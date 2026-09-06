México

Este es el video del primer atentado que sufrió Farath Coronel, vidente presuntamente asesinado por su escolta

En 2022, el influencer fue atacado cuando viajaba en su automóvil

El video muestra a Farath Coronel en una transmisión en vivo para redes sociales.

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Farath Coronel, vidente conocido como “Brujo Mexicano” y “La Diabla”, vivió en agosto de 2022 un ataque armado que transmitió en vivo mientras circulaba por Viaducto Río de la Piedad, en la Ciudad de México. El episodio resurge tras su asesinato ocurrido este 4 de septiembre en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La grabación muestra a Coronel a bordo de una camioneta cuando se escuchan varias detonaciones. La transmisión se interrumpe después de que el vidente pregunta a su escolta qué ocurría en ese momento.

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ig/Farathcoronel.master
ig/Farathcoronel.master

Una camioneta blanca les cerró el paso, según el relato de Coronel

Según la versión de Coronel, un vehículo blanco les cerró el paso mientras se dirigían a una entrevista. El escolta que lo acompañaba activó la torreta de la unidad y respondió a los disparos, de acuerdo con el relato del propio vidente.

El ataque tuvo amplia difusión porque ocurrió frente a la audiencia que seguía la transmisión en tiempo real. Coronel y su equipo llegaron ilesos al destino final de aquel trayecto.

A través de sus redes sociales, Farath Coronel compartía su día a día
A través de sus redes sociales, Farath Coronel compartía su día a día y su faceta como experto en tarot y numerología. (Captura de pantalla )

Sobre el atentado, Farath contó: “Una vagoneta blanca totalmente cerrada empezó a cerrarnos el paso. El Mayor accionó la patrulla y la torreta de mi unidad, se escucha la primera detonación y se repele con tres disparos posteriores”.

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El vidente consideró que personas armadas intentaron privarlo de la libertad mientras se trasladaba hacia una estación de radio en la capital del país. Esa versión no fue confirmada por autoridades en ese momento.

Cuatro años después, un escolta es investigado por su asesinato

Él es Elías "N" , presunto asesino de Farath Coronel. (capturas de pantalla)
Él es Elías "N" , presunto asesino de Farath Coronel. (capturas de pantalla)

Coronel fue localizado sin vida este 4 de septiembre en su domicilio de Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana atendió un reporte por una persona lesionada con arma de fuego; los servicios médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo horas después a Elías “N”, identificado como escolta de la víctima, a quien investiga como presunto autor material del homicidio. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

Un video previo muestra a Coronel discutiendo con el escolta detenido

El influencer tuvo una discusión que transmitió en vivo

Antes de conocerse la detención comenzó a circular un video en el que Coronel reprende a integrantes de su equipo de seguridad, entre ellos a Elías, por la forma en que manipulaba un arma larga cerca de otra persona.

Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella”, reclama el vidente en la grabación. El hombre identificado como Elías responde: “Sí me fijo, patrón”. La Fiscalía no ha confirmado si ese intercambio está relacionado con el móvil del crimen.

Un audio circula con una versión sobre las horas previas al crimen

Un audio atribuido a una persona cercana a Coronel, difundido en redes sociales, sostiene que el vidente se encontraba con Elías y otro hombre antes del homicidio y que ocurrió una discusión entre ambos.

Según ese relato, Coronel habría enviado después a Elías a una tienda y el escolta regresó solo al domicilio.

La grabación asegura que tras el crimen desaparecieron pertenencias de la víctima, entre ellas dinero, joyas, armas, ropa y un vehículo. La FGJEM no ha confirmado esta secuencia ni que el robo haya sido el móvil del homicidio.

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