Natanael Cano aparece en narcomanta contra Los Salazar atribuida a detenidos por el incendio del CUM de Hermosillo

La imagen del mensaje intimidatorio fue compartida por la Fiscalía de Sonora. Crédito: Natanael Cano - Instagram / FGJES

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El nombre de Natanael Cano, cantante de regional mexicano y géneros urbanos conocido como el creador de los corridos tumbados, quedó registrado en una narcomanta localizada en Hermosillo, Sonora, que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) atribuyó a los tres hombres imputados por el incendio del 28 de agosto en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

El texto, localizado junto al cuerpo de un hombre identificado como Jesús Bernardo “N”, advierte a influencers y cantantes del regional mexicano sobre posibles atentados en caso de que tengan alguna colaboración con Los Salazar, célula del crimen organizado con operaciones en el noroeste del país.

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La dependencia estatal incluyó la cartulina entre las pruebas exhibidas contra Daniel Ernesto “N”, César Abdiel “N” y Jesús Salvador “N”, los tres detenidos con imputación formal por homicidio calificado con premeditación, ventaja y brutal ferocidad, tras la muerte de Jesús Bernardo “N” al día siguiente del incendio en el CUM.

El mensaje llevó la firma de un grupo que se identificó como “Grupo Bélico Mata Salas”.

La cartulina amenazó con ataques armados en eventos futuros

El escrito, redactado a mano con tinta roja, azul y negra, contenía el siguiente mensaje: “Se les hace un atento aviso a todos los influencers y artistas del regional mexicano y corridos que si apoyan al grupo de Los Salazar en algún evento, el cual les benefician económicamente a dicho grupo, los vamos a fusilar en algún evento. Y esos que dan publicidad, Olympus, no se vayan en el canto de la sirena, y tú Natanael Cano sigue jugando al vergas, no te alucines ya. Atte: Grupo Bélico Mata Salas”.

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Narcomanta que mencionó a Natanael Cano. Crédito: FGJES

El mensaje cerró con la advertencia dirigida directamente a Natanael Cano. La firma del “Grupo Bélico Mata Salas” remitió a la disputa que esa célula mantiene contra Los Salazar en el estado.

Junto a la narcomanta, la FGJES mostró fotografías de tres pistolas calibre nueve milímetros y de un número considerable de cartuchos útiles, todos asegurados durante el cateo realizado en la vivienda de la que habrían salido los agresores antes del ataque al recinto deportivo.

Un día antes del incendio en el CUM, Natanael Cano presentó su décimo tercer álbum de estudio, con canciones que retoman abiertamente el nombre del grupo criminal sonorense. Una de las pistas contiene la frase “somos Salazar” repetida en el coro, mientras otro corrido alude al fundador de la organización con el apodo “Don Adán”.

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Cómo se localizó la narcomanta y cuál es el vínculo con el incendio del CUM

De acuerdo con un comunicado de la FGJES compartido este 5 de septiembre, las investigaciones por el ataque al Centro de Usos Múltiples iniciaron tras recabar más de una veintena de entrevistas a promotores, boxeadores, influencers y trabajadores del evento “Noche Suprema”. Esas declaraciones permitieron obtener información sobre los responsables del incendio y las detonaciones registradas el mismo 28 de agosto.

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en el Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó disparos e incendió el ring que sería utilizado durante el espectáculo.

Mediante testimonios adicionales, la Fiscalía logró ubicar el domicilio del cual salieron los tres implicados antes de cometer la agresión contra el recinto deportivo. En ese inmueble se realizó un cateo donde fue asegurado Daniel Ernesto “N”, además de tres pistolas calibre nueve milímetros.

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Los análisis periciales en materia de balística determinaron concordancia positiva entre esas armas y los disparos realizados de manera indebida en las instalaciones deportivas el 28 de agosto. Los mismos peritajes vincularon las pistolas con el homicidio registrado un día después, el 29 de agosto.

Tras el cateo, las investigaciones continuaron hasta establecer la identidad de los otros dos participantes, César Abdiel “N” y Jesús Salvador “N”, quienes fueron capturados en distintos puntos de la ciudad y turnados ante las autoridades correspondientes.

Imágenes de las pruebas compartidas por la Fiscalía de Sonora. Crédito: FGJES

La FGJES precisó que los tres detenidos están relacionados con diversos hechos de violencia grave ocurridos en Hermosillo durante los últimos meses. Entre esos hechos figura el homicidio de Jesús Bernardo “N”, quien fue localizado sin vida junto a la narcomanta que reivindicaba el ataque al CUM y amenazaba a influencers y cantantes.

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Según las indagatorias de la Fiscalía, el homicidio ocurrió el sábado 29 de agosto, cuando los tres imputados ingresaron a la víctima a un inmueble ubicado en la colonia Floresta de Hermosillo. Ahí, los agresores le propinaron golpes e intentaron privarlo de la vida estrangulándolo con un cable alrededor del cuello.

Posteriormente, los imputados trasladaron a Jesús Bernardo “N” a un predio baldío ubicado al norponiente, en un local de eventos sobre la parte posterior de la colonia La Campiña. En ese sitio, los tres accionaron armas de fuego de manera directa y en repetidas ocasiones contra la víctima, causándole lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

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La FGJES indicó que los imputados figuran en diversas investigaciones adicionales por otros homicidios, cuyas judicializaciones se irán notificando conforme avancen las indagatorias correspondientes.

Natanael Cano ya había sido blanco de amenazas similares en enero de 2025

La advertencia de este año no representó el primer episodio en el que el cantante figuró señalado por su presunta cercanía con Los Salazar. En enero de 2025, otra manta apareció colgada en una preparatoria del norte de Hermosillo, firmada entonces por “Jalisco Mata Salas”, una célula que presuntamente operaba con Los Chapitos.

Narcomanta contra Natanael Cano, Tito Torbellino y otros cantantes. (X/@OMGNotiMorelos)

Ese mensaje incluyó los nombres de Natanael Cano, Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas. El texto exigía a los músicos abstenerse de recibir apoyo económico o político de Los Salazar, bajo el argumento de que la disputa no tenía relación con el contenido de sus canciones.

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Los Salazar: origen y ruptura con Los Chapitos

La célula señalada en la narcomanta surgió a mediados de los años 2000 como brazo armado del Cártel de Sinaloa en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Su fundador, Adán Salazar Zamorano, “Don Adán”, fue detenido en 2011 y extraditado a Estados Unidos en 2023.

Actualmente se identifica a Crispín Salazar Zamorano, “El Tío”, hermano de Don Adán, como el principal operador del grupo. La organización ha sido señalada por construir narcotúneles hacia Arizona y por su presunta participación en desplazamientos forzados y homicidios, incluido el de la periodista Miroslava Breach.

En 2024, tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, a EEUU, Los Salazar rompieron con Los Chapitos, presuntamente por negarse a frenar el tráfico de fentanilo, lo que derivó en la formación del Cártel Independiente de Sonora.

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