diferencias con miembros del cuerpo técnico.

No hay declaraciones del mediocampista, de la directiva ni de Joel Huiqui que confirmen un conflicto. Las fotografías de la práctica muestran a Lira incorporado al grupo, pero no aclaran lo que ocurre fuera de la cancha.

Ni Cruz Azul ni Huiqui han declarado nada sobre la situación actual de Lira tras la caída del fichaje con el AS Mónaco. REUTERS/Eloisa Sanchez
Ni Cruz Azul ni Huiqui han declarado nada sobre la situación actual de Lira tras la caída del fichaje con el AS Mónaco. REUTERS/Eloisa Sanchez

El silencio del futbolista mantiene abiertas las dudas sobre su futuro inmediato. Tampoco hay información oficial sobre propuestas de otros clubes, pese a que algunos mercados conservan abiertos sus periodos de registro.

Por ahora, lo único confirmado es el regreso de Erik Lira a los entrenamientos. Cruz Azul lo muestra trabajando con sus compañeros en la víspera del partido contra Santos, mientras la convocatoria para la Jornada 7 permanece sin anuncio oficial.

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