Liberan a dos víctimas de secuestro tras operativo en Veracruz en el que dos agentes federales murieron, informa Harfuch

Dos personas que se encontraban secuestradas fueron rescatadas en Veracruz tras el despliegue de un operativo de autoridades federales y estatales. (FOTO: MSG Psicología)

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Dos personas que habían sido víctimas de secuestro fueron localizadas y liberadas en Veracruz, luego del despliegue de un operativo de seguridad que se puso en marcha tras el ataque contra agentes federales ocurrido el pasado viernes en el municipio de Omealca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este sábado que el equipo de investigación de la dependencia mantuvo las labores operativas en la entidad para localizar a las dos personas privadas de la libertad.

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A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que, como resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales, ambas víctimas fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Harfuch también reconoció el apoyo de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para el desarrollo del operativo.

Fuerzas federales y estatales mantienen un operativo para localizar a los responsables de la agresión contra los agentes. (X @OHarfuch)

Mantienen operativo tras ataque contra agentes

El rescate ocurrió como parte de las acciones de investigación y operación desplegadas después de la agresión registrada el viernes en Omealca, Veracruz, donde agentes federales realizaban labores de investigación.

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De acuerdo con García Harfuch, los elementos fueron atacados con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

El saldo de la agresión fue de dos agentes federales muertos y una compañera lesionada, quien recibió atención médica.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables, además de continuar con las investigaciones relacionadas con los hechos.

“Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia”, afirmó el secretario de Seguridad federal en su mensaje tras la agresión.

El rescate ocurrió después del ataque contra agentes federales en Omealca, Veracruz, que dejó dos policías muertos y una agente herida. (X @OHarfuch)

La dependencia federal informó que las labores continuaron en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno y autoridades de Veracruz y Oaxaca.

Liberan a las víctimas sin lesiones reportadas

En medio de este despliegue, el equipo de seguridad mantuvo las acciones de investigación para ubicar a las dos personas que se encontraban privadas de la libertad.

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Finalmente, ambas fueron localizadas y liberadas, sin que García Harfuch reportara lesiones graves y señalando que se encontraban sanas y salvas.

El funcionario destacó que el resultado fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones de seguridad que participaron en las labores posteriores al ataque contra los agentes federales.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el secuestro, identificar a los responsables y establecer si existe alguna relación entre este delito y la agresión perpetrada contra los elementos federales.

Omar García Harfuch informó que las dos víctimas fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas. (Crédito: Gobierno de México)

Hasta el momento, García Harfuch no informó públicamente sobre personas detenidas por el secuestro ni proporcionó detalles sobre el lugar exacto donde fueron encontradas las víctimas.

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El operativo permanece activo en la región con el objetivo de ubicar a los responsables del ataque contra los agentes y llevarlos ante las autoridades correspondientes.

La agresión contra el personal federal dejó dos elementos muertos, una agente lesionada y provocó el despliegue de fuerzas de seguridad en Veracruz y zonas limítrofes, mientras las corporaciones continúan con las labores de investigación.

El rescate de las dos víctimas representa uno de los resultados de este operativo, de acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad federal.