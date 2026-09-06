Pato O’Ward deja de pensar en la Fórmula 1: esto necesita para ser subcampeón de la IndyCar

Imagen de archivo del piloto mexicano de la IndyCar Series Pato O'Ward durante la 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, en el Indianapolis Motor Speedway, Indianápolis, Indiana, EEUU. 24 mayo 2026. Mark J. Rebilas-Imagn Images vía Reuters

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Patricio O’Ward busca dar un grito de leyenda en la IndyCar Series este domingo 6 de septiembre. El corredor regiomontano, de la escudería McLaren, aspira a ser subcampeón de la categoría, por segunda vez consecutiva y para eso tendrá que superar un fuerte desafió desde el circuito WeatherTech Raceway Laguna Seca.

El mexicano es cuarto de la clasificatoria con 503 puntos. Su coequipero, Christian Lundgaard, ocupa la segunda posición con 507 unidades y el piloto de Andretti Global, Kyle Kirwood, marcha desde la tercera casilla con 505. Pato lograría el subcampeonato si logra superar a sus rivales en la última carrera de la campaña.

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A O’Ward le bastaría sumar más de cuatro dígitos que su compañero Christian Lundgaard y dos sobre Kyle Kirwood para escalar a la segunda posición general y repetir su mejor resultado en la IndyCar series como en el 2025, quedando un escalón abajo del ahora pentacampeón de la división, el español Alex Palao del equipo Chip Ganassi Racing

¿Cómo se dividen los puntos en la IndyCar Series?

La IndyCar otorga 50 puntos al ganador de la carrera, 40 unidades al segundo lugar y 35 al tercero. El cuarto suma 32 puntos, el 5to se lleva 30, el 6to puntúa 28, el 7mo toma 26 unidades, el octavo gana 24, el noveno se apodera de 22 y el décimo lugar acumula 20 puntos.

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A partir del undécimo lugar, el sistema de puntuación marcha de la siguiente manera:

Lugar 12: 18 puntos

Lugar 13: 17 puntos

Lugar 14:16 puntos

Lugar 15: 15 puntos

Lugar 16:14 puntos

Lugar 17:13 puntos

Lugar 18:12 puntos

Lugar 19:11 puntos

Lugar 20:10 puntos

Lugar 21:9 puntos

Lugar 22:8 puntos

Lugar 23: 7 puntos

Lugar 24: 6 puntos

Lugar 25: 5 puntos

Cabe destacar que también hay un punto extra por conseguir la pole position, uno por liderar al menos una vuelta y dos para quien lidere más giros. El máximo posible en una fecha oficial de la IndyCar Series es de 54 unidades.

Pato O’Ward motivado tras ganar dos veces en un día

El piloto mexicano llega fortalecido a Laguna Seca después de ganar las dos carreras de Milwaukee el domingo 30 de agosto. Esos resultados lo metieron de nuevo en la pelea por el subcampeonato de la IndyCar, ya que antes de esa proeza O’Ward se mantuvo alejado de Christian Lundgaard y Kyle Kirkwood en la tabla de posiciones.

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Renuncia al sueño de competir en la Fórmula 1

La Fórmula 1 dejó de ser una prooridad para Pato O’Ward al no querer seguir como piloto de reserva de McLaren y apostar por un futuro comodo y seguro en la IndyCar Series, donde ha hecho historia a sus 27 años y busca extender su legado como el piloto con más victorias en el máximo circuito de los Estados Unidos.

“Hace poco hablé con Zak (Brown), obviamente, porque él es quien toma las decisiones. Estoy agradecido por las experiencias y por todo lo que he podido aprender en el mundo de la Fórmula 1″, comienza hablar Patricio O’Ward en el podcast Street Speed.

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“Por supuesto, pilotar esos coches de carreras, especialmente en los últimos años, ha sido una experiencia increíble, sentir de lo que son capaces, pero creo que ahora estoy en un momento diferente de mi vida y, sinceramente, ya no me importa”.

“No siento ningún deseo real, nada dentro de mí que anhele seguir como piloto reserva en la Fórmula 1, porque estoy en una situación estupenda en la IndyCar. Me encanta esa categoría, ahí es donde quiero estar“. enfatizó O’Ward.