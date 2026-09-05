Antonio Mohamed estalla contra la Leagues Cup previo a la final contra Monterrey: “Inaceptable de mi parte”

Mohamed explotó contra la liga. REUTERS/Eloisa Sanchez

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La Leagues Cup 2026 llegará a su desenlace con un duelo completamente mexicano entre Toluca y Monterrey, pero el partido por el título quedó envuelto en una polémica antes de que ruede el balón.

Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos, cuestionó abiertamente la decisión de disputar el encuentro por el tercer lugar y la final en el mismo estadio y durante la misma jornada, al considerar que las condiciones pueden afectar el espectáculo y al propio terreno de juego.

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Mohamed considera “inaceptable” la organización de la final

Antonio Mohamed no ocultó su molestia con la manera en que fue programada la jornada decisiva de la Leagues Cup.

El técnico argentino señaló que el Shell Energy Stadium de Houston albergará primero el partido por el tercer lugar entre León y América, programado para la tarde, y posteriormente la final entre Toluca y Monterrey.

Mohamed criticó el estado de la cancha. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para el estratega, el problema no se limita a compartir escenario. Mohamed puso especial atención en el desgaste que tendrá la cancha después de un encuentro disputado horas antes de la gran final, además de las condiciones climatológicas previstas para el primer compromiso.

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“Mañana se juegan dos partidos juntos, la verdad inaceptable de mi parte”, expresó el entrenador de Toluca al referirse a la decisión de la organización.

También cuestionó que el duelo por el tercer puesto se dispute con temperaturas cercanas a los 40 grados y posteriormente el terreno sea utilizado para definir al campeón.

La preocupación de Mohamed tiene un punto concreto: el estado de la superficie. El argentino reconoció que actualmente la cancha se encuentra en buenas condiciones, pero advirtió que podría llegar diferente al encuentro que definirá el título después de soportar otro partido y varias horas de actividad.

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El técnico también mencionó el aspecto relacionado con las cuatro aficiones que estarán presentes durante la jornada, pues tanto los seguidores de León y América como los de Toluca y Monterrey compartirán el mismo escenario en un día que concentrará dos encuentros de alta relevancia.

Así llegan Toluca y Monterrey a la batalla por el título

Más allá de la controversia por la organización, Toluca y Monterrey llegan a la final después de superar caminos diferentes, aunque ambos tuvieron que eliminar a representantes de la MLS antes de protagonizar una definición exclusivamente mexicana.

Los Diablos Rojos consiguieron su boleto a semifinales después de derrotar 2-0 al Austin FC en los cuartos de final. Posteriormente, el conjunto dirigido por Mohamed se enfrentó a León y consiguió imponerse para avanzar al partido por el campeonato.

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Mohamed ha dado a entender que no está satisfecho con el torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, Rayados alcanzó las semifinales luego de vencer 2-1 al Chicago Fire. En esa instancia se midió con América, en un encuentro que terminó empatado durante el tiempo reglamentario y tuvo que definirse desde los penaltis, donde Monterrey consiguió quedarse con el pase a la final.

El enfrentamiento tendrá además un ingrediente especial para Mohamed, quien conoce perfectamente la institución regiomontana después de haber dirigido a Rayados. Ahora buscará impedir que su antiguo equipo levante el trofeo y darle al Toluca otro título internacional.

La final está programada para este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium, con el silbatazo inicial previsto para las 19:15 horas, tiempo del centro de México. Será la primera final de la era moderna de la Leagues Cup disputada en una sede neutral.

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Así, mientras Toluca y Monterrey se preparan para disputar el campeonato, la discusión previa quedó centrada en las condiciones en las que se jugará el partido. Antonio Mohamed dejó clara su postura: considera que una final debería contar con las mejores condiciones posibles y ahora espera que, pese a la programación, la cancha llegue en buen estado para que el duelo por el título pueda desarrollarse sin que la organización sea protagonista.